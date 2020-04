Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I 30 år har familien til Monica Lien Almestrand drevet frisørsalong i Lillehammer. Nå er det Monica som styrer Hårgaiden.

Utfordringene har sjelden vært større enn nå. Tvangsstengingen 12. mars har gått hardt utover bedriften.

– Vi er en av mange frisørsalonger som har fått avslag på søknaden vår på støtteordningen fra staten. Vi har drevet godt i 30 år og vi hadde jo trodd at vi ble sett på som en bedrift som de så på som bærekraftig videre, sier Monica.

Håper det skal gå bra

KLARE: Daglig leder på Hårgaiden, Monica Lien Almestrand, og frisørdatteren Eline, gleder seg til å begynne å jobbe igjen. Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

På mandag setter 16.000 frisører over hele landet i gang igjen etter nesten sju stengte uker. Når NRK møter Monica og datteren Eline, som jobber som frisør i salongen, er de i sluttspurten med å gjøre alt klart til den etterlengtede åpningen.

– Det blir godt å komme i jobb igjen og tilbake til hverdagen. Blir fint at det blir litt mer sikkert hva som kommer inn i kassa, forteller Monica.

– Klarer dere å komme dere igjennom dette her?

– Foreløpig skal det vel gå bra, håper jeg. Jeg har fått lånemidler for å klare oss. Jeg har kjøpt meg inn og blitt medeier sammen med mora mi, og gjort alt for å redde familiebedriften vår fra denne krisa.

Kan ta tid

ETTERVEKST: Elisabeth Skogstad gleder seg til å la frisøren sin, Monica Lien Almestrand, få gjort noe med håret hennes igjen. Foto: Privat

Over hele landet venter frisørkunder utålmodig på å få farget opp igjen håret, tatt tupper og frisket opp det som for mange har blitt uregjerlige såter de siste seks-sju ukene.

Mange av dem må nok leve med dette en stund til. Med færre inne i salongene til enhver tid og stort etterslep, kan det ta tid før du får time.

Frisørkjeden Adam og Eva, med salonger over hele landet, skriver på sine nettsider at nettbestillingen er stengt inntil videre fordi de først vil flytte timene til kunder som skulle hatt time mellom 12. mars og 26. april. I Nordens største frisørkjede, Nikita, kan du få timer i løpet av en uke eller to enkelte steder.

En av kundene til Monica på Lillehammer er Elisabeth Skogstad. Hun gleder seg veldig til salongen åpner igjen.

– Nå MÅ etterveksten vekk!

Hårgaiden på Lillehammer har fullbooka i ukevis framover, og sier kundene bare må smøre seg med tålmodighet. MEN – de mener de er godt forberedt. Smitteveilederen fra staten var en grei rettleder for hva som måtte gjøres i salongen.

– Vi fikk den ikke før fredag, så vi har ikke hatt så god tid, men det var egentlig ikke så mye annerledes enn hvordan vi har det til vanlig. Deette skal gå fint, forteller Monica Lien Almestrand.

Mange som vil slite lenge

FORTVILET: Administrerende direktør i Norske frisør- og velværebedrifter, Anne Mari Halsan, forteller om mange medlemmer som har hatt tunge uker. Foto: NFVB

Bedriftene som kan åpne igjen mandag, i tillegg til frisørsalongene, er hudpleiere, tatovører og bedrifter som driver med piercing.

Mange av disse har tett kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen sin, Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB), de siste ukene. De organiserer 1.350 bedrifter over hele landet og har merket bekymringen.

– Mange har vært stresset. Det er jo livsverket som for mange går i oppløsning, og mange har vært fortvilet, sier administrerende direktør i NFBV, Anne Mari Halsan.

Det er ikke bare økonomisk utfordrende for mange av frisørene det som har skjedd. Mange vil gå dukken.

– Vi ser at det er en del bedrifter som ikke kommer til å klare seg, Spesielt de aller minste. Det er drøyt 5.000 enkeltpersonforetak i bransjen vår i Norge og det er de som sliter aller mest.

– Derfor er vi ekstremt glade for å begynne å jobbe igjen. Frisørene gleder seg like mye som kundene!