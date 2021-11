Anne Margrethe og Morten betalte for mye for strøm - nå får de tilbake 11.300 kroner

Anne Margrethe og Morten Sæterhaug visste ikke at de hadde betalt feil strømpris i over et år, før de ble gjort oppmerksomme på det av NRK.

– Vi er veldig glad det ble oppdaga, sier Morten Sæterhaug.

Sammen driver paret ridesenteret og overnattingsstedet Kvistli Islandshester på Dalholen i Folldal.

Drifta krever en del strøm, spesielt i sommerhalvåret.

RIDESENTER: Paret driver Kvistli Islandshester på Dalholen i Folldal. De bor nord i kommunen, og har en annen strømpris enn de som bor lenger sør og vest. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Strømleverandøren beklager

Det er hos strømleverandøren Kraftriket feilen ligger.

Ørjan Bøyum, daglig leder i Kraftriket, beklager det som har skjedd.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage situasjonen. Det skulle ha blitt oppdaga før.

Ørjan Bøyum, daglig leder i Kraftselskapet, mener feilen burde ha vært oppdaga tidligere. Foto: Kraftriket

Bøyum forklarer at feilen oppstod i fjor, da flere selskaper ble slått sammen. Blant disse var Nord-Østerdal Kraftlag, som fusjonerte til Kraftriket 1. mai 2020.

– Ved en sånn fusjon blir det gjort en såkalt databaseovertakelse. Da tar vi ut kundene fra ett system, og tar dem inn i vårt system.

Han mener at dette som regel går fint, og at tilfellet i Folldal er litt spesielt.

Strømprisene i Norge varierer ut ifra fem ulike prisområder, såkalt NO1 – NO5.

Folldal kommune ligger slik til at den deles av to av disse prisområdene.

Store deler av Folldal kommune tilhører prisområde NO1, som følger Østlandets strømpriser. Det markerte området i vest har imidlertid Midt-Norges strømpriser, siden det ligger i NO3. Foto: Klive AS

Mesteparten av kommunen har Østlandets strømpriser, og hører til området NO1. Et mindre område vest i kommunen hører til NO3, som følger Midt-Norges strømpriser.

Da Nord-Østerdal Kraftlag fusjonerte til Kraftriket i fjor, ble noen kunder registrert i feil sone.

Blant disse kundene er Anne Margrethe og Morten Sæterhaug.

Hvorfor er det ulik pris på strøm ut fra hvor du bor? Bli litt klokere her:

Blir tilbakebetalt

Strømleverandøren har de siste dagene jobbet med å avdekke omfanget av feilen.

– Vi går nå gjennom alle kundene. Kundemassen er avgrensa til cirka 200 stykk, og vi har avdekka at det er 60 som har fått feil inntil nå, sier Bøyum.

Beløpet som kundene har betalt for mye, vil Kraftriket betale tilbake.

Ifølge Bøyum har hver av de 60 kundene i gjennomsnitt betalt rundt 2000 kroner for mye fra januar til september i år. Han påpeker at prisforskjellen mellom de to sonene var lavere i fjor, noe medfører mindre avvik på kundenes strømregninger for 2020.

For Anne Margrethe og Morten Sæterhaug sin del, er det totale beløpet kommet på 11.300 kroner siden fusjonen i fjor.

Dette vil de nå få tilbakebetalt.

LOTTOGEVINST: Paret er glade for at feilen ble oppdaget, og at de får igjen pengene. Som å vinne i Lotto, mener de. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Oppvekker

Paret har sett at strømregningene de siste månedene har vært høye, men har ikke tenkt mer over det.

For dem var hendelsen en vekker.

– Jeg er sløv til å følge med på sånne ting, så nå tenker jeg at jeg skal bli flinkere til å følge med på alt jeg abonnerer på. Kanskje har jeg mange utgifter som kunne vært unngått, sier Morten Sæterhaug.

Kraftlinja går over eiendommen til Anne Margrethe og Morten Sæterhaug. De er glad for at strømleverandøren Kraftriket lover å tilbakebetale beløpet de har betalt for mye. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Sæterhaug bærer ikke nag overfor strømleverandøren, og sier at de fortsatt har like stor tillit til selskapet.

– Det er klart at et sånt stort selskap bør ha kontroll, men det er lov å gjøre feil, sier han.

Han er også glad de skal få summen tilbakebetalt.

– Det er rett og slett bare en lottogevinst, det er jo penger vi får tilbake.