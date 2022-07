Krigen i Ukraina har ført til frykt for matvarekrise og galopperende priser. Derfor har årets avlinger blitt sett på som viktigere enn på svært mange år.

Og nå kommer det en gladmelding fra landbruket: Årets avlinger kan bli bedre enn på flere år.

– Beste på lenge

Korn- og tidligere potetbonde Ole Andreas Trongaard på Flisa liker det han ser når han ser ut over åkeren. Nå syns han det er veldig bra å være bonde.

– Så langt syns jeg det ser veldig bra ut. Både korn og poteter står bedre enn på flere år.

Han ligger an til å få de beste avlingene på 10-15 år.

Kornbonden i Åsnes sier riktig temperatur, akkurat passe med nedbør og sol har gitt gode vekstforhold.

– Vi får nedbør til uka, men kornet tåler også finvær. Potetene trenger nedbør, sier han.

Trongaard sier gode avlinger også er viktig fordi det betyr at vi slipper å importere så mye korn fra utlandet.

BESTE: Ole Andreas Trongaard håper på de beste avlingene på 10-15 år. Foto: Knut Røsrud / NRK

Norske bønder er oppfordret til å dyrke mer hvete. Ifølge Trongaard har flere av hans naboer gjort nettopp det i år. Og han vurderer å gjøre det sjøl også neste år.

– Jeg har hatt det før. Det er et sjansespill uten tørke, men jeg har lyst til å prøve, sier han.

– Myndighetene bør stimulere til å bygge opp et større lager av korn både til mat og fôr, for vi har ikke særlig buffer lenger.

Bra kornhøst

Og Trongaard er ikke alene om å være optimist.

– Det store bildet for hele landet er at det ser veldig bra ut for vårkornet og mer som normalt for høstkornet, sier kommunikasjonsrådgiver Sondre Aasen i Norges Bondelag.

Innlandet er et av områdene det ser bra ut.

– Kornhøsten ser veldig lovende ut, forteller rådgiver korn, Erik Aaberg i Norsk landbruksrådgivning på Lena i Østre Toten.

Også poteter og grønnsaker kan det bli mye av.

– Det vannes mye, men jeg syns det ser bra ut det vi ser av potetåkre rundt omkring, sier landbruksrådgiveren.

Krigen i Ukraina har ført til økte kostnader.

– Derfor er det viktig at årets avlinger blir gode, sier han.

– Det er veldig viktig. Det vil ha veldig mye å si nå i et år med så økte kostnader.

Sjøl om vi har fått økt kornpris er bøndene avhengig av gode avlinger.

Vært mye regn

Rådgiver i Norsk landbruksrådgivning Bjørn Inge Rostad bekrefter at det ser bra ut også i Østfold og Akershus. Spesielt for vårkornet.

– Det ser veldig bra ut. Det har tatt seg veldig opp etter nedbøren som kom. Men han bekrefter at for høstkornet ligger det " under normalen".

Rådgiver Jon Olav Forbord i landbruksrådgivninga i Trøndelag sier at det også der ligger an til et godt år. Men bildet er mer blandet.

Store nedbørsmengder i vår satte en stopper for våronna i enkelte områder, spesielt der det er leirsand.

– Men det samlede bildet for Trøndelag er at det blir et bra år. Kjører du E6 ser det veldig bra ut. Men nå vil vi ha sol, sier han.

Kjempeår for solbær

LOVENDE BÆRHØST: Solbærdyrker Gunnar Øxseth i Hernes har aldri sett så mye bær i åkeren sin siden han startet for 30 år siden. Foto: Stein S Eide / NRK

Også for solbær ser det svært bra ut, for noen.

– Jeg har holdt på med solbærdyrking i 30 år og har aldri hatt så mye bær noen gang, sier Gunnar Øxseth i Hernes i Elverum.

Vanligvis pleier han å høste over 100 tonn. I år blir det ny rekord.

Hva skyldes det?

– Været og dyktig dyrker, humrer han og legger til at de er heldig stilt i Hernes fordi de er ikke frostutsatt.

Ikke alle er så heldige. På Røyse ved Hønefoss er alle de fem store solbærdyrkerne ramma av frostskader. Det samme skjedde hos Stine Mølstad på Nes i Ringsaker, som har landets største areal med solbær.

Nes på Hedmarken: Stine Mølstad på Mølstad gård i Nes i Ringsaker har flere hundre dekar med solbærbusker og landets største areal til solbærdyrking. Foto: Privat

– Vi hadde noen utfordringer i april med barfrost. Dermed måtte vi beskjære en del, så antall kilo er mindre enn det pleier. Men de buskene som får bær, ser veldig bra ut, sier Stine Mølstad.

Men det kan bli mindre solbær i butikkene enn før.

Solbærbonde Gunnar Øxseth sier det skyldes svikt i avlingene i Polen, som Norge vanligvis importerer solbær fra.

– Saft- og syltetøyfabrikkene i Norge er helt avhengige av norsk bær og norsk blir det veldig lite av, kanskje en tredjepart eller en fjerdepart av et normalår.

Solbærmangel: Det kan bli bare en tredjepart med solbær av et normalår i år. Foto: Elisabeth Borgund Hartmann / Privat

Fortsatt usikkert

Så langt har varme og nedbør spilt på bøndenes lag i sommer. Men fortsatt er det noen uker igjen til markens grøde skal høstes. Og det er fortsatt mye som kan gå galt, sier solbærbonden i Hernes.

– Det verste som kan skje er storm og haglbyger, og sammenhengende regn når vi skal begynne å høste.

Neste uke er det varslet ganske mye regn på Østlandet. Det lover bra for dem som dyrker poteter.