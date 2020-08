2000 flere butikkjobber på tre måneder

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er størst utslag langs svenskegrensa, så Innlandet er et av fylkene der vi ser størst effekt. Men vi har vekst i fylkene som ikke ligger inntil svenskegrensa også.

Det sier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen.

ANSETTER: Stein Rømmerud i Norgesgruppen forteller at butikkene deres har ansatt 2000 flere enn vanlig i korona-perioden. (Arkivbilde). Foto: Åse Marit Befring

Koronastengt svenskegrense har gitt rekordomsetning for mange av landets dagligvarebutikker. I tillegg spiser vi flere måltider hjemme.

Og det gir flere arbeidsplasser. Kiwi, Joker og Spar-butikkene har alene ansatt 2.000 flere personer fra mai til juli i år, sammenlignet med i fjor.

Coop Norge har ikke eksakte tall, men også mange av deres butikker har tatt inn ekstra hjelp på grunn av økt omsetning. Dessuten har deltidsansatte fått flere timer med jobb enn planlagt.

– Det viser hvor stort potensial en flytting av handel over til Norge har, sier Stein Rømmerud i Norgesgruppen.

Fikk sin første jobb

Kiwi ved Gjemselund i Kongsvinger har ansatt dobbelt så mange som vanlig i denne perioden. Butikksjef Marthe Sand sier de har mange søkere året rundt og at det har vært gøy å kunne si ja til flere.

– Det skaper et helt annet samhold når vi er så mange på jobb. Det blir veldig god stemning, sier hun.

FØRSTE JOBB: Tobias Sørli (18) er blant dem som har fått midlertidig butikkjobb i korona-perioden. Foto: Ann-Kristin Mo

18 år gamle Tobias Sørli er en av de mange som har fått jobb i denne perioden. Han sitter i kassa og fyller på varer.

– Det er gøy å få seg jobb. Det er den første jobben min, forteller han.

De fleste av de 2000 nyansatte i Norgesgruppen er midlertidig ansatte. Nå gjenstår det å se om butikkene får det travelt nok til å trenge dem også i månedene som kommer.

Håper å beholde kundene

Butikkene har ikke merket så mye til at svenskegrensa har vært åpen igjen som de fryktet. Men Stein Rømmerud i Norgesgruppen tror de må belage seg på mindre kunder igjen på sikt.

– Samtidig er det mange som er skeptiske til å dra utenlands. De følger rådene fra Folkehelseinstituttet. Jeg tror også mange har blitt mer bevisst på hvor viktig det er å støtte sin lokale dagligvarebutikk.

Hvis handelsveksten på norsk side holder seg, kan butikkene også beholde mange av de midlertidig ansatte. Rømmerud tror de får svaret på hva den «nye normalen» blir i løpet av de kommende månedene.

Mandag ble det kjent at Värmland i Sverige er i ferd med å bli rødt igjen på grunn av økende smittetall. Dermed kan det bli innført karantene igjen for dem som passerer grensa.

TRAVELT: Assisterende butikksjef på Kiwi i Kongsvinger, Wenche Magnusson, fyller på varer til de mange kundene. Foto: Ann-Kristin Mo

Krysser fingrene

I Kiwi-butikken ved Gjemselund i Kongsvinger krysser butikksjef Marthe Sand fingrene for at koronapandemien vil føre til varige endringer; at folk rett og slett handler mer på hjemmebane.

Foreløpig ser det lovende ut.

– Det virker sånn. Jeg trodde det kom til å bli rolig da grensa åpnet. Men det er veldig mange som fortsatt handler her, og vi er jo veldig glad for det. Det gjør at vi kan beholde mange av de vi har ansatt, sier Marthe Sand.

