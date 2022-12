Coop Mega Lillehammer sorterer ut mesteparten av matavfallet. Det er lite som går i restavfallet, fortel butikksjef Inger Lise Staum.

Kravet om kjeldesortering kjem i ei ny avfallsforskrift som gjeld frå 1. januar 2023.

Daglegvarebransjen spør no om det er forventa at dei skal pakke kvar enkelt agurk ut av plasten. Og tømme og vaske alle kyllingpakkar og anna før dei blir kasta.

Skal den nye forskrifta lesast ordrett, er svaret ja. Men Virke og daglegvarekjedene meiner butikkane må bruke skjøn.

SKAL SKILJAST FØR DET BLIR KASTA: Miljødirektoratet forventar at daglegvarebutikkane vil følgje krava som gjeld frå og med 2023. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Må endre eigne rutinar

Alle verksemder der det oppstår «hushaldsliknande avfall» skal kjeldesortere mat- og plastavfall.

Regelverket skal bidra til å nå EU-målet om å vinne att 65 prosent av hushaldsavfall og hushaldsliknande næringsavfall innan 2035.

Miljødirektoratet meiner forskrifta vil føre til redusert matavfall. Og også redusere bruk av unødvendig emballasje.

– I praksis betyr det at butikkane må kjeldesortere matavfall. Det betyr at eventuell emballasje må fjernast før matavfallet blir kasta.

Det skriv seniorrådgivar i Miljødirektoratet, Vanessa Ivanov, i ein e-post til NRK.

Det er stor variasjon i korleis og kor mykje daglegvarebutikkane sorterer. NRK har fått tilsendt dette bildet av mat som skal vere funne i restavfallet utanfor ein butikk i Stange kommune. No skal daglegvarebransjen sortere ut plast og emballasje på same måten som ein gjer i ein hushaldning. Det betyr at maten må pakka ut av plasten slik at mat og plast kan sorteres kvar for seg.

Direktoratet er klar over at kravet er krevjande for daglegvarebutikkane.

– Det kan føre til auka kostnader på grunn av auka ressursbehov, omdisponering av areal til avfallshandtering og hyppigare henting av avfall for å unngå lukt og skadedyr. Og auka vassforbruk for reinsing av plastavfall og reingjering av utsorteringsareal, skriv Ivanov.

Dagligvarebutikkene omfattes av avfallsforskriftens nye kapittel 10a Ekspandér faktaboks Fra 01.01.2023 trer forskrift om endring i avfallsforskriften (utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall) i kraft. Les mer her. Utdrag fra kapittel 10a om utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper: § 10a-1.Formål Formålet med dette kapitlet er å øke materialgjenvinning av husholdningsavfall og næringsavfall for å oppnå bedre ressursutnyttelse av avfall, beskytte miljøet og redusere klimagassutslipp. § 10a-5.Plikter for virksomheter som generer husholdningslignende avfall Virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for a. at husholdningslignende matavfall og park- og hageavfall utsorteres ved kildesortering, b. at husholdningslignende plastavfall som kan materialgjenvinnes utsorteres ved kildesortering. Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering. c. at utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall leveres til materialgjenvinning. Plikten i første ledd bokstav c gjelder ikke utsortert park- og hageavfall som gjenvinnes ved kompostering ved kilden.Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om plastavfall som kan materialgjenvinnes jf. første ledd bokstav b.

Ventar på rettleiar

For handelsbransjen sjølv er det framleis uklart korleis den nye avfallsforskrifta skal tolkast. Dei ventar no på ein rettleiar frå direktoratet.

– I samarbeid med renovatørane våre og resten av bransjen jobbar vi med tiltak som både vil bidra til å innfri intensjonane til forskrifta, og gi gode løysingar i ein praktisk kvardag i butikk, seier Knut Lutnæs, seniorrådgivar i Coop Noreg SA.

Lutnæs peikar på at butikkane ikkje berre treng løysingar for plastemballasje. Men også for hermetikk, glas og andre meir krevjande emballasjetypar.

– Når det gjeld emballert bioavfall, finst det ikkje gode nok løysingar for å avemballere alle typar produkt i butikk i dag.

GODE SYSTEM: Coop Noreg SA har ei kortsiktig målsetting på 92 prosent kjeldesortering. Lutnæs forklarer at dersom emballasjen skal fjernast på mjølk, rømme, jus og liknande, må butikkane ha nye løysingar for å handtere flytande avfall. Foto: PRESSEFOTO / Espen Solli

Han får støtte av Signe Bunkholt Sæter, som er berekraftsdirektør i Norgesgruppen. Ho fortel at ei streng tolking kan føre til forureining av emballasje som allereie kan bli resirkulert.

– Og føre til stort meirarbeid som ikkje står i samsvar med miljøgevinsten, forklarer ho.

