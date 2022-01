SPENT: Seniorrådgiver ved Likestillingssenteret Frøydis Sund, sier det blir spennende å se hva som skjer etter at pandemien er over. – Det tar lang tid å innarbeide gode vaner, men kort tid å få dårlige vaner. Hvis det er dårlige vaner som fører til at kvinner gjør mest på hjemmebane, skal vi være ganske bevisste for å klare å bryte med dem, sier Sund.

Foto: Bjørnar Solberg / Likestillingssenteret