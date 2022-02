– Det er fantastisk å være her i Norge på skiferie. Jeg elsker det.

Amir Hazan har tatt den lange turen fra Israel til Norge, for å oppleve å ha ski på beina og få ekte vinterstemning.

Han har vært en uke i Norges største alpindestinasjon Trysil, og er begeistret over opplevelsen. Det er andre gang i livet han er på skiferie.

– Det er veldig gøy å få stått på ski, også under en pandemi.

Og Amir er langt fra alene. Utenlandske turister strømmer nå til Norge, for å få seg en vinterferie. Det sier flere av de største vinterdestinasjonene.

FERIE: Nelson Odwalden, Ludde Mølle og Arvid Andersson nyter ferie i Trysilfjellet. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Effekt av gjenåpning

Destinasjon Trysil teller hvilke nasjonaliteter som overnatter. Den siste telllinga viser at 41 prosent av de som besøker Trysil nå kommer fra utlandet.

Det er fortsatt et stykke unna situasjonen før pandemien, da det tilsvarende tallet var 70–80 prosent.

Men overnattingsstedene melder om en økt andel av utenlandske gjester, sier Ida Dyreng, daglig leder i Destinasjon Trysil.

ENDELIG: De utenlandske turistene er veldig viktige for Trysilfjellet, sier lederen i Destinasjon Trysil, Ida Dyreng. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Vi ser en umiddelbar effekt av regjeringens pressekonferanse tirsdag, med mindre inngripende tiltak.

Hun sier at det er kjærkomment og nødvendig for Trysil at turistene fra utlandet igjen kommer til Norge.

– Vi er det skianlegget i landet med høyest andel utenlandske turister, opptil 80 prosent. Så vi har vært svært berørt av stengte grenser.

– Får i pose og sekk

Også Beitostølen har nå fått mange tilreisende fra utenfor Norges grenser, og i særlig grad dansker. Atle Hovi, eier og administrerende direktør ved Beitostølen resort, ser lyst på framtida.

BEGEISTRET: Atle Hovi ved Beitostølen resort er glad utlendingene strømmer til Norge. Det er særlig et stort inntog av dansker.

– Det er en drøm. Nå strømmer utlendingene på. Og de mange norske turistene som fortsatt ønsker å reise i eget hjemland, gjør at man nå får i pose og sekk.

Han tror 2022 blir en opptur for reiselivet, og sier oppturen er desto mer gledelig når man har vært gjennom vanskelige tider.

– I januar hadde vi knapt en turist her, kanskje 10–15 gjester i døgnet. Men det er jo dette som er i vårt DNA, å ta imot gjester og tilby opplevelser. Så nå er vi veldig glade og optimister.

Det hvite gullet på plass

I den mest populære vinterferieuken er 4 av 5 hotellrom revet bort, sier Hovi. Han sier særlig de danske besøkende er tilfredse.

– De har jo ikke vært her på to år, så de er veldig glade for å få komme til Norge. Nå har vi jo også det hvite gullet her, nemlig snøen.

Også på Gjendesheim, et populært reisemål i Jotunheimen, har utlendingene kommet tilbake.

SKIGLEDE: Mange har savnet å dra på skiferie til Norge. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– I morgen kommer en busslast med 70 dansker hit. De har kommet 25 år i strekk, men hatt en ufrivillig pause på to år, sier vert Marius Haugaløkken.

Verten sier det er veldig viktig å få besøkende fra land som Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland. Og han bekrefter at utlendingene har fått med seg gjenåpningen av Norge, med færre restriksjoner.

– På diskusjonsforum for reisearrangørene er de nye norske reglene et tema. Det er mange som følger med på situasjonen her oppe i nord.

NHO Reiseliv er optimistiske

NHO Reiseliv merker et stemningsskifte i bransjen, samlet sett.

OPTIMISTISK: Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold tror på bedre tider nå. Foto: Oda Hveem

– Jeg er optimistisk med tanke på vintersesongen, og tror mange reiselivsbedrifter vil komme raskt tilbake til normal drift, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

Hun presiserer at det vil ta tid å få tilbake det utenlandske markedet, men at bookingene endelig kommer fra utenlandske vinterturister.

– Det er veldig positivt for skistedene. De trenger å få opp aktiviteten igjen etter en svært dårlig start på vintersesongen, med nedstenging i den viktige juleferien.