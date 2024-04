Hun meldte aldri fra om legen sin: – Jeg visste ikke hva som var greit eller ikke

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks NRK har de siste ukene blitt kontaktet av flere pasienter som mener seg utsatt for overgrep fra legen sin. Flere av dem har ikke meldt legen til tilsynsmyndighetene.

En kvinne forteller om en lege som låste døren under hver legetime, snakket detaljert om andre pasienter og ble nærgående fysisk. Hun byttet fastlege, men meldte aldri fra.

Psykolog Karsten Hytten mener det er store mørketall i slike saker. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg var i 20-årene. Jeg visste ikke hva som var greit eller ikke.

Slik begynner en kvinnelig pasient å fortelle om det en lege skal ha utsatt henne for.

– Det tok meg litt tid før jeg skjønte at det han gjorde kanskje ikke var helt normalt.

Hun forteller at legen låste døren under legetimene. Der følte hun at han ble nærgående fysisk, og ba om å få massere nakken hennes og strøk henne på låret. I tillegg skal hun ha fått tekstmeldinger privat av legen.

Den kvinnelige pasienten ønsker ikke navnet sitt offentlig da hun fremdeles er preget av det som skal ha skjedd henne. Foto: VICTORIA MARIE NORDAHL / NRK

– Jeg husker alle legetimene med ham som veldig merkelige. Det var en rar opplevelse. Han sa også at jeg ikke trengte å betale for timene.

Pasienten fortalte om det til en person hun stolte på og byttet fastlege. Men hun fortalte det aldri til noen andre og meldte aldri fra om legen til tilsynsmyndighetene.

Klandret seg selv

NRK har de siste ukene blitt kontaktet av flere pasienter. Denne kvinnen er en av dem som ikke har meldt fra om mulige seksuelle grenseoverskridelser fra legen sin.

– Det var egentlig ikke noe alternativ å melde fra. Jeg trodde det var noe galt med meg, og klandret meg selv for det han gjorde, sier pasienten i dag.

Noen år senere leste hun i avisen at en lege hadde mistet autorisasjonen for overgrep mot flere pasienter. Hun skjønte med en gang at dette var hennes tidligere fastlege.

NRK har dokumenter på at legen hennes mistet autorisasjonen for flere år siden. Fastlegen erkjente da at han hadde hatt et forhold til en pasient, men nektet for anklagene fra andre pasienter. Fastlegen er i dag død.

– På den tiden visste jeg ikke hvem jeg skulle gå til. Jeg vet bedre i dag, og varsellampene ville blinket tidligere, sier kvinnen.

Over 200 pasienter

NRK har de siste ukene skrevet flere saker om leger som er anklaget for seksuelt grenseoverskridende adferd mot pasienter.

Hva er grenseoverskridende adferd: Ekspander/minimer faktaboks Helsetilsynet skriver i en egen rapport at grenseoverskridende adferd er et vidt begrep. Det er mange årsaker til at en lege kan miste autorisasjonen for seksuell grenseoverskridende adferd mot pasient blant annet: At legen utfører seksuelle handlinger under en behandlingstime

Beføling

Snakker om eller inviterer til sex

Ulike grader av seksuell vold eller trakassering, men som ikke gjøres i behandling

Alvorlige seksuelle overgrep som voldtekt eller andre seksuelle handlinger mot pasient eller bruker

Seksuelle overgrep forkledd som behandling

Romantisering av terapi

Parforhold Kilde: Helsetilsynet

I mange av disse sakene har Helsetilsynet beskrevet det de mener er alvorlige overgrep. NRKs kartlegging av sakene viser at legene er anklaget av over 200 pasienter.

Den kvinnelige pasienten NRK har snakket med i denne artikkelen er ikke en av dem. Hun meldte aldri fra til tilsynet og er derfor en del av et mørketall.

Skam

Psykiater, Karsten Hytten, tror det er flere grunner til at det er vanskelig å si ifra om seksuelle grenseoverskridelser.

