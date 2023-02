Tiktok-avklaring tok fire måneder: Slik har Mehl svart Stortinget

– Det er dumt at en justisminister, med ansvar for sikkerhetsloven, har installert TikTok på tjenestetelefonen, sa Høyre-leder Erna Solberg til NRK sist uke.

– Alle kan gjøre feil, men den feilen hun har gjort i tillegg er å forsøke å føre Stortinget bak lyset, la hun til.

For fremdeles er det flere ubesvarte spørsmål i saken, mener opposisjonen.

I den ordinære spørretimen onsdag må derfor justisminister Emilie Enger Mehl igjen svare for seg:

Mener statsråden hun har overholdt sin informasjonsplikt overfor Stortinget?

overfor Stortinget? Mener statsråden at det å installere TikTok på tjenestetelefonen er i henhold til Nasjonal sikkerhetsmyndighets råd om mobilbruk?

om mobilbruk? Hvordan skal Stortinget stole på statsråden neste gang hun velger ikke å svare på spørsmål og begrunner det med sikkerhetshensyn?

En gjennomgang NRK har gjort av de mange svarene Mehl har gitt til Stortinget, viser at Sp-toppen altfor mange måneder siden kunne avklart saken.

Men først 1. februar valgte hun å si følgende til Stortinget, samtidig med at hun ga et intervju til TV 2:

– Jeg vil derfor avklare at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon en drøy måned i fjor høst.

INFORMASJONSPLIKT: Frps justispolitiker Per-Willy Amundsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Per-Willy Amundsen (Frp), som er leder av Stortingets justiskomité, mener Mehl har opptrådt respektløst overfor Stortinget.

– Det er viktig at Stortinget kan stole på den informasjonen vi får fra regjeringen. Da må spørsmålene vi stiller, besvares. Slik det fremstår nå, har hun tilbakeholdt informasjon og villedet Stortinget, sier han til NRK.

– Det var åpenbart ingen sikkerhetsgrunner til dette. Det var bekvemmelighetsgrunner.

NRK har lagt fram Amundsens uttalelser for Justis- og beredskapsdepartementet. De viser til intervjuet Mehl gjorde med NRK mandag og tidligere svar til Stortinget.

– Utover dette vil Justis- og beredskapsministeren svare Stortinget onsdag, heter det i en e-post.

Mehl avviste mandag overfor NRK at hun har ført Stortinget bak lyset.

– Jeg sendte svar på skriftlig spørsmål til Stortinget før denne informasjonen ble publisert av TV 2. Jeg har vært opptatt av å være så åpen og ærlig i denne saken som mulig, sa hun.

«Følger alle råd»

Det var Dagbladet som først begynte å grave i saken i fjor høst.

3. oktober ba Høyres justispolitiker Sveinung Stensland statsråden gjøre rede for sin bruk av appen TikTok, «herunder om den er installert på en mobiltelefon hun bruker i tjenesten».

Mehl svarte at hun er «til stede på ulike sosiale medier og plattformer».

– Jeg forholder meg til gjeldende råd og retningslinjer for bruk av bl.a. mobiltelefon i tjenesten, het det.

I en debatt 4. oktober ba Amundsen fra Frp Mehl svare på om hun kunne «garantere overfor Stortinget at hun ikke på noe tidspunkt har installert eller på annet vis benyttet TikTok fra en telefon eller en annen kommunikasjonsenhet som hun har benyttet i sin tjeneste som justisminister?»

– Jeg kan forsikre representanten om at jeg følger de til enhver tid gjeldende råd og regler fra departementet mitt og tjenestene våre, svarte Mehl.

– Jeg mener det ikke er riktig av meg å gå inn på detaljer om hvordan jeg bruker mine digitale enheter, sa hun videre.

«Høy sikkerhetsbevissthet»

Men Amundsen var ikke fornøyd med svarene. Utover høsten stilte han en rekke nye spørsmål.

