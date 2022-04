For 20 år siden var Martin Solbu Stangebye klinisk død.

Han var på påskeferie på Jorekstad fritidsbad i Lillehammer med familien sin, da han forvillet seg fra barnebassenget til et av de dypere bassengene, der han drukna.

I 2-3 minutter lå 4-åringen på bunnen, 1,6 meter ned, før ei 11 år gammel jente hentet ham opp.

NRK skrev nylig om hendelsen. Stangebye visste ikke hvem jenta som redda han var, og ville finne henne for å vise sin takknemlighet.

Og nå, 20 år etter, har hun tatt kontakt.

– Det er helt vilt fett

Kvinnen som redda Stangebye heter Michelle Katarina Jørgensen. Hun er 31 år og bor i Frederikshavn i Danmark, dit hun flytta til som 14-åring.

I påska 2002 var Jørgensen på campingferie i området rundt Lillehammer, da hun og ei venninne bestemte seg for å gå til Jorekstad for å bade. Hun husker hendelsen godt, og er glad for å endelig få snakket med Stangebye igjen.

– Det er helt vilt fett, sier Jørgensen på videosamtale fra Danmark.

Hun fikk tilsendt artikkelen fra sin far, og visste ikke hva hun skulle gjøre da hun så at det var henne Stangebye leita etter.

– Jeg kjente at kroppen begynte å riste. Jeg tenkte, er det sant? Jeg ble overraska og veldig glad. Så brukte jeg mange timer på å finne ut hva jeg skulle skrive.

Jørgensen tok kontakt med NRK, og la ved et brev som bevis på at det var henne som redda livet til Stangebye for 20 år siden:

BLE TAKKET: Jørgensen fikk et brev i posten av Stangebyes foreldre etter hendelsen. Hun har spart på brevet i en minnekasse hun har hjemme. – Det betyr så mye for meg, sier 31-åringen. Foto: Michelle Katarina Jørgensen

Har satt dype spor

Jørgensen sier hun har tenkt mye på hendelsen de siste 20 åra. Hun har også tenkt på å forsøke å finne Stangebye, men har ikke visst hvordan.

31-åringen forteller at episoden i svømmehallen har vært med på å forme henne til den hun er i dag.

ENDELIG: Jørgensen sier hun husker hendelsen godt. Hun er glad for å endelig få snakka med Stangebye. 31-åringen sier hun stadig tenker på påska for 20 år siden. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det har alltid ligget i meg. Jeg husker godt hva som skjedde. Jeg bada sammen med ei venninne. Vi holdt lenge på med å slippe ut luft fra nesa for å komme så langt ned på bunnen som mulig. Da så jeg en liten gutt som lå helt stille der nede.

Jørgensen forteller at hun ropte på badevaktene og at hun svømte ned for å ta opp 4-åringen.

– Han var helt blå. Jeg fikk sjokk og skreik. Det kom mange folk, så fikk vi han opp, sier hun.

KOM TILBAKE: Stangebye, som bor i Oslo, tok nylig turen tilbake til Jorekstad. Minnene fra påska 2002 kom tilbake. Han satte seg på kanten av bassenget han druknet i som 4-åring. Foto: Mette Vollan / NRK

– Min reddende engel

24 år gamle Stangebye smiler mens Jørgensen forteller hva hun husker. Han er glad for å endelig ha funnet personen som redda livet hans.

Og nå, 20 år etter, får han sagt det han har lengta etter å si:

– Jeg kan ikke få takka deg nok. Det er ingen måte å gjøre opp for dette på. Det kan ikke beskrives med ord eller gaver. Jeg er bare så ekstremt takknemlig. Du er jo på en måte min reddende engel.

HADDE FLAKS: I rapporten fra ulykken står det at 4-åringen lå på bunnen av bassenget, 1,6 meter ned. Legene på sykehuset mente Stangebye hadde hatt uvanlig flaks. Etter ett døgn var han ut av sykehuset igjen. Foto: Mette Vollan / NRK

Stangebye sier han var usikker på om han skulle gå ut i media for å prøve å finne Jørgensen, men at han er glad han gjorde det.

– Det føles utrolig godt. Jeg var jo litt usikker på om dette ville bli en positiv opplevelse, så visste jeg jo ikke om hun ville bli funnet. Jeg måtte bare gamble på at det var greit for henne at jeg gikk ut til media med dette. Men det har jo bare blitt en utrolig hyggelig opplevelse, sier han.

De to sitter og ler og prater om livene de lever nå, og snakker allerede om å møtes en gang i fremtiden.