Det er politiet som sender ut test av nødvarsel på mobil, og klokka 12 vil derfor mobiltelefoner over hele landet vibrere og spille av et høyt lydsignal. Samtidig skal Sivilforsvaret teste tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om alvorlige og akutte hendelser som kan true liv og helse.

Dette er en felles nasjonal varslingsprøve, som gjennomføres én gang i halvåret.

– En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på nettsiden nodvarsel.no.

DSB oppfordrer til å oppdatere mobilen til den nyeste programvaren, hvis ikke kan det hende du ikke mottar testen.

Samtidig som nødvarselet på mobil skal testes, går også alarmen i Sivilforsvarets tyfoner. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ni av ti fikk nødvarsel i januar

92 prosent av befolkningen fikk test av Nødvarsel på mobil under den nasjonale varslingsprøven 10. januar, viste en undersøkelse i januar.

Elisabeth Aarsæther er direktør i Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB). Foto: Øystein Otterdal/NRK / NRK

Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Vi er veldig fornøyde med at flere enn ni av ti fikk testen denne gangen. Det betyr at en stor andel av befolkningen nå er kjent med hva Nødvarsel er og hvordan det fungerer, uttalte Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) i en pressemelding.

Under den første testen i fjor, var det 78 prosent av befolkningen som mottok varselet. Da var hovedårsaken til manglende mottak at flere ikke hadde ny nok programvare på sine telefoner.

Alle nyere mobiltelefoner med nyere programvare vil motta testen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Slik unngår du lyden

Vil du slippe et mulig lydsjokk? Det er bare to måter å unngå at mobiltelefonen din spiller av den høye lyden samtidig som varselet vises på skjermen: Slå av telefonen eller sett den i flymodus.

Alle nyere mobiltelefoner med nyere programvare vil motta testen.

Nødvarsel sendes ut til enheter som befinner seg innenfor et gitt geografisk område.

Nødvarsel bruker ikke telefonnummeret ditt eller noen andre opplysninger om deg. Det spiller derfor ingen rolle hvilket abonnement du har, hvor du bor eller jobber, eller hvor telefonen er registrert, skriver Nødvarsel.