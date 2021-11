På garasjetaket stikker det opp en liten pinne. På den har Thomas Rønningen festa en vindmåler.

– Jeg har målt vind opp mot 5,4 meter i sekundet, forteller han ivrig. Det tilsvarer lett bris.

Han planlegger nemlig å sette opp en vindturbin på hustaket og da er det avgjørende å finne ut hvor vinden blåser mest.

Et kamera kan oppdage hvor varmen lekker ut av huset. Det kan redusere strømregninga.

Opptatt av klima

SMARTE LØSNINGER: Thomas er over middels interessert i strømsparende og grønne løsninger. Han har installert solfanger og varmer opp vann med sol og ved. Foto: Anne Næsheim / NRK

Thomas Rønningen er elektriker og over middels interessert i strøm og smarte strømsparende løsninger.

Da han bygde huset i Elverum monterte han solfangere på taket. De varmer opp vann som går til oppvarming av huset.

Nå vil han ta steget videre og produsere strøm til familien.

– Jeg er opptatt av miljø og klima. Ett sted må vi hente energien fra, så hvorfor ikke ta det fra stedet vi bruker det, sier han.

VNDMÅLER: Thomas Rønningen har en vindmåler på taket sitt. Den har målt vind opp mot 5,4 meter i sekundet. Foto: Privat

Redd naboene vil steile

Han har allerede søkt kommunen om lov, og selv om han ikke har fått noen endelig godkjennelse, har signalene vært positive.

Det brune tømmerhuset ligger midt i et boligfelt i Elverum, og han er spent på naboenes reaksjoner på planene.

Både støy og høyde kan bli et betent tema.

– Jeg ser for meg at folk kan steile litt når de leser om «vindmøller» på taket. Men jeg tror likevel det skal gå greit. De fleste ser nok for seg store master, men her er det snakk om en nett liten sak, sier Thomas.

Han har allerede kikka på noen alternativer og den som han har mest lyst på er en meter i diameter og 1,2 meter høy. På det meste kan den produsere 2000 watt i timen.

SLIK KAN DET SE UT: Illustrasjonsbildet viser hvordan vindturbinen kan se når den er montert på et hustak. Selskapet Tesup sier de er opptatt av at turbinen skal se pen ut. Foto: Illustrasjonsbilde / TESUP

Bjørn Dæhlie satser på solcelle og vannkraft i sine planer om å bygge en ny grønn landsby i Stange:

Litt skeptisk om dette blir en trend

Leder i Norges Miljøvernforbund, Ruben Mjelde Oddekalv, er i utgangspunktet skeptisk til vindturbiner. De kan både være til skade for dyrelivet og skape støy, mener han.

– Jeg tror kanskje han vil ende opp med noe sure naboer. Man vil jo ikke ha evig bakgrunnsstøy inn i boligen sin, sier Oddekalv.

Selv om Oddekalv i utgangspunktet er negativ vindturbiner i stor skala, er han også litt spent på om det å sette opp mindre turbiner kan være et godt tiltak.

– Det kan være en fin måte å skape sin egen energi på, om det gjøres på en forsvarlig måte, sier han.

LITT SKEPTISK: Leder i Miljøvernforbundet er skeptisk til montering av vindturbiner i en stor skala, men om små turbiner settes opp på en forsvarlig måte kan det være positivt, mener Oddekalv. Foto: Adrian Nyhammer Olsen

Han foreslår til og med at nabolaget kunne gått sammen om en slik løsning, for at alle kan gagne av energien som skapes.

– Hvis man selv får noe positivt ut av det, plages man kanskje ikke like mye av litt støy fra naboen.

Hva tenker du om at dette kan bli en trend da?

– Det er jeg litt skeptisk til, men om det gjøres riktig så kan det jo være et godt miljøtiltak. Man må bare være forsiktig med at det ikke settes opp der det kan komme til skade for fuglelivet for eksempel, sier Oddekalv.

Privat strømproduksjon øker

Denne vinteren har strøm vært et hett tema. De uvanlig høye strømprisene har skapt overskrifter og politikerne har tatt grep for å redusere folks strømutgifter.

Denne uka var strømprisene rekordhøye og kraftanalytiker spår fortsatt høye priser gjennom vinteren.

– Strømprisen vi har nå gjør det enda mer motiverende å produsere egen strøm, sier Thomas.

Og han er ikke alene. Ifølge Enova er det stadig flere privatpersoner som ønsker å produsere strøm sjøl.

Så langt i år har de gitt støtte til 1153 prosjekter om elproduksjon. Til sammenligning ga de støtte til 76 prosjekter i 2015.

POSITIV: Eiliv Flakne i Enova gir tommelen opp for privat strømproduksjon. Foto: Enova

Og de fleste satser på solenergi. Vind er ikke like vanlig.

– De aller fleste som velger å produsere egen strøm, setter opp solceller. De færreste satser på vindturbinder, sier Eiliv Flakne, som er pressesjef i Enova.

Enova gir økonomisk støtte til privatpersoner som ønsker å starte strømproduksjon, og Flakne sier det er ønskelig at flere gjør det.

– Vi setter på pris på alle tiltak som bidrar til å bruke energi mer fornuftig.

Lurer du på hva andre får støtte til? Enova har laget en fylkesvis oversikt over prosjekter de har gitt penger til.

Det var Østlendingen som først skrev om vindturbin-planene til Thomas. Han forteller at han har blitt kontakta av mange etter avisoppslaget. Både hus- og hytteeiere har vist interesse.

Nå håper han bare på et endelig ja fra kommunen så han kan komme i gang.

– Jeg er klar nå. Og jeg har trua. Jeg prøver med en, men hvem vet; kanskje kan jeg ha både to, tre og fire vindturbiner på taket etter hvert.