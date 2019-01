– Vi ser at disse sakene øker i omfang, og de tar tid å etterforske, sier politiadvokat Thale Thomseth ved Sør-Vest politidistrikt.

Hun snakker om nettovergrep – eller straffbare handlinger av seksuell karakter som har funnet sted over kommunikasjon på internett.

Disse sakene er ofte krevende å etterforske. Etter å ha tatt beslag i mistenktes PC-er og telefoner, må politiet finne bevis.

Dette arbeidet har politifolk til nå gjort manuelt.

– I mange av disse sakene snakker vi om chattelogger på internett. I en sak kan det være snakk om 100.000 chattelinjer der flere gjerningspersoner snakker sammen, og det kan være snakk om hundrevis av fornærma, sier Thomseth.

Tid er avgjørende

Men nå har en gruppe ved Sør-Vest politidistrikt utviklet en søkemotor som skal lete fram bevis automatisk. Planen er at teknologien skal tas i bruk av Kripos og resten av Politi-Norge.

– Man har tidligere sittet på hvert enkelt kontor og lett gjennom, sier Thomseth.

Etterforskningen i den omfattende «Operasjon Dark room» i Bergen var mye basert på at mennesker rullet gjennom tekstlinjer. Etterforskningen resulterte i at 84 personer ble siktet for voldtekt, menneskehandel, og fremstilling og deling av overgrepsbilder av barn.

Et forsøk gjort av NRK tyder på at problemet er omfattende. Vi ga oss ut for å være en 15 år gammel jente på Snapchat. Etter bare 15 minutter fikk vi kontakt med en person, og etter kort tid tok samtalen en seksuell vending.

Det er viktig å få avdekket hvem ofrene er raskt, ifølge Thomseth.

– Gjerningspersoner snakker med flere personer, de snakker om fiktive overgrep og reelle overgrep. Da er det viktig for politiet å undersøke om det er snakk om reelle ofre, og få avdekket hvem de fornærma er, få hjulpet dem, og få satt i gang en etterforskning, sier Thomseth.

I seineste laget?

Politiet vil av etterforskningshensyn ikke gå inn på hvordan søkermotoren fungerer i detalj. Torgeir Waterhouse, direktør for Internett og nye medier i IKT Norge, kjenner derfor ikke til søkemotoren utover det han blir fortalt av NRK.

Waterhouse synes likevel det er rart at politiet ikke har hatt denne teknologien tidligere.

– Dette ser vi igjen overalt, i helsevesenet, media og utdanningssektoren. Det er mye som man har grunn til å forvente at skulle ha skjedd for lenge siden. Det handler ofte om manglende tilgang på kompetanse, sier Waterhouse, som påpeker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Han understreker samtidig at det ikke er enkelt å lage en slik søkemotor.

– En ting er å få programvaren til å lese gjennom, en annen er å sikre at programmet finner det samme som mennesker ville ha funnet.

Faren er at programmet ikke finner relevante ting, eller henger seg opp i ord som ikke er relevante.

– Her det viktig med såkalt domenekompetanse. At programmet forstår interne ord og uttrykk, sier Waterhouse.