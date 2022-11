Savner mangfold i dataspill: Duoen tar saken i egne hender

– Det er et stort behov for historier som dette.

Åge Markus Schultz (25) er ikke-binær, og har lenge savnet å se seg selv representert i dataspill. Det samme har kompisen Hauk Seim Flåøien (25), som er en transmann, kjent på.

For syv år siden opprettet de spillutviklerselskapet Vertebrae Entertainment.

Nå jobber de med et actionspill hvor hovedkarakteren er en homofil transmann.

– Transmenn er utrolig sjeldne i spill. Vi gikk gjennom en liste over skeive karakterer. Av over 100 karakterer kunne vi telle antall transmenn på en hånd, sier Schultz.

Nå får duoen ros fra flere kanter.

Representerer seg selv

Den mystiske hovedkarakteren, som foreløpig ikke har et navn, bor i en liten fiskebygd. I spillet kan man overhøre samtalene til de andre innbyggerne.

– Man kan merke en slags isfront, som smelter litt etter hvert som de andre blir kjent med hovedkarakteren, sier Schultz.

Hen forteller at mye av inspirasjonen er hentet fra opplevelsen av å være skeiv i en liten bygd.

– Der jeg vokste opp følte jeg at det ikke var så mange andre som meg. Det vil jeg utforske i spillet.

INSPIRASJON: Schultz har hentet mye inspirasjon fra sin egen opplevelse av å vokse opp på et lite sted. Foto: Frode Meskau / NRK

Vertebrae Entertainment har fått støtte av Øst-Norsk filmsenter for å utvikle fiskespillet. Det er fortsatt tidlig i utviklingen, og duoen ser for seg å gi ut spillet i 2023.

Schultz mener det er naturlig at de som skeive spillutviklere ønsker å representere seg selv i spillene de lager. På den måten vil de bidra med å øke mangfoldet i spillindustrien.

Henger etter

Joakim Johansen Østby er førstelektor ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på representasjon av skeivhet i spill, og utviklingen de siste årene.

FORSKER: Østby forsker blant annet på skeive spillutviklere og spillere. Foto: Privat

Han mener at spillindustrien henger etter på mangfoldsfronten, sammenliknet med film og TV. Noe av årsaken til det er at målgruppen for dataspill generelt har vært unge menn.

– Men de siste 10–15 årene har vi sett en spillindustri som er mer obs på representasjon, og som begynner å innse at spillpublikum er ganske mangfoldig.

Østby roser Vertebrae Entertainment for å satse på et spill med en transperson i hovedrollen.

– Transpersoner har ofte blitt framstilt som skurker eller sykelige ofre i dataspill, så det er på tide at transpersoner også får god og verdifull representasjon i spill.

I tillegg til at representasjon i dataspill kan få mange til å føle at de ikke er alene, mener Østby at det også kan bidra til mer åpenhet i samfunnet.

Det unike med dataspill er at man kan få et innblikk i hvordan det er å stå i andres sko.

– Representasjon i spill er ikke det samme som i film og TV, det er en mer dynamisk og interaktiv form som jeg tror mange kan ha glede av.

Førstelektoren er godt i gang med et nytt forskningsprosjekt om skeive spillutviklere og spillere. Et av målene er å bidra til regjeringens kommende dataspillstrategi.

– Spennende prosjekt

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) forteller at dataspillstrategien skal bidra til at flere spill blir laget, noe som i seg selv vil bidra til mer mangfold.

DATASPILLSTRATEGI: Trettebergstuen gleder seg til å legge fram Dataspillstrategien. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Hun er opptatt av at dataspill, på lik linje med film og TV, er noe vi omgir oss med hver dag.

– Da må jo det universet vi opplever i spill være representativt for det vi opplever i samfunnet.

Kulturministeren har selv besøkt Schultz og Flåøien, og synes prosjektet deres er spennende.

Hun forteller at hun heier på nye, unge aktører som nettopp satser på å lage mangfoldige spill.

TRANSMANN: Hovedkarakteren i Vertebrae Entertainments fiskespill er en mystisk transmann. Foto: Vertebrae Entertainment

På bedringens veg

Schultz og Flåøien mener spillindustrien er på bedringens veg når det gjelder mangfold og inkludering.

Samtidig vet de at det finnes spillere som er negative til utviklingen.

Duoen håper at også disse er villige til å prøve spillet deres.

– Det er viktig å kunne se folk som ikke er sånn som deg, og å kunne se andre perspektiver slik at du utvikler mer empati og forståelse for andre, sier Flåøien.

KUNST: Flåøien er ansvarlig for kunsten og designet i spillet. Foto: Frode Meskau / NRK

Duoen forteller at det er stor interesse for spill med skeive historier.

– Det er verdt å ha øynene åpne for de små «skeivingene» inne på gutterommet som har interessante historier å dele.