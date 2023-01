Kjell Smedsrud er hovedtillitsvalgt i Nammo på Raufoss. Han tok seg en tur på kafé med de andre i fagforeningen for å feire da de fikk nyheten.

Nammo har tidligere varslet om behov for statlig pengehjelp. Etterspørselen på ammunisjon har eksplodert, og industrien sliter med å holde tritt.

Nå inngår selskapet en kontrakt med myndighetene om produksjon av ammunisjon. Den er verdt inntil 2,6 milliarder kroner.

– Vi er veldig fornøyde og glade for dette her, sier Smedsrud, og forteller at satsingen vil gi mange nye arbeidsplasser.

Men han vet den gode nyheten kommer som en følge av krigen i Ukraina.

Må utvide kapasiteten

NRK har tidligere fortalt at Nammo ber om 650 millioner kroner fra regjeringen for å kunne øke leveransene av våpen og ammunisjon til Forsvaret.

Krigen i Ukraina gjør at maskinene går for fullt natt og dag ved Nammo på Raufoss, der det har vært produsert våpen og ammunisjon siden 1896.

– Jeg har vært i Nammo i 18 år. Vi har aldri sett noe lignende, sier konsernsjef Morten Brandtzæg.

AMMUNISJON: Fulle kasser med spesialammunisjon ved Nammo på Raufoss. Foto: William Jobling / NRK

I september opplyste konsernsjefen om at det produseres for fullt ved alle Nammos anlegg i Norge og åtte andre land.

Men leveransene må kraftig opp for å møte den enorme etterspørselen.

Nå får selskapet over 2 milliarder kroner av staten. Det er den største kontrakten Nammo noen gang har fått.

Betyr mye

Ordfører Stian Olafsen i Vestre Toten sier kontrakten betyr veldig mye for kommunen.

– Vi kan skryte av at vi har dyktige arbeidsfolk, kompetanse og teknologi til å ta ansvar i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i, sier han.

SIKRER KOMMUNEN: Kontrakten vil sikre kommunen i mange år fremover, mener ordfører Stian Olafsen. Foto: Kari Nygard Tvilde

Kontrakten vil også sikre kommunen i lang tid framover.

– Vi vil vå flere folk her, og det gjør at vi kan tilrettelegge for å bygge boliger og bytte ut velferden, sier ordføreren.

Marianne Stensrud, ansattrepresentant i Nammo, mener dette er helt fantastisk.

– Det betyr så mye, både for oss og for hele lokalsamfunnet her, sier hun.

BETYDNING: Stensrud og Smedsrud mener kontrakten betyr mye for både bedriften og hele lokalsamfunnet. Foto: Frode Meskau / NRK

– Et alvorlig bakteppe

Samtidig vet både Stensrud og hovedtillitsvalgt Kjell Smedsrud at kontrakten er en følge av krigen i Ukraina.

– Vi synes det er forferdelig det som skjer, men vi er vant med at ting kan eskalere, sier Smedsrud.

De er ikke de eneste som sitter igjen med litt blandede følelser etter kontrakten ble presenteret.

Folk på gata i Raufoss mener det er bra at de får flere arbeidsplasser til bygda. Men det kommer med en bismak.

Ole R. Thorsrud skulle gjerne vært foruten blandede følelser. – Det er en tragisk situasjon i verden, men kuler og krutt har vært grunnlaget på Raufoss, sier han. Unni Birkelund mener også at storkontrakten kommer med en bismak. – Det er jo en fordel at det blir flere arbeidsplasser, men det ligger jo en krig bak det. – Krig fører til kontrakter. Slik har det alltid vært og det vil nok fortsette sånn, sier Roar Holm. Han mener de må være stolte av å få flere arbeidsplasser på Raufoss.

Ronja Aglen Stikbakke er leder i Innlandet SU. Hun mener også at det ligger et dilemma her.

– Nammo har vært en viktig bidragsyter for at flere skal bo på Toten, og det er fint å bevare arbeidsplasser på bygda, sier hun.

DILEMMA: Stikbakke mener det ligger et dilemma i den nye kontrakten. Foto: Privat / NRK

Samtidig forteller hun at det er en del splittelse i ungdomspartiet om hvorvidt Norge skal bidra med våpen til Ukraina.

– På en side er det en krig vi ikke kjemper, og å bidra med våpen og ammunisjon vil føre til mer død og lidelse. Men vi vil jo hjelpe Ukraina og befolkningen der.