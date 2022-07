Bror Alwin Edvardsen Sagstuen (21) fra Lillehammer er opptatt av at funksjonshemmede barn ikke skal føle seg så annerledes.

Han studerer design ved NTNU Gjøvik, og har laget en bacheloroppgave der han har designet en helt ny type rullestol for barn.

– Dette er en kul og tøff rullestol til bruk utendørs. Den har ikke det institusjonspreget som en klassisk rullestol har, sier han.

21-åringen håper at denne nye typen rullestol kan skape stolthet og mestringsfølelse for barn med funksjonsnedsettelse.

TERRENGGÅENDE: En tenkt plassering av den nye rullestol-modellen i naturen. Foto: Bror Alwin Edvardsen Sagstuen

Håper den kan inspirere

Karl Haakon Sævold er nestleder i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF). Han mener det er viktig å skaffe hjelpemidler som bidrar til inkludering.

– Denne rullestolen ser flott ut. Den er tøff. Det er ofte slik at noen hjelpemidler kan få et litt traust utseende. Når hjelpemidler skal brukes av barn i hverdagslige aktiviteter er det viktig at de ser litt ålreit ut.

– Det er bare å heie på alle som utvikler slikt. Så bør jo dette være til inspirasjon for andre som utvikler andre hjelpemidler, legger han til.

HÅPER DEN KOMMER I PRODUKSJON: Camilla Sagstuen med sine to døtre Aurora (t.v.) og Olivia. Foto: Dag Kessel / NRK

Camilla Sagstuen fra Lillehammer er mor til tvillingsøstrene Aurora og Olivia, som har cerebral parese.

– Jeg er så rørt over at noen vil gjøre noe for oss og andre som er i samme situasjon. Jeg kunne ikke ha rost ham nok, sier hun.

– Det betyr mye for barn hvordan en rullestol ser ut. Og denne er så kul at mange andre barn sikkert også har lyst til å prøve den.

– Jeg vil gjerne at den skal være rosa, sier Aurora, etter å ha sett modellen.

– Det skal vi nok ordne, smiler Bror Alwin, og legger til at det er mange detaljer som må på plass før den eventuelt kommer i produksjon.

RAPTOR NEO: Sagstuen sammen med 8-åringene Aurora og Olivia. På bordet ligger en modell av rullestolen Raptor Neo. Foto: Dag Kessel

Inspirert av farens gamle modell

Modellen heter Raptor Neo, og er en videreutvikling av den eldre modellen Raptor.

Og den gamle utgaven var det faren hans som designet i 2005.

– Det er klart at det har vært en inspirasjon for meg at det var pappa som designet den forrige modellen, sier Bror Alwin.

GAMMEL OG NY RAPTOR: Faren til Bror Alwin designet den røde modellen i 2005. Foto: Bror Alwin Edvardsen Sagstuen

Camilla Sagstuen forteller at de er vant til å bruke den gamle modellen, og kommer til å bruke en eventuelt ny modell til det samme som før. Det vil si all slags kjøring utendørs. De har brukt den i skolegården og på familieturer ute i naturen.

Spent på reaksjon fra bransjen

Den nye modellen kommer til å være mer terrenggående. Raptor Neo har firehjulstrekk, større bakkeklaring og lengre rekkevidde.

Gevinsten med lengre rekkevidde oppnås blant annet gjennom materialvalg. Raptor Neo bruker aluminium istedenfor stål, og litiumbatteri istedenfor blybatteri. Dermed blir kjøretøyet lettere.

Videre er det muligheter for å legge inn løsninger som bevegelses-sensorer i hvert hjørne for å bedre sikkerheten.

Ros fra Elon Musk

Bror Alwin forteller at prosessen videre blir spennende.

– Jeg er avhengig av at en produsent tenner på denne idéen. Deretter blir det testing og utvikling, og det tar tid.

Han mener likevel at det kan gå fort hvis en aktør i bransjen virkelig bestemmer seg, og setter inn støtet for å få Raptor Neo i produksjon.

Sagstuen forteller ellers at han liker å designe kjøretøyer i Tesla-stil. Han la ut bilde av en 14-seters bil på Twitter, og fikk respons fra Elon Musk:

(Familien og studenten i denne artikkelen har samme etternavn, men er ikke i slekt.)