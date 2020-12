Hedda Skog Andersen jobber på Kiwi Tynset. Som butikkansatt har hun hatt et travelt år, det har vært lange dager og mye jobb med ekstra renhold.

Nå får hun lønn for strevet.

For første gang velger Norgesgruppen å gi en ekstrabonus til alle sine ansatte. Hedda og kollegaene får inntil 10.000 kroner ekstra i desember avhengig av hvor mye de har jobba.

– Vi butikkansatte blir satt mer pris på, og det gir oss en boost til å fortsette, sier Hedda.

Føler seg satt pris på

Dagligvarebransjen har opplevd stor vekst i omsetning under pandemien. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Butikkmedarbeidere, sykepleiere og renholdere er blant dem som har blitt trukket fram som hverdagshelter i hele år.

I vår fikk de ros av næringsministeren for innsatsen de la ned.

– Butikkansatte har stått på og jobbet kontinuerlig for at vi andre skal få mat på bordet, sa statsråden den gang.

– Fortjener en påskjønnelse

De ansatte fortjener virkelig en påskjønnelse nå, mener Stein Rømmerud, konserndirektør kommunikasjon i Norgesgruppen.

– Norgesgruppen gir en ekstraordinær bonus til alle ansatte på grunn av den krevende situasjonen og all ekstrainnsatsen de har lagt ned gjennom pandemisituasjonen.

Rømmerød utdyper:

– Eksempler på merarbeid er alle smitteverntiltak av den kraftige salgsøkningen med langt flere kunder, mer varetransport, håndtering fra varepåfylling.

19-årige Hedda forteller at hun og kollegaene har jobbet ekstra hardt for å sikre trygg handel, og at koronasituasjonen har vært vanskelig å håndtere for mange.

Hun føler samtidig at koronapandemien har gjort at folk setter mer pris på butikkansatte og andre lavtlønnede yrkesgrupper.

Eventyrlig vekst i bransjen

Mens andre bransjer sliter har dagligvarebransjen hatt et godt år.

Per Vestby er butikksjef i en av butikkene der de ansatte mottar bonusen. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Omsetningen har økt med 16 prosent hittil i år, viser tall fra SSB. Det skyldes blant annet koronastengt grense til Sverige.

Og Kiwi Tynset er intet unntak. Butikksjef Per Vestby bekrefter at de har opplevd det samme.

Og slik vil det fortsette en stund fremover, mener han. Derfor ser han ikke bort ifra at de kan få en liknende bonus neste år.

– Hvis det fortsetter som det her, kan det hende Norgesgruppen viser storsinn og belønner sine ansatte.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland sier at den ekstraordinære påskjønnelsen gjelder de ansatte i butikkene som Norgesgruppen selv eier.