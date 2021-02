Det er NTNU på Gjøvik som har utviklet teknologien.

Politiet som har fått krass kritikk for sin håndtering av datakrim, mener dette kan bli et viktig verktøy.

Vil stoppe overgripere på nett

NTNU har brukt mye datamateriale for å avsløre når en voksen person gir seg ut for å være barn for å komme i kontakt med mulige ofre. Foto: Stein S Eide / NRK

Hege Tokerud på NTNU viser logg fra en «nett-chat» mellom ei jente (12) og en som skrev at han var gutt (14).



– Her ser vi hvordan den voksne prøver å få barnet over på en annen plattform slik at de kan utveksle bilder og eventuelt møtes.

Les mer: Politiet samarbeider med forskere

Les mer: Serieovergiper kontaktet jente på nett

I fem år har forskere på NTNU jobbet med å utvikle ny teknologi, som avslører den som chatter. Tasterytme og ordvalg røper det.

Nå er teknologien klar for bruk.

– Vi analyserer slike samtaler for å avdekke «cybergrooming» (se Faktaboks) for å beskytte barn. Det forteller professor i matematikk, Patrick Bours i AiBA ved NTNU.

Cybergrooming Ekspandér faktaboks Cyber grooming er definert som en prosess der en voksen person tar kontakt med barn (og ofte utgir seg for å være med en annen / yngre person) der målet er å begå seksuelle overgrep.

Gode resultater

Den nye teknologien er unik og viser veldig gode resultater, sier forretningsutvikler Hege Tokerud i NTNU Technology Transfer.

– På mindre enn 40 beskjeder klarer vi å avdekke en potensiell skadelig samtale mellom voksen og barn, sier Tokerud.

Forretningsutvikler Hege Tokerud fra NTNU Technology Transfer har kontakt med flere internasjonale gaming-selskaper som vil bruke den nye teknologien. Foto: Stein S Eide / NRK

Nå satser de med støtte av Norsk Forskningsrå og NTNU Discovery på at både spillselskaper, politi og sosiale nettverk vil bruke teknologien.

Politiet: – Viktig verktøy

Nettovergrep mot barn og unge øker. Politiet får knallhard kritikk av Riksrevisjonen for at det ikke har klart å holde følge med utviklingen.

I dag finnes det ikke gode dataprogrammer, som på et tidlig stadium kan plukke ut mulige overgripere på nettet.

Leder for digitalt politiarbeid Eyvind Grytting i Innlandet politidistrikt sier politiet trenger et slikt verktøy.

Politioverbetjent Eyvind Grytting er leder ved Avsnitt for Digitalt politiarbeid, Innlandet politidistrikt. Foto: Privat

– Det er helt avgjørende . Mengden data og antallet som driver med slik virksomhet er for stor til at politiet manuelt kan avdekke det selv.

Han mener de er avhengig av kunstig intelligens for å hente inn opplysninger og stanse dem som driver med dette i en tidlig fase.

Selv om det kan være i konflikt med personvernet å loggføre slik chatting, mener han et slikt program vil gjøre det tryggere for barn og unge å chatte.

Les mer: Ny søkemotor skal stanse overgripere

– Voksende problem

Det sosiale mediet Spotlite, et slags Instagram for barn, bruker i dag medarbeidere til å moderere chatting, forteller en av eierne, Ole Vidar Hestås.

Ole Vidar Hestås i det sosiale mediet Spotlite, et slags Instagram for barn. Foto: Privat

– Dette er et voksende problem i bransjen. Det er kjempeviktig å få dataprogrammer, som viser hvem brukeren faktisk er.

Han sier de opplever voksne, som utgir seg for å være barn.

– Med et program, som veldig raskt avdekker alder på bruker er for oss en gave, sier Hestås.

Utfordrer Barne- og familieministeren

Norske barn er mest på sosiale medier av barn i hele verden, forteller daglig leder i Barnevakten. De jobber for at barn og unge skal bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Daglig leder i Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik utfordrer Barne- og familiedepartementet til å bruke NTNUs prosjekt for å vise det internasjonale markedet at vi tar barna på alvor. Foto: Studio 1 fotografene / Jan Henning Aase

Han utfordrer barne- og familieministeren til å vise fram NTNU-prosjektet, slik at teknologibransjen sjøl kan ta grep for å gjøre det tryggere for barn på nett.



– Teknologibransjen sjøl må ta et stort etisk ansvar for det de gir barna i hendene av digitale og sosiale medier, sier Vik.

Han tror den norske kunstige intelligensen kan selges til utlandet, slik at det ikke bare kommer norske barn til gode.

– Det er et skoleeksempel. Jeg håper myndighetene gir jernet og bruker spesielt dette forskningsprosjektet som en spydspiss inn imot teknologiaktørene for å vise det internasjonale markedet at vi tar barna på alvor.

Ropstad: – Barn skal være trygge

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er ikke kjent med dette konkrete prosjektet, men sier det viktig å avdekke utrygg nettbruk og gripe inn så tidlig som mulig for å forebygge overgrep.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

– Det er veldig bra at ulike aktører er på banen for å forebygge overgrep. Dette er et svært krevende felt, der nettovergriperne svært ofte ligger i forkant i bruk av teknologi. Det er derfor flott at også teknologiutviklere er med i kampen mot overgrep overfor barn og unge, sier Roptstad.