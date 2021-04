Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne saken er oppdatert lørdag 24. april etter at enda flere har fått påvist smitte.

Skolen ble stengt for undervisning fredag etter at det torsdag kveld ble klart at ti elever og ansatte ved skolen var smitta av covid-19. Alle var knytta til fjerde trinn. I løpet av to dager var smittetallet doblet.

– Vi tror det kommer enda flere smittetilfeller når svarene fra de to andre fjerdeklassene kommer, sier rektor ved skolen Monica Bekkelien.

Utfordringen for både kommunelegen og skolen som har 150 elever og 20 ansatte er at de ikke vet hvor smitten kom fra.

Fra gult til blodrødt på en dag

Elverum kommune vedtok sine egne koronaforskrifter rett etter påske på grunn av et stort smitteutbrudd i aldersgruppen 15–30 år.

De siste to ukene har smittetallene gått ned, derfor kunne skoler gå tilbake til gult nivå igjen for alle elevene på mandag denne uka.

Det første smittetilfellet ved Ydalir skole kom tirsdag. Da ble en gruppe på fjerdetrinn satt i karantene. Onsdag fikk flere påvist smitte og hele fjerde trinn ble satt i karantene.

Skolen har hatt noen aktiviteter der flere trinn har vært sammen. Blant annet har skolen eget kor med elever fra andreklasse til sjetteklasse. De hadde øving sammen.

– Vi kan jo være etterpåkloke og si at vi fortsatt burde oppført oss som om vi var på rødt, men vi gjorde ikke det, sier Monica Bekkelien.

Hun sier smittevernrådene ble fulgt ved å prøve å holde avstand, men at det kanskje ikke var så lurt å blande klasser.

Hun fikk det travelt torsdag ettermiddag da det var påvist ti smitta ved skolen, og i samråd med kommunelegen ble skolen stengt for undervisning.

– Det er jo akkurat dette her vi har vært forberedt på nå ganske lenge at det kunne skje og nå var det vår tur, sier Bekkelien.

200 personer er i karantene i forbindelse med smitteutbruddet. Det er blant andre personer på skolen, familier men også fotballag og håndballag der elevene har vært med på trening.

Burde holdt skolen på rødt nivå

Kommunelege i Elverum Knut R. Skulberg innrømmer at skolene kanskje fortsatt burde vært på rødt nivå. Men slik smittesituasjonen var i forrige uke virket ikke det nødvendig.

Det er nå 25 smittede i Elverum, 21 av dem er knytta til utbruddet ved Ydalir skole. De fleste er fra fjerdetrinn på skolen men det er også oppdaget smitte på et annet trinn. Noen av elevene har vært på fritidsaktiviteter med elever fra en annen skole i kommunen. Kommunelegen tror derfor ikke toppen er nådd.

– Nei det tror jeg ikke. Det vet jeg mer om på søndag men vi kommer til å få flere smittede, sier Skulberg.

BEKYMRA: Kommunelege Knut R. Skulberg er bekymra for at viruset har spredt seg til andre klasser på Ydalir og på andre skoler i forbindelse med fritidsaktiviteter. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Han er bekymra for at det dukker opp smittetilfeller i andre klasser og på andre skoler.

– Da kan det bli et betydelig utbrudd, sier han.

Skulberg sier smitteutbruddet nå er i en annen gruppe enn det som var grunnen til at kommunen kom med egen forskrift etter påske. Nå er det de under 15 år som er smittet.

De vet ikke smitteveien enda, noe som gjør smittesporingsarbeidet vanskeligere.