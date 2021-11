Bruker 2,9 milliarder på kutt i strømavgiften

Reduksjonen kommer i regjeringens ekstrabudsjett, som legges fram klokken 12 i dag.

– I vintermånedene, fra januar til mars, kutter vi elavgiften med cirka 48 prosent. Resten av året kutter vi med cirka 9 prosent, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

– Dette går rett ut, rett på regningen og alle vil se det, sier han.

Likevel blir det diskutert om dette egentlig bare er en gavepakke til de med størst hus og best økonomi.

– Vanlige folk har høy strømregning. Jeg tror de fleste er bekymret for det. Vi gjorde et grep tidligere i høst hvor vi økte bostøtten, som var rettet mot de med aller dårligst råd. Vårt nye grep skal hjelpe alle, sier Vedum til NRK.

I løpet av dagen settes det nok en gang ny årsrekord for strømprisen i Sør-Norge. Eksperter NRK har snakket med, tror det kan komme nye rekorder hver uke fremover.

Fakta om budsjettlekkasjer Ekspandér faktaboks I dag legger regjeringen fram tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022. Dette er lekkasjene som har kommet hittil: Kommunene får økt sine frie inntekter med 2,5 milliarder kroner. 1,2 av milliardene settes av som tilskudd til kommunene beregnet ut fra hvor mange skoler de har.

Elavgiften kuttes med 48 øre i januar, februar og mars og 9 øre resten av året. Grepet koster 2,9 milliarder kroner.

Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner.

1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet.

1 milliard kroner settes av til ytterligere kutt i ferjeprisene.

500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren.

Det settes av 136 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser i Nav og 175 millioner til varig styrking av Nav.

Investeringsstøtten i jordbruket økes med 200 millioner kroner.

Fagforeningsfradraget dobles fra 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst.

Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent.

Pressestøtten til lokalaviser økes med 8 millioner kroner.

Bistandsbudsjettet omprioriteres slik at 500 millioner kroner ekstra går til matsikkerhet og småbønder i sørlige deler av verden.

Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner.

Forsvarsdepartementet flytter 40 millioner kroner fra internasjonale operasjoner til Heimevernet.

50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. 10 millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team.

Mattilsynet får 20 millioner kroner ekstra. Halvparten skal øremerkes dyrevelferd og tilsyn.

150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett

Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov.

I et første steg for å fase ut det kommersielle barnevernet bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra til offentlige barnevernsinstitusjoner.

Forsvaret får 50 millioner kroner ekstra for å bedre soldatenes boforhold.

Politiet får 200 millioner ekstra for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse.

Pendlerordningen styrkes med 500 millioner kroner ekstra, ifølge Dagbladets Børsen.

30 millioner kroner settes av for å styrke påtalemyndigheten, ifølge TV 2. Pengene skal blant annet brukes for å øke påtalekapasiteten i saker med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. (Kilder: NTB og NRK)

Med Vedums forslag blir det i praksis 10 øre lavere avgift per kilowattime i januar, februar og mars. Det kan bety noen hundrelapper spart for en husholdning i vintermånedene.

– Det gjør vi fordi vi er opptatt av at de avgiftene alle skal betale, skal ned, fordi det rammer sosialt skjevt.

– Hva koster dette?

– Det er en tung satsing. Staten får cirka 2,9 milliarder kroner mindre i avgiftsinntekter fra strøm, når neste år er over, enn den fikk i år.

Og bare så det er nevnt: Samtidig som strømprisen øker for forbrukerne og industrien, renner milliardene inn i den norske statskassen. Det skyldes at norske kraftselskaper i stor grad er offentlig eid.

LES MER: Energikrisen gir milliarder i kassen

Økte før kutt

Erna Solberg økte flere ganger elavgiften, før regjeringen hennes i sitt siste budsjett valgte å kutte avgiften med 1,5 øre.

Forslaget fra dagens regjering innebærer at den årlige elavgiftsbelastningen i 2022 blir lavere enn i 2013 (prisjustert).



Samtidig ble et flertall på Stortinget nylig enig om økt bostøtte og sosialhjelp for å hjelpe mennesker som sliter med strømregningen.

LES MER: Flertall på Stortinget for krisetiltak mot dyr strøm

Men lavere elavgift er ikke helt ukontroversielt, og kritikerne frykter økt strømforbruk. MDG tar i sitt program til orde for økt elavgift.

Og i en høring på Stortinget nylig sa Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet dette:

– Vi mener det er viktig å opprettholde elavgifter. Vi mener det er viktig å ha veldig gode strømsparepakker.

PRISØKNING: Strømmen har i flere perioder vært rekorddyr i deler av Sør-Norge denne høsten. Foto: Paul Kleiven / NTB

– Hvor riktig er det i et klimaperspektiv å kutte elavgiften, Vedum?

