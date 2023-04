– Vi begynner å bli litt leie av å bli nedprioritert mot mye annet i samfunnet, sier Christian Skyttermoen (25)

Han er deltids geitebonde og leder av Fåberg bonde- og Småbrukarlag. Han overtok gården i fjor, og er klar på at det å drive gård er mindre lønnsomt enn hva han hadde sett for seg.

– Litt for innsatsen syns jeg vi burde ha, sier han.

Nå forventer han at politikerne ser verdien av norsk matproduksjon, men påpeker at det må være lønnsomt, slik at det blir attraktivt for bonden å produsere mat.

– Det er et etterslep på rundt 200.000 kroner per gårdbruker. Kommer vi opp på det, kan vi sammenligne oss med en vanlig lønnsmottaker i Norge, sier bonden.

Bondelaget og Småbrukarlaget har så langt ikke lykkes i å bli enige om et felles krav til staten for årets jordbruksforhandlinger.

De sitter heller ikke i samtaler med hverandre lenger.

Bondelaget og Småbrukarlaget står langt fra hverandre i synet på hvor mye penger bøndene skal kreve og hvordan dette skal beregnes.

Tvinges til å velge

Hvis de ikke blir enige, så vil staten tvinges til å velge hvilken av de to organisasjonene det skal forhandles med i årets jordbruksoppgjør. Dette har ikke skjedd tidligere.

Etter det NRK erfarer vil staten da trolig velge Norges Bondelag som forhandlingsmotpart.

– Det er helt håpløst. Vi har to store lag i Norge. Det er viktig at begge blir med videre. Det er ikke mange bønder igjen i landet, og vi burde klare å stå samlet om et felles krav, sier han.

Christian Skyttermoen (25), er deltids geitebonde og leder av Fåberg bonde- og Småbrukarlag. Foto: Arne Sørenes / NRK

Bøndenes organisasjoner skulle etter planen levert et samlet krav til staten onsdag denne uken. Fristen for jordbruksoppgjøret er 16. mai.

Jordbruksoppgjøret Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Ekspandér faktaboks Jordbruksoppgjøret er den årlige forhandlingen mellom staten og to fagorganisasjoner i jordbruket: Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag.

Forhandlingene resulterer i Jordbruksavtalen som fastsetter de økonomiske inntektsmulighetene for bonden det kommende året.

Dette er en sentral del av norsk tradisjon for et tett samarbeid mellom staten og næringa, og er en av hovedpilarene i den norske landbruksmodellen.

Den norske landbruksmodellen består av fire hovedpilarer: jordbruksavtalen, tollvern, markedsbalansering og landbrukssamvirket.

Forhandlingene gir norske bønder plikter og rettigheter, og legger grunnlaget for mulige inntekter og produksjon. Kilde: Norsk bonde- og småbrukarlag

I fjor ble staten og bøndene enige om et rekordhøyt oppgjør verdt 10,9 milliarder kroner.

Til tross for dette viser tall fra april at inntektene til norske melkebønder stuper.

Et melkebruk med 33 årskyr ligger i år an til å få inntekten sin redusert med 75.000 kroner. Det viser ferske tall fra Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ).

Ser vi på jordbruket under ett, viser tallene en gjennomsnittlig inntektsvekst på 12.700 kroner per årsverk fra 2022 til 2023. Til sammenligning la jordbruksavtalen i fjor opp til en inntektsvekst på 28.450 kroner per årsverk.

Rentestriden

Det er disse tallene fra budsjettnemnda som danner grunnlaget for årets jordbruksforhandlinger.

En sentral del av striden, er ønsket om å bruke faktiske rentekostnader som tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret.

I dag bruker budsjettnemnda for jordbruket realrente for å regne ut rentekostnadene til bønder.

Realrenten er renten etter skatt og fratrukket inflasjon. Når inflasjonen og prisveksten i Norge nå er høy, er realrenta veldig lav.

Dette fører til at rentekostnadene som inngår i grunnlagstallene for jordbruksoppgjøret, blir mye lavere enn det bønder faktisk må betale i rentekostnader.

Ifølge tallene til budsjettnemnda er samlet jordbruksgjeld på over 80 milliarder kroner, og rentekostnadene til bøndene på vel 4,5 milliarder i 2023.

Realrentekostnadene er derimot på 705 millioner kroner.

Det betyr at det er 3,8 milliarder kroner i forskjell mellom det bøndene faktisk betaler i skatt, og hva tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret tar utgangspunkt i.

Grytten-rapporten, som er navnet på rapporten levert av ekspertutvalget for inntektsmåling i jordbruket, ble levert i fjor høst.

Her foreslår de endringer i Totalkalkylen. Utvalget foreslår å beregne Totalkalkylen etter vanlige regnskapsprinsipper, altså å beregne kapitalslitet etter historisk kostnad og benytte nominell rente på gjeld.

Bøndene går glipp av store penger

Tidligere bonde og siviløkonom Betuel Frøyland, mener det er snakk om store penger som bøndene går glipp av på grunn av dette systemet.

– Det er snakk om mellom 5 og 7 milliarder kroner. Hver bonde får 100.000 kroner for lite i år, sier han.

Bøndene går glipp av store penger om ikke rentesystemet til bøndene legges om fra realrente til nominell rente. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Selv sluttet han med melk i 2018 og med ammekyr i 2020. Han har et fjøs fra 1975, og måtte ha gjort store oppgraderinger om han skulle ha drevet videre.

Spesielt med tanke på løsdriftskravet i 2034.

– Jeg har undervist i og jobbet i Lyse med investeringsanalyser. Da jeg satte opp investeringsanalyser på egen gård blinket alle varsellamper rødt, sier han.

Han mener det å være bonde i dag kan sammenlignes med sosial dumping og slavedrift.

– Mange bønder i Norge i dag sitter i en situasjon de ikke kommer ut av. De har stor gjeld og tjener lite penger. For å betjene gjelden tar de opp nye lån. Hadde du innført utlånsforskriften for bønder, hadde det vært kroken på døra for mange, sier han.

Samtidig er det driveplikt i Norge, påpeker han. Dermed kan ikke bønder bare legge ned gårder uten at det blir drevet noe på det.