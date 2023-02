LEDER FOR PROGRAMMET: Kristin Randel forklarer at målet er at alle skal få nok informasjon til å ta et riktig valg for seg selv. – Det er noen som allerede er i et oppfølgingsopplegg med koloskopi, og da trenger man ikke å delta. Det er også noen som har alvorlig sykdom, og da anbefaler vi at man diskuterer med fastlegen før man bestemmer seg for om man skal delta eller ikke.

Foto: Astrid Gerdts / NRK