I Polen har det blitt målt 19 grader de første dagene i det nye året. Også i sju andre europeiske land har de nasjonale varmerekordene blitt slått, ifølge BBC.

I Østerrike har skisentre blitt nødt til å stenge flere steder på grunn av mangel på snø.

I Salzburg-området kom den siste naturlige snøen i begynnelsen av desember. Nå er det kunstig snø i bakkene, og færre turister enn vanlig.

Det nyter anleggene i Norge godt av.

Booker om til Norge

Veslemøy Eineteig er kommunikasjonsansvarlig i Alpinco, som eier og drifter Hafjell Alpinsenter og Kvitfjell Alpinanlegg.

Hun er tydelig på at dårlige forhold i Alpene er en fordel for norske alpinanlegg.

– Det er naturlig å tro at flere utenlandsturister velger snødekte Norge framfor å dra til Alpene for å se grønn barmark, sier hun.

VIKTIGE KUNDER: kommunikasjonsansvarlig i Alpinco Veslemøy Eineteig forteller at nordmenn står for mye av trafikken i helgene, men i ukedagene er det utlendingene som utgjør mesteparten av pågangen. Foto: Jonas Oden Ulset / Jonas Oden Ulset

Eineteig forteller at de har mottatt flere henvendelser fra danske reiseselskap som ønsker å booke om fra Sør- og Mellom-Europa til Hafjell på grunn av snømangel.

Hun sier de ikke fryder seg over utfordringene lenger sør i Europa, men at de er glade for at de endelig får en vinter som denne her i Norge.

– I fjor var det vi som hadde stor mangel på snø, og vi er storfornøyde med å se at det dumper ned og at vi nå kan sende ut puddervarsel, smiler hun.

Kunne blitt Alpene

Eineteig opplyser at de hadde 80.000 skigjester totalt i Hafjell og Kvitfjell i jula, og at de har solgt heiskort for 24,5 millioner kroner.

Pågangen forventes å holde seg utover nyåret. Januar er tradisjonelt fylt opp med utenlandstrafikk, spesielt fra Sverige og Danmark, ifølge Eineteig.

Og utenlandsturistene er uunnværlige.

– 60 prosent av skigjestene våre er nordmenn, resten er utenlandstrafikken. Den er kjempeviktig. Det så vi spesielt under pandemien da alle utenlandsturistene falt bort. Det var triste greier, sier hun.

HELT PERFEKT: Skiturist Staffan Lindahl er på skikurs sammen med Anna Apartsina, instruktør Karina Podbielski og Daria Silkina. – Føret her er helt perfekt, smiler den svenske skituristen. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

Én av de som har tatt turen til Hafjell er Staffan Lindahl fra Göteborg. Han er her sammen med familien sin og en vennefamilie.

– Vi vurderte lenge både Alpene og Norge. Til slutt landa vi på det helt klart sikreste alternativet. Her er det jo snø, slår han fast.

– Det føltes tryggere å ta bilen opp hit enn å fly nedover til Europa, legger han til.

HAFJELL: Skituristene strømmer til. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

Slik det var før

Hafjell og Kvitfjell er langt ifra de eneste alpinanlegga som opplever økt pågang i år. Petra Hallebrant er PR-ansvarlig i SkiStar som eier og drifter skisentra Trysil og Hemsedal.

– I romjula opplevde vi de nest beste besøkstallene noensinne. Mange av våre utenlandske gjester er tilbake nå, og ting er tilbake til slik det var før pandemien. Og vel så det.

– På sikt tror jeg absolutt at temperaturene sør i Europa kan påvirke at flere velger Norge, sier hun.

Det samme mener Kevin Eikrehagen, daglig leder i SkiGeilo.

– Nå er jeg veldig happy, for nå er utenlandsmarkedet tilbake igjen, smiler han.

SkiGeilo opplevde en økning av besøkende på hele 14 prosent i jula mot samme tid i 2019.

HØG STANDARD: Kevin Eikrehagen i SkiGeilo mener alpinanlegga i Norge er av en høg standard som står godt i utenlandsmarkedet, og at de hevder seg i den internasjonale konkurransen. Foto: Arne Pålgardhaugen / Geilo Holding AS

– Det er klart temperaturene i Europa er med å påvirke, og får enda flere til å velge Norge som skidestinasjon. Samtidig er det vondt å se at alpinanlegga i Alpene sliter, sier han.

Snø er gull

Også hotellbransjen merker at flere utenlandske turister trekker til Norge. Merethe Sandum, daglig leder i Visit Lillehammer opplyser at de merker økt pågang fra Europa.

– Vi merker stort trykk fra briter, franskmenn og nederlendere som er veldig tydelige på at de kommer for å gå og stå på ski, sier hun.

GULL: Merethe Sandum, daglig leder i Visit Lillehammer mener at snø er gull for Norge og Innlandet, og tror dette «gullet» vil bli enda viktigere framover. Foto: Arne Sørenes / NRK

Sandum er overbevist om at pågangen kommer til å øke enda mer.

– Trenden globalt er at det blir varmere, og jeg er helt sikker på at vi fortsatt kommer til å ha ekte snø gjennom vinterhalvåret i Norge. Turister vil fortsatt komme for å oppleve snø og vinter. Snø er gull for Norge, sier hun.

For skiturist Staffan Lindahl er norske alpinanlegg det soleklart sikreste alternativet. Og dette er ikke siste gangen svensken blir å se i norske bakker.

– Jeg har vært i både Trysil og Geilo før, og norske alpinanlegg skuffer aldri. Jeg tror helt klart skituren går til Norge neste gang også.