VESENTLEG REDUKSJON: Målt i verdi reduserte Norgesgruppen matsvinnet med 38 prosent i perioden 2015–2022. Sæter meiner revidert avfallsforskrift kan gi noko høgare sorteringsgrad, spesielt i område med lang transportveg, i små einingar og i område der det manglar mottaksanlegg. Foto: PRESSEFOTO / NorgesGruppen

Tord Dale trur butikkane opplever at dei må sortere absolutt alt, noko han meiner er misforstått. Han er leiar for berekraft og politikk i Virke.

– Til ei viss grad så må vi prøve å sortere ut meir. Men oms vi ser at det vi sorterer ut ikkje vil ha nokon restverdi, må ein bruke litt fornuft.

Dale meiner det er skilnad på kva som er gjennomførbart i store butikkar i sentrale strøk, og mindre butikkar i distrikta.

BEREKRAFT: Dale opplever at daglegvarehandelen har ein god dialog med Miljødirektoratet og avfallsbransjen for å finne praktiske løysingar. – Til slutt må kvar enkelt aktør gjere nokre vurderingar av kostnad versus nytte. Å bruke veldig mykje ressursar på noko som gir eit veldig lite resultat, det er heller ikkje berekraftig. Foto: PRESSEFOTO / Virke

Kampen mot matsvinn

Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett, meiner daglegvarebransjen er det verdikjedeleddet som har redusert matsvinnet sitt mest dei siste åra.

Schrøder ser at den nye forskrifta gir mykje meirarbeid når maten skal takast ut av emballasjen i butikk.

NRK forklarer Fakta om matsvinn Bla videre Det kastes mye mat i Norge, selv om det kastes mindre enn det gjorde før. Sammenlignet med 2015, går om lag ti prosent mindre mat i søpla i dag. Den største andelen av matsvinnet kommer fra husholdningene, mens dagligvarebransjen sin andel i 2020 var 67 400 tonn. Sorterte matavfall leveres til materialgjenvinning. Det vil si at det behandles ved biogass- eller komposteringsanlegg. Matavfall som ikke sorteres, men kastes i restavfallet, går til forbrenning. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), ender omtrent en tredjedel av all mat som produseres i verden opp som avfall. Til sammen bidrar dette til omtrent ti prosent av de globale menneskeskapte klimagassutslippene. Fra et klimaperspektiv er det ti ganger mer effektivt å forebygge og redusere mengden matavfall, enn å behandle matavfallet og produsere biogass. Innen 2030 skal Norge redusere matsvinnet i hele verdikjeden for mat med 50 prosent. Det er felles krav og mål for matavfallet i EU- og EØS-landene. Det er et mål at 65 prosent av husholdningsavfallet og avfall som ligner på husholdningsavfall fra næringslivet, skal materialgjenvinnes innen 2035. Kilde: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/matavfall/ Forrige kort Neste kort

– Den oppgåva får dei. Då er det mest gunstig for dei å sikre at nedprisinga fungerer slik at maten faktisk blir seld før han kjem så langt at han må avemballerast.

TETT KONTAKT MED DAGLEGVAREHANDELEN: Matvett jobbar for å førebyggje og redusere matsvinn. – Det største problemet er brød, og frukt og grønt fordi det er dagsferske varer. Foto: Matvett

– Er det meininga at ein i butikk skal ta ein dårleg agurk ut av plasten før ein kastar han?

– Ja, det må dei gjere. For det er nettopp det dei skal, skilje plast og mat.

Skal dokumenterast

No blir det krav om å dokumentere mengda matavfall frå butikk.

– Vi veit at mykje mat og plast går i restavfall og vidare til forbrenning. Men kor mykje veit vi ikkje, sidan det til no ikkje har vore stilt krav. Det nye regelverket vil krevje dokumentasjon slik at vi får meir fokus på dette, seier fagrådsgivar i Avfall Noreg, Jens Måge.

Onsdag denne veka arrangerte Avfall Noreg eit møte der det nye regelverket vart gått gjennom av Miljødirektoratet.

– Forståinga av regelverket er tydeleg, og vart stadfesta i dag. Utsortering skal skje ved kjeldesortering der avfallet oppstår, og det er i butikk.

Frå daglegvarehandelen var REMA 1000, Coop, Norgesgruppen og Virke invitert, men dei var ikkje til stades i møtet.

ØNSKJER FORSKRIFTSENDRINGA VELKOMMEN: Måge meiner avfallsselskapa vil bidra til at butikkane finn gode løysingar. Foto: Avfall Norge

Moglegheit for nytenking

Betre planlegging av varer inn og ut av butikk har så langt vore det viktigaste tiltaket for å redusere matsvinn i daglegvarehandelen.

Svinnet er også avgrensa ved at butikkane gir bort varer som nærmar seg utløpsdato til frivillige organisasjonar. Eller at varene blir seld billigare i butikken.

Nedprisingsdisken hos Coop Mega er populær hos kundane.

– Det aller meste av det vi prisar ned blir seld. Det er veldig lite vi kastar. Vi har mindre og mindre matsvinn, seier Staum.