Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norge har som mange andre land slitt med legemiddelmangel i flere år. Vi er et lite land som fortsatt har behov for antibiotikamedisin andre land i Europa har blitt resistente mot.

Slike medisiner er det et lite globalt marked for.

Nå ber regjeringen legemiddelprodusenter i Norge legge fram en plan om de kan lage antibiotikamedisin og andre viktige medisiner.

Innen 10. mai skal produsentene svare på om hvordan de vurderer markedet, potensielle kunder, og hva mulighetene til selskapet er for å produsere et ferdig produkt, eller et virkestoff til medisiner.

Det skriver bransjeorganisasjonen legemiddelindustrien, LMI.

– Pandemisituasjonen gjør oss ekstra bekymret

Helseminister Bent Høye (H) forteller til NRK at bestillingen ikke kom på grunn av koronaepidemien, men understreker at epidemien gjør det enda viktigere å sikre Norge medisiner.

– Koronasituasjonen gjør det enda mer aktuelt og viser at det var enda viktigere å igangsette arbeidet.

Norge er som resten av Europa svært avhengig av import av medisiner som ofte kommer fra Kina eller India.

BEKYMRET: Helseminister Bent Høye sier koronasituasjonen gjør bestillingen om mulige produksjonsplaner ekstra aktuell. Foto: Terje Pedersen

Høye forteller at Norge blir ekstra sårbar i en pandemisituasjon da landene som produserer legemiddelet kan bli rammet av pandemien, og at etterspørselen i verden endrer seg.

– Pandemisituasjonen gjør oss ekstra bekymret og vi har bygget opp større lagre enn det vi normalt sett har.

Antibiotika ekstra viktig nå

Koronasyke pasienter som i tillegg får en bakteriell infeksjon, kan være avhengig av antibiotika for å overleve.

I en studie publisert i The Lancet fant forskere at over halvparten av pasientene som døde av viruset i Wuhan i Kina, hadde pådratt seg en sekundær bakteriell infeksjon før de døde.

UTFORDRING: Resistente bakterier kan være grunnen til så høy dødelighet av koronaviruset i Italia, mener forfatter. Foto: Roger Sevrin Bruland

I land som Italia er resistente bakterier et problem på sykehusene.

Forfatter Erik Martiniussen mener resistente bakterier kan være det som gjør koronaviruset så dødelig i Italia, og at Norge med sitt strenge forhold til antibiotika, har en fordel.

Les saken her: Mener resistente bakterier er grunnen til høy dødelighet i Italia

Med få resistente bakterier vil antibiotikumet virke og potensielt redde pasienter som både er koronasyke og har en bakteriell infeksjon i kroppen.

Men for å behandle bakterielle infeksjoner, trengs det antibiotika.

Derfor ser nå regjeringen på om egenproduksjon av medisiner kan være en del av løsningen på å sikre Norge dette.

VIKTIG MEDISIN: Antibiotika kan redde liv hos koronasyke pasienter som i tillegg har en infeksjon i kroppen. Foto: Heidi Gomnæs

Legemiddelprodusent jubler

Legemiddelfabrikken Curida på Elverum er blant dem som har blitt bedt om å levere inn planer om antibiotikaproduksjon.

Daglig leder Leif Rune Skymoen er glad myndighetene engasjerer seg for produksjon i Norge.

– Vi mener det er veien å gå. Vi ser en dobbelt gevinst.

GLEDELIG BESTILLING: Daglig leder for medisinprodusenten Curida, Leif Rune Skymoen, er glad regjeringen nå tar initiativ. Her fra et tidligere besøk av statsministeren. Foto: Anne Næsheim / NRK

Skymoen forteller at produksjon i Norge vil føre til en tryggere tilgang på viktige medisiner, i tillegg til at det vil gi flere arbeidsplasser.

Han har også tatt til ordet for at koronaepidemien har vist hvor sårbare Norge er på legemiddelmarkedet.

Planen til Curida er at Norge bygger opp lagre med råstoff som produseres i Kina og India, og at fabrikker i Norge kan produsere selve legemiddelet.

– Råstoff koster bare en brøkdel og holdbarheten er mye lengre. Vi mener det er mer økonomisk.

Skymoen sier de vil sende inn en plan der de presenterer en slik modell.

Antibiotikaresistens Foto: Alexfiodorov©2009 / Colourbox Ekspandér faktaboks Alexander Fleming oppdaget penicillin i 1928. Det var et vidundermiddel som drepte bakterier og tok knekken på infeksjoner.

I 1945 fikk han Nobelprisen for oppdagelsen, men han advarte allerede da mot resistens.

Når vi behandler med antibiotika, prøver bakteriene å beskytte seg selv mot å bli utryddet. De endrer seg, slik at antibiotika slutter å virke, og bakteriene blir resistente.

Overforbruk av antibiotika er hovedårsaken til at bakteriene blir resistente.

De mest vanlige multiresistente bakteriene i Norge er MRSA, ESBL og VRE. De smitter på forskjellige måter. MRSA er en sårbakterie og smitter gjennom luft, mens ESBL og VRE er tarmbakterier som smitter ved kontakt.

Helse- og omsorgsdepartementet har satt som mål å redusere antibiotikabruken i Norge med 30 prosent i løpet av 2020. (Kilde: Store norske leksikon og overlege Dag Berild ved Ullevål universitetssykehus)

KAN LEGGE OM PRODUKSJONEN: Curida på Elverum produserer nå mest flytende medisiner, men kan legge om produksjonen. Foto: Henrik Bøe / NRK

Legemiddelmangel; et stort problem

Mangel på legemidler har blitt et globalt problem. I 2019 var innmeldte tilfeller på mangler rekordhøyt i Norge.

I flere år har regjeringen jobbet med tiltak som kan hjelpe.

Det er svært begrenset hva Norge alene kan gjøre i en global sammenheng. Derfor har det lenge vært en diskusjon om Norge kan bli mer selvforsynt med noen viktige medisiner.

Som antibiotika.

MANGLER: 2019 var et rekordår for legemiddelmangel i Norge. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

I en risikoanalyse av legemiddelmangel gjort av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, konkluderer de med:

«Forsyningsproblemer kan imidlertid møtes med nasjonale tiltak som lagerhold, systemer for rasjonering og eventuelt økt egenproduksjon.»

Helseminister Høye understreker at legemiddelproduksjon er så komplekst at Norge aldri ville kunne lage alle medisinene vi trenger på egen hånd. Derfor er EØS-avtalen ekstra viktig nå, mener han.