10. og 18. oktober ble to av justispolitikerens spørsmål til Statsministerens kontor besvart av Mehl. Begge handlet om regjeringens retningslinjer for bruk av TikTok.

Amundsen ville vite hvor mange statsråder som «har denne applikasjonen installert på sine tjenestetelefoner».

Mehl viste til at hun treffer andre befolknings- og aldersgrupper på sosiale medier enn i tradisjonelle medier.

– Jeg kan forsikre representanten om at mine statsrådskolleger og jeg har høy sikkerhetsbevissthet, het det i svaret til Stortinget.

Mehl viste også til NSMs 13 råd om mobilbruk. Hun forsikret igjen om at hun tar nødvendige forholdsregler, uten å svare konkret på spørsmålet om installering av appen.

Hva er problemet med TikTok? Du trenger javascript for å se video.

I et svar 18. november på spørsmål om selskapet ByteDance, som eier TikTok, er en «tiltrodd kilde» viser Mehl til «høy sikkerhetsbevissthet» knyttet til mulige sårbarheter.

Og 15. desember spurte Amundsen direkte om Mehl «på noe tidspunkt har hatt den kinesiske applikasjonen TikTok installert på sin tjenestetelefon.»

Mehl viste til sine svar på tidligere spørsmål, men la til ett element:

– TikTok er installert på telefon dedikert til sosiale media.

Hun utdypet ikke svaret noe nærmere. Amundsen gikk enda mer detaljert til verks og spurte 10. januar:

– Har statsråden på noe tidspunkt mellom datoen for tiltredelse som justis- og beredskapsminister og frem til den 22.12.22 hatt den kinesiske applikasjonen TikTok installert på sin tjenestetelefon?

SPØRSMÅL: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har helt siden oktober i fjor måttet svare på spørsmål om sin TikTok-bruk. Foto: Javad Parsa / NTB

19. januar viste Mehl nok en gang til sine tidligere svar og la til:

– Jeg forholder meg til gjeldende råd og retningslinjer for bruk av bl.a. mobiltelefon i tjenesten.

I mellomtiden, en stortingsdebatt 18. januar, spurte Høyres Mahmoud Farahmand:

– Har statsråden hatt TikTok installert på sin tjenestetelefon?

Han beskrev svarene fra statsråden som «unnvikende, mangelfulle og til tider lite tilfredsstillende».

Mehl viste til at også Høyres Erna Solberg hadde hatt TikTok på sin tjenestetelefon da hun var statsminister. Igjen viste hun til at hun følger gjeldende råd:

– Jeg har også tatt grep, på helt eget initiativ – det er ingen som har pålagt det – ved å ha en egen telefon til sosiale medier.

Solberg og Høyre-toppene Henrik Asheim og Tina Bru hadde alle TikTok på sine telefoner i 2020, men slettet appen.

Avklaring etter fire måneder

Også i et svar til Stortinget om NSMs råd for mobilbruk 25. januar viste Mehl til at «forvaltningen følger gjeldende råd og retningslinjer».

Men så kom avklaringen 1. februar:

Amundsen ville vite om Mehl hadde «villedet Stortinget om hvorvidt TikTok har vært installert på hennes tjenestetelefon».

Spørsmålet ble stilt etter at Dagbladet, med henvisning til anonyme kilder, skrev at Mehl hadde hatt TikTok på sin tjenestetelefon.

– Jeg har derfor påpekt at jeg mener det av sikkerhetsmessige årsaker ikke har vært klokt å gå inn i detaljene om hvordan jeg bruker ulike digitale enheter. Dette fordi det vil kunne gi innsikt i hvordan jeg for eksempel mottar gradert informasjon.

– Jeg opplever nå at dette må veies opp mot de spørsmålene som stilles. Jeg registrerer blant annet at det spekuleres i om det kan ha vært installert på en gradert tjenestetelefon. Jeg vil derfor avklare at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon en drøy måned i fjor høst.

Det er dette siste svaret Stortinget nå vil gå ytterligere inn i.