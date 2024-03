Håper nytt system kan hindre overgrep mot pasienter

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fylkesleger har ikke hatt mulighet til å se om helsepersonell som meldes for overgrep har saker mot seg i andre deler av landet. Dette skal det nå bli en endring på.

Helsetilsynet har utviklet et nytt system som skal gjøre det lettere for saksbehandlere å få en nasjonal oversikt over saker mot helsepersonell.

Systemet er utarbeidet på grunn av forslaget til Pasientovergrepsutvalget og en egen gjennomgang Helsetilsynet gjorde.

Systemet vil bli tatt i bruk i løpet av våren 2024. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet, Tony Heyerdahl, går gjennom navnet til en lege som en pasient har meldt inn for grenseoverskridende adferd.

Han finner ut om legen har autorisasjon eller ikke. Og om personen har andre tilsynssaker mot seg fra tidligere.

Men han kan ikke finne ut om det sitter en saksbehandler hos en fylkeslege et annet sted i landet og undersøker samme lege for tilsvarende klager.

– Det gir oss åpenbart en mangel i en del saker der vi trenger nasjonal oversikt. Det er viktig for å kunne kartlegge om saksforholdet vi har er helt nytt eller ikke, sier Tony Heyerdahl.

Nå lover Helsetilsynet at dette skal bli enklere.

Innfører nytt system

Helsetilsynet har nå jobbet fram et system som skal gjøre det lettere for saksbehandlere rundt om i landet til å få oversikt over pågående saker.

– Vi har sett at det har vært en mangel, sier avdelingsdirektør i Helsetilsynet Anne Myhr.

Det nye systemet er utarbeidet både på grunn av forslaget til Pasientovergrepsutvalget og en gjennomgang de gjorde selv.

– Da så vi at det var saker som hadde versert i ulike fylker som ikke hadde blitt oppdaget, forteller Anne Myhr.

Avdelingsdirektør i Helsetilsynet Anne Myhr. Foto: Statens helsetilsyn

I det nye systemet vil saksbehandleren se at det er et varsel på helsepersonellet for seksuell grenseoverskridende adferd eller rollesammenblanding et annet sted i landet. Da kan de ta kontakt for å få vite mer om den saken.

Myhr sier det er både juridisk og tekniske grunner til at det har tatt tid å få systemet på plass. Men nå er det testet ut og skal tas i bruk i løpet av våren 2024.

Vil bli enklere

Leder av Pasientovergrepsutvalget, Bjørn Kristian Soknes, synes det er veldig fornuftig at et slik system endelig kommer.

Pasientovergrepsutvalget foreslo at det ble innført et nytt register der fylkene på en enkel måte kunne finne ut om de undersøkte samme helsepersonell. Foto: Morten Waagø / NRK

– Det samsvarer i stor grad med det som var forslaget fra utvalget, sier han.

Utvalget mente det ikke var vanskelig å utarbeide et system hvor statsforvalterne rundt om i landet kunne «snakke lettere sammen».

Soknes mener at den overføringen av kunnskap kan bidra til å hindre videre overgrep.

Også president i Legeforeningen Anne-Karin Rime mener det er viktig at tilsynsmyndighetene har gode systemer for utveksling av informasjon. Samtidig er hun opptatt av at personvern og taushetsplikt ivaretas.

For seniorrådgiveren hos Statsforvalteren i Innlandet, Tony Heyerdahl, vil det i løpet av noen måneder få oversikt om det er pågående saker i andre fylker mot legen han undersøker.

Det nye systemet vil gjøre det enklere for Tony Heyerdahl og andre saksbehandlere å undersøke om helsepersonellet har pågående saker mot seg andre steder i landet. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

– I så alvorlige saker må vi jo undersøke om det finnes tidligere saker hos oss sjøl eller i andre deler av landet. Og da vil et sånt system gjøre det mye enklere for oss, sier han.