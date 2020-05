– Det går unna litervis med sprit hver eneste dag, sier kjøpmann Stian Mattson i Rema 1000 Myrholtet i Fyllingsdalen i Bergen.

Han henter en blank kanne og fyller håndsprit på dispenseren ved inngangsdøren. Den har han fått mye igjen for de siste ukene.

– Ingen av våre ansatte har blitt syke. Det er overraskende. Vi vet at viruset er veldig smittsomt, så jeg hadde regnet med at flere skulle bli smittet, sier Mattson.

INGEN SMITTET: Det er ingen ansatte i Rema 1000 på Vestlandet som er smittet av koronaviruset. Rundt 25 ansatte i dagligvarekjeden er smittet på landsbasis. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Færre kunder

Det er totalt 86 Rema 1000-butikker i Vestland fylke. Så langt har ingen ansatte her blitt smittet av koronaviruset.

– Vi lærer oss å leve med denne nye, unormale situasjonen. Kundene våre er flinke til å følge oppfordringene om håndvask og avstand, sier regionsjef Arild Remme i Rema 1000 Vestland.

– Vi utsetter oss egentlig for lite for smitte. Vi holder avstand til kundene og hverandre og har «skjold» foran kassene, sier Matsson.

Det er samtidig færre besøkende i butikken, men flere handler mer.

Nasjonalt har om lag 25 ansatte i Rema 1000 fått påvist koronasmitte.

Smittetilfeller i dagligvarekjedene Ekspandér faktaboks Meny: 14 av 9.500 ansatte er smittet av koronaviruset. Kiwi: 0 av 11.000 ansatte er smittet av koronaviruset. Joker: 3 av 4.300 ansatte er smittet av koronaviruset. Nærbutikken: 1 av rundt 600 ansatte er smittet av koronaviruset. Bunnpris: 1 av 2.500 ansatte er smittet av koronaviruset. Rema 1000: Ca. 25 av 12.000 ansatte er smittet av koronaviruset. (Coop har ikke registrert antall smittetilfeller).

Hverdagshelter

Matvarekjedene har til sammen registrert totalt 44 ansatte med påvist koronasmitte.

De fleste har kontroll på smittekilden, som er utenfor butikk.

– Vi er veldig glad for at så få har blitt smittet. Det betyr at det er trygt å handle og jobbe i butikk, sier kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny, som har 14 ansatte med påvist smitte.

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener de lave smittetallene blant butikkansatte tyder på at butikkene har satt i gang gode, hensiktsmessige smitteverntiltak.

KREVENDE: Butikkansatte har hatt en krevende periode for at vi andre skal få mat på bordet, sier næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Butikkansatte har stått på og jobbet kontinuerlig for at vi andre skal få mat på bordet. For alle disse hverdagsheltene har dette vært svært krevende, spesielt i starten da vi visste lite om viruset. På tross av dette stilte de opp, sier Nybø.

Kjøpmannen i Rema 1000 setter pris at butikkansatte blir kalt hverdagshelter.

– Dette er et yrke som ikke har vært kjent for å være spesielt prestisjefylt. Det er veldig positivt at vi nå har fått litt høyere status, sier Matsson.