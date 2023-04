Bøndene krever 6,9 milliarder kroner

I dag starter årets jordbruksoppgjør, og Norges Bondelag har lagt fram sitt krav til staten på vegne av jordbruket.

De krever 6,9 milliarder kroner.

Dette kravet vil gi en samlet inntektsvekst på 171.300 kroner per årsverk, og av dette går 120.000 kroner til å tette inntektsgapet mellom bonden og andre grupper.

– Det er grunn til sterk bekymring for den svake inntektsutviklingen i jordbrukssektoren. Dette må tas på alvor i årets jordbruksforhandlinger, og resultere i et betydelig inntektsløft, sier leder av Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Dette er jordbruksoppgjøret Ekspandér faktaboks Jordbruksoppgjøret er den årlige forhandlingen mellom staten og jordbruket. Forhandlingene resulterer i Jordbruksavtalen, som fastsetter de økonomiske inntektsmulighetene for bonden det kommende året. – Hvordan foregår jordbruksoppgjøret i år? Norges Bondelag legger fram sitt krav til staten 26. april.

Regjeringen kommer med et tilbud til bøndene 5. mai. Da kan forhandlingene begynne.

En ny jordbruksavtale skal være i boks innen 16. mai. Denne avtalen sendes til Stortinget som en proposisjon i midten av juni. – Hva om Bondelaget og staten ikke blir enige? Dersom Bondelaget og staten ikke har klart å bli enige om ny jordbruksavtale innen 16. mai, er det statens tilbud som sendes til Stortinget.

– Stort behov for inntektsløft

Kravet fra bøndene ble lagt fram på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Bjørn Gimming understreket det store behovet for et inntektsløft i jordbruket.

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier han.

Krf-leder og tidligere landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier til NRK at hun forventer et godt oppgjør der bøndene får et realt bidrag for å tette inntektsgapet.

FORVENTNINGER: Bollestad mener dette er avgjørende for næringen framover, og forventer at regjeringen kommer bøndene i møte. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Selv om oppgjøret i fjor var stort, ligger det faktisk an til reallønnsnedgang for jordbruket i år. Dette er ikke godt nok. Rammene for neste år er nødt til å snu dette og legge til rette for en betydelig vekst.

Hun mener det er i hele Norges interesse at regjeringen kommer bøndene i møte her.

– Jeg vil gå så langt som å si at dette er avgjørende for næringen framover, og jeg forventer at regjeringen kommer bøndene i møte her, sier hun.

Rekordstort oppgjør i fjor

I fjor var jordbruksoppgjøret rekordhøyt. Det skulle sikre norske bønder en betydelig inntektsvekst.

Men tall fra Budsjettnemnda for landbruket (BFJ), som danner grunnlaget for årets jordbruksforhandlinger, viser at det ikke er tilfellet.

Ser vi på jordbruket under ett, viser tallene en gjennomsnittlig inntektsvekst på 12.700 kroner per årsverk fra 2022 til 2023.

Til sammenligning la jordbruksavtalen i fjor opp til en inntektsvekst på 28.450 kroner per årsverk.

Usikker på om han vil ta over familiegården

Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming understreket under onsdagens pressekonferanse at rekruttering er avgjørende for framtiden av norsk matproduksjon.

– Mange unge uttrykker tvil om de skal velge landbruket som yrkesfag, sier Gimming.

En av dem er 24 år gamle Halvard Bø. Han er usikker på om han vil ta over familiegården på Fogn i Stavanger.

USIKKER: Halvard Bø er usikker på om han vil ta over familiegården på grunn av morens advarsler om dårlige kår for bønder. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Jeg vet ikke om jeg vil han så vondt, at han skal overta gården. Det er for mye arbeid og for lite penger igjen, rett og slett, sier moren hans, Gerd Bøe.

Halvard jobber i dag som elektriker. Han forteller at det frister å ta over familiegården, men han nøler på grunn av morens advarsler.

Hun mener at han bør tenke seg godt om før han sier ja.

– Det har med livskvaliteten å gjøre. I en vanlig jobb har du fri etter arbeidstid. God pensjon, gode velferdsordninger. Altså, det kan ikke sammenlignes med bondeyrket egentlig. Det er et hardt liv og det er dårlig betalt. I tillegg får vi skylden for at maten er dyr. Det gjør meg forbannet av og til, sier Gerd Bøe.

ADVARER: Gerd Bøe advarer sønnen mot å ta over familiegården hun har drevet i 35 år. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Halvard forteller at det er et vanskelig valg. Men tilrettelegging og overføringer fra myndighetene betyr mye for ham.

– Det betyr veldig mye. Mer overføringer betyr jo at vi kan leie inn mer hjelp, det er det som trengs. Det er en livsstil å være bonde, men du skal ikke jobbe deg i hjel heller, sier han.

Brudd før forhandlingene

Det var stor dramatikk foran årets jordbruksoppgjør. De to store bondeorganisasjonene ble ikke enige om hva de skal kreve av staten, og tre forhandlingsparter har blitt til to.

Nå er det kun Norges Bondelag som forhandler med staten i årets jordbruksoppgjør.

Tidligere har Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag stått sammen i forhandlingene, men like før start i år ble det klart at de ikke ble enige om kravene.

Bondelaget og Småbrukarlaget står langt fra hverandre i synet på hvor mye penger bøndene skal kreve og hvordan dette skal beregnes.

En sentral del av striden er ønsket om å bruke faktiske rentekostnader som tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret.

Småbrukarlaget mener grunnlaget for forhandlingene må endres nå, mens Bondelaget mener at årets forhandlinger må skje på tallene budsjettnemnda har lagt til grunn.