– I Norge har vi fornybar kraft. Mange er helt avhengige av kraft også til oppvarming av huset, fordi vi bor som vi bor, og det har vært den beste måten å organisere det på, sier Sp-lederen.

– Da er det viktig at ikke strømregningen blir for høy, og derfor mener vi at staten, med sin avgiftspolitikk, skal redusere sine inntekter.

Milliardsatsinger

Kutt i elavgiften er bare en av mange tunge satsinger i ekstrabudsjettet.

I går kunne NRK fortelle at kommunene får nesten 3 milliarder kroner ekstra i 2022.

Én milliard settes dessuten av til å redusere ferjeprisene, og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har lovet en ekstra milliard til klimatiltak.

– Det interessante er jo å vite hvordan de finansierer denne rausheten sin. For akkurat nå står vi foran et stort grønt skifte, sier Høyre-leder Erna Solberg til NRK.

Hun minner om at norske bedrifter trenger kapital for å investere i ny teknologi.

– Så hvis de nå henter ut den kapitalen fra bedriftene for å finansiere økt aktivitet i offentlig sektor, så kan det motvirke andre store og viktige ønsker vi har for vårt samfunn, sier Solberg.

Støre understreker at regjeringen vil opptre ansvarlig i budsjettpolitikken, fordi det er viktig for folk hverdag.

– Vi må ta ansvar for økonomien nå, for nå er den på full fart tilbake, og det er høy aktivitet, han til NRK.

– Det handler om renter, bedriftene våre som skal klare seg på en god måte, og at vi satser på velferd, sier han.

BUDSJETTKAMERATER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger mandag fram sitt såkalte tilleggsnummer til neste års statsbudsjett. Foto: Trond Lydersen / NRK

«Snubletråder»

Samtidig skaper milliardkutt fra Solberg-regjeringen hodebry for Støre og Vedum.

Ifølge NRKs beregninger må Ap og Sp bruke over 4 milliarder kroner på neste års budsjett bare for å «rette opp» kutt de er imot og levere på et slags minimum av det som vil forventes.

Her er noen av forslagene fra Solberg-regjeringen som det vil bli dyrt for etterfølgerne å reversere:

I sitt 2022-budsjett foreslår Solberg å spare rundt 1 milliard på å kutte i den midlertidige ordningen med feriepenger av dagpenger.

Det vil koste Støre-regjeringen 1,9 milliarder kroner å skrote ABE-reformen, som kutter i offentlig sektor.

Nettolønnsordningen for sjøfolk er kuttet med 500 millioner.

Det koster 500 millioner kroner å gjøre om på økningen av frikortgrensen, som ligger inne nå.

FORHANDLER: SVs Kari Elisabeth Kaski gjør seg klar til intense møter med Senterpartiet og Arbeiderpartiet om neste års statsbudsjett. Foto: Javad Parsa / NTB

Går til SV

Og som om ikke det var nok: I løpet av en ukes tid legger SV fram sitt alternative budsjett.

Deretter blir det intense budsjettforhandlinger på Stortinget, før finanskomiteen må være ferdig med sin budsjettbehandling 26. november.

Tidsplan budsjettforhandlingar Ekspandér faktaboks 8. nov: Regjeringa sitt «ekstrabudsjett»

Truleg 12. eller 15. nov: SV legg fram alternativt budsjett

22. nov: Frist for semje mellom regjeringa og SV

26. nov: Finanskomiteen må vere i mål

2. des: Finansdebatt i Stortinget

15. des: Budsjettvedtak i Stortinget

NRK har tidligere fortalt at det ikke har vært noen faste kontaktpunkter mellom de to regjeringspartiene og SV i forkant av forhandlingene. I tillegg er altså tidsplanen ekstremt stram.

– Det er ingen samkjøring mellom SV og regjeringspartiene. Og det skyldes at vi er et opposisjonsparti. Vi har ikke noe samarbeid med regjeringspartiene, sa SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK før helgen.

Finansminister Vedum sier dette om prosessen som nå venter med SV:

– Vi har styrket kommuneøkonomien målrettet mot å styrke nærmiljøene rundt omkring i hele Norge. Så får SV komme med sine prioriteringer og vi får sette oss ned og prate sammen.

Høyre-leder Erna Solberg tror SV kommer til å ha enda større fokus på mer skattlegging og mer utgifter over offentlige budsjetter enn regjeringspartiene.

– Og i en tid hvor vi har litt inflasjonspress, altså hvor prisene går opp, en tid hvor rentene er på vei oppover, så er det ikke sikkert at det er det riktige svaret for norsk økonomi, sier hun til NRK.

– Jeg har en følelse av at dette er en regjering som ikke er noe god på kutt. Og da blir det kanskje bare mer og mer på toppen. Det blir utfordrende over tid i norsk økonomi.