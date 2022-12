Stor pågang etter at Maja (18) lagde jentegruppe

– Dette har det norske gamingmiljøet ventet på.

Det er en av tilbakemeldingene 18 år gamle Maja «Masjan» Ruud har fått. Hun har opprettet en Discord-server kun for jenter som spiller dataspill.

På under en måned nærmer serveren «GamerGæls» seg tusen medlemmer.

– Det er ganske sykt, sier Maja.

Nye medlemmer strømmer til, til tross for at færre og færre jenter gamer.

En rapport fra Medietilsynet viser at noen jenter slutter fordi de opplever hets og trakassering basert på kjønn.

Det ønsker Maja å gjøre noe med.

Et fristed

18-åringen forteller at målet med serveren var å samle jenter fra hele Norge på ett sted.

Et sted hvor man kan snakke sammen om alt og ingenting – et fristed.

Og det er tydelig at dette er noe jenter som spiller har savnet.

– Det er veldig mange jenter fra hele landet som har blitt med. Jeg tror de synes det er gøy å bli kjent med andre jenter som gamer, med tanke på at vi er så få, sier Maja.

Hun tror også det har mye å si at serveren er et «safe space».

– Det er ekstremt mye hets og trakassering på nett, så det kan være at jentene bare vil ha et sted hvor de ikke blir hetset.

Føler seg trygg

En av dem som har blitt med i serveren er 16 år gamle Linnea Xu Klevset. Hun ble med for å finne andre jenter som spiller, og for å få nye venner.

Men det er også et sted hvor hun kan føle seg trygg.

Linnea har selv opplevd å bli hetset når hun spiller, kun fordi hun er en jente. – Jeg har fått ganske mange ukomfortable kommentarer fra gutter. De spør for eksempel om jeg kan sende nudes eller om de kan prøve seg på meg.

Hun er glad for at hun har funnet en plattform hvor hun kan snakke med jenter med samme interesser som henne.

Linnea roser også administrasjonen på serveren for å passe på alle som er med.

– Jeg kan være meg selv der.

En egen server for å unnslippe hets burde egentlig vært unødvendig, mener direktør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet Pernille Huseby.

– Men hvis dette tiltaket kan gjøre at flere jenter opplever et trygt spillmiljø der de kan være seg selv og oppleve mestring, er det et godt tiltak.

GOD IDÉ: Huseby synes det er en god idé å opprette en digital møteplass hvor jenter kan spille sammen. Foto: Mathias Fossum / Medietilsynet

Huseby forteller at Medietilsynet etterlyser en mer inkluderende spillkultur.

Et viktig tiltak for det er å skape arenaer der alle kan føle seg velkomne, og hvor kjip oppførsel og hets ikke blir akseptert.

Huseby mener at man bør jobbe for en god spillkultur for alle – uavhengig av kjønn.

Allikevel ser de at dårlig tone blant spillere kan ha større negativ innvirkning på jenter enn gutter.

– Da kan trygge møteplasser ha en ekstra viktig funksjon.

– Finnes mange gutte-servere

Maja har fått nesten utelukkende positive tilbakemeldinger om discord-serveren.

– De fleste synes det er et fantastisk initiativ, og at dette er noe det norske gamingmiljøet har ventet på, sier Maja.

Men hun har også fått flere kommentarer fra gutter som ikke er like positive.

Flere mener at hun både ekskluderer og diskriminerer det motsatte kjønn ved å ikke slippe dem inn på serveren.

Men det mener Maja at de bare må finne seg i.

– Det finnes så mange servere som bare er for gutta.