– Jeg tror det er lett at det kan herske en forvirring hos pasienten om hva som skjedde inne på legekontoret. I tillegg kan det ligge en frykt for hva som skjer hvis man melder fra.

Psykiater Karsten Hytten snakket med mange pasienter om overgrep fra helsepersonell da han satt i Pasientovergrepsutvalget. Foto: Morten Waagø / NRK

– Mange tenker nok også at det er en del skam rundt dette. Det vil være et solid hinder fra å fortelle.

Hytten tror det ligger store mørketall i slike saker.

– Jeg mener også dette ble dokumentert i Varhaugssaken som VG skrev om for to-tre år siden. Da denne saken ble omtalt, meldte flere pasienter seg som aldri hadde kontaktet hverken tilsyn eller rettsapparat. Så det er et klart bevis på at det finnes mørketall her, sier Hytten.

– Tviler på seg selv

En annen kvinnelig pasient NRK har snakket med har fortalt at hun kontaktet klinikkledelsen, da hun hadde en ubehagelig opplevelse under en gynekologisk undersøkelse.

– Jeg tvilte på meg selv i ett helt år, fordi jeg var usikker på om legen kunne ha gjort noe. Men til slutt kontaktet jeg klinikkledelsen for å fortelle om legens måte å gjøre behandlingen på, sier hun og fortsetter:

– Jeg ble mottatt på en veldig profesjonell og betryggende måte, og de ønsket innspill på hvordan de kunne forbedre rutinene sine for å skape trygghet.

Hun meldte aldri fra til tilsynet fordi hun ikke visste om legen hadde gjort noe galt. Hun tror mørketallene er store.

– Jeg tror mange kvinner kvier seg for å si fra. At slike hendelser er forbundet med skam og at man tviler på seg selv.

Håper ikke det er mørketall

Leder i legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det er et samfunnsansvar å forsøke å forhindre, avdekke og stoppe grenseoverskridende adferd mot sårbare pasienter.

– Det viktigste spørsmålet i debatten er hvordan vi som samfunn kan komme i en slik posisjon at vi får stoppet dette.

Anne-Karin Rime, leder i legeforeningen, håper ikke det er store mørketall. Foto: Remi Sagen / NRK

Hun mener det ikke er noen grunn til å tro at det skal være store mørketall.

– Jeg håper ikke det er store mørketall, men vi har ingen tall på dette og derfor ingen holdepunkter for å si det. Samtidig kan slike saker være skambelagt for pasientene, så det kan selvfølgelig være noen saker som ikke kommer frem, sier Rime.

– Utrolig sårbar

En tredje kvinnelig pasient NRK, mener hun opplevde et overgrep da hun gikk til en gynekolog på grunn av en pågående abort. Hun meldte heller aldri fra legen sin til tilsynsmyndighetene.

– Jeg var i en utrolig sårbar situasjon. For meg var det viktig å få bearbeidet aborten i første omgang.

Kvinnen sa fra til legesekretærene på kontoret hun var hos. Senere fortalte hun det også til fastlegen sin, men ingen av dem gjorde noe med det, forteller hun.

– Lovpålagt kvinnelig ansatt

– Jeg er helt sikker på at det finnes mange andre som ikke har sagt ifra. Det burde hengt informasjon om hvordan man kan melde fra om ubehageligheter på alle legekontor, sier kvinnen og fortsetter:

– Jeg mener også at det burde vært lovpålagt å ha en kvinnelig ansatt inne på rommet sammen med legen. Det vil være en fordel for alle, slik at det ikke oppstår misforståelser.

De tre kvinnelige pasientene som NRK har snakket med mener alle det er vanskelig å si ifra om ubehagelige opplevelser hos legen. Foto: VICTORIA MARIE NORDAHL / NRK

Hun har i ettertid tenkt at hun opplevde et overgrep inne på legekontoret.

– Jeg ble tatt på av et fremmed menneske på en sånn måte slik at det ble en krenkelse for meg.