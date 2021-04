Mina Holm-Glad Sæter og Christiane Bregård har bodd på koronahotellet siden tirsdag. Dagene føles lange.

– Det er ganske ensformig å sitte her på hotellrommet. Nå skjønner jeg hvordan andre unge har hatt det siden i fjor høst, sier Christiane Bregård på telefon fra hotellrommet.

FÅR MAT PÅ DØRA: På hotellet kan ikke Christiane Bregård og de andre møtes på rommene og får maten servert i ei kasse utenfor døra. Foto: PRIVAT

Hun er en av 49 elever som bor på karantenehotel i Hamar etter at 20 personer nå har fått påvist covid-19 på Hedmarktoppen folkehøgskole. De var nærkontakter til de smittede.

De 178 elevene som har kunnet vært med andre gjennom hele skoleåret fikk hverdagen snudd på hodet rett etter påske.

– Vi har vært så heldige fram til nå, sier Mina Holm-Glad Sæther. Hun sitter alene på et annet rom på hotellet.

Litt feber og vondt i hodet

Smitteutbruddet har satt et tydelig preg på skolen som ligger på en topp med utsikt mot Hamar og Mjøsa.

De fleste som er smittet går i samme klasse og tilhører den samme kohorten.

– De har stort sett hatt de vanlige symptomene: Litt feber, vondt i hodet, litt vondt i kroppen og sår hals, sier rektor Geir Byberg.

BETRYGGENDE: Emil Kreunen og de andre elevene på Hedmarkstoppen folkehøgskole har blitt testet for korona annenhver dag etter smitteutbruddet ved skolen. Han mener det er betryggende å vite at han selv ikke er smittet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

De bor i egne hytter på skolens område.

Elevene som er igjen på skolen både sitter og går med god avstand til hverandre. Mange har sittet mye alene på rommene.

Emil Kreunen er blant de heldige. Han har ikke blitt smitta derfor kan han bo på skolen. Han og de andre blir testa annenhver dag.

– Det er ikke behagelig men jeg skjønner at det er nødvendig, sier han.

MINDRE SOSIALT: Marta Elvira Eidsaa Bjorland synes det har vært litt tungt med mye alenetid på rommet og lite sosial kontakt med de andre elevene. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Sammen med de andre elevene i de såkalte friske kohortene sitter han ute på skolens terrasse og spiser lunsj.

– Det å gå glipp av det sosiale, det er vel det som er det kjipeste. For det er jo en stor del av folkehøgskoleåret, sier Marta Elvira Eidsaa Bjorland som også er av dem som får bo på skolen.

Elevene som har fått påvist smitte og bor i egne hytter er kanskje av dem som har det best, tror rektor Geir Byberg.

– De kan sitte rundt et bord sammen og ha det hyggelig, og de kan besøke hverandre, sier han.

ISOLERT: Elevene som har testet positivt på korona har blitt isolert i et hytteområde på skolen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Utfordringen ble de elevene som har hatt nærkontakt med dem som er smitta. De måtte flytte.

Må teste seg annenhver dag

De 49 elevene som er på karantenehotellet bor på hvert sitt rom. Annenhver dag sykler eller går de med munnbind til teststasjonen for å bli testa.

– Det ligger jo en spenning i hver test, men siden jeg ikke har symptomer og dagene har gått nå så går nok dette greit, tror Christiane Bregård som skal bo på hotell til 22. april.

På hotellrommet får både hun og Mina Holm-Glad Sæther oppdatert seg på de fleste seriene på nett-TV og holder kontakt med andre via sosiale medier.

– Nå merker vi hvordan studenttilværelsen har vært for mange, sier de begge.

De klager ikke for de vet at dette bare er for en kort stund i motsetning til mange andre på alderen deres som har hatt det slik i flere måneder.

Føler de har bedre kontroll

Rektor Geir Byberg tror skolen har fått mer kontroll på smitteutbruddet nå enn de hadde i starten. Elever i fem klasser har verken status som smittet eller sitter i karantene.

– De som regnes som friske kan få være sammen i klassen sin igjen, med en meters avstand og munnbind, sier Byberg.

KONTROLL: Rektor ved Hedmarkstoppen folkehøgskole, Geir Byberg, håper og tror skolen har fått kontroll på smittesituasjonen. Nå blir det lettelser for elever i fem av klassene på skolen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Men han tør ikke friskmelde skolen ennå. Alle elevene har blitt testet to ganger for koronasmitte.

– Det blir testing til det ikke finnes et eneste sykt menneske her, sier Byberg.