Bilen som var eid av «dronningen av opera» er tilbake på norsk jord

Operasangeren, Kirsten Flagstad og hennes ikoniske Lincoln hedres på Oslo Motor Show.

Det ble bare produsert sju biler av denne typen. Den ble gitt i gave til operasangeren etter hun sang på operaen i New York.

Bilen har vært i USA, i Norge og til slutt i Nederland før den nå har kommet tilbake til norsk jord. Fredag ble den avduket på Lillestrøm før den skal få sitt hjem på Norsk vegmuseum i Lillehammer.

– Dette er som å finne igjen et bortgjemt Munch-maleri, sier Geir Atle Stormbringer, direktør for Norsk vegmuseum.

AVDUKING: Bilen er blitt hvit og er på norsk jord igjen. Her blir den avduket.

En annen kongelig bil får nytt liv. Gjengen som skal fikse han får titusenvis av kroner i støtte.

Stjernen og hennes bil

I 1935 debuterte Kirsten Flagstad fra Hamar på en av de største scenene i verden, Metropolitan Opera i New York. Dermed var en stjerne født.

– Mine damer og herrer, i kveld er vi vitne til en av de største begivenheter som kan finne sted under en operafremførelse, utbrøt den tidligere operastjernen Geraldine Farrar på radiosendingen fra kvelden.

SYV SØSTRE: Bilmodellen som det kun ble produsert syv av, pryder for øyeblikket Oslo Motor Show på Lillestrøm. Opprinnelig var bilen mørk blå, men er blitt hvit. Foto: Terje Gording Hong / NRK

To år senere ønsket The Met vise hvor mye Flagstad betød for scenen.

– Det sier ganske mye at hun fikk denne bilen. Hun var det 20. århundrets største operasanger. Historien går slik, hun reddet The Met fra å gå konkurs i 1937 og som takk for det ble bilen gitt i gave, forteller prosjektleder for Den Norske Opera, Terje Jacobsen.

Les mer om Kirsten Flagstads liv fylt med nazi-beskyldninger, kongelig utmerkelse og hvordan kvinnen fra Hamar slo Elvis på hitlistene:

Unik bil som også kongen brukte

Kun sju Lincoln K-series ble produsert. Den var av de mest eksklusive bilene som ble bygd i USA på 1930-tallet. Utstyrt med V12-motor og karosseri fra Brunn & Co. Bilen er bygd for at eieren skal sitte bak. Taket kan åpnes bak og tas av foran.

Bilene skulle konkurrere med andre amerikanske eksklusive eksempler som Cadillac V12 og V16, Packard Twin Six, og Duesenberg.

Produksjonen var så spesiell og detaljrik at selv rammen på bilen hadde samme farge som karosseriet opprinnelig hadde.

KONGEBIL: Kong Olav kjørte i bilen under signingsferd i Arendal i 1958. Du trenger javascript for å se video. KONGEBIL: Kong Olav kjørte i bilen under signingsferd i Arendal i 1958.

Mens andre verdenskrig herjet i Europa, så Flagstads suksess i USA ut til å være evigvarende. Men etter hvert valgte hun å vende hjem til ektemannen for å tilbringe krigstiden med ham.

Hun tok med seg bilen til Norge, og så langt det har latt seg verifisere eide hun den til rundt 1952. Da ble den solgt til vognmann Kristian Hægeland i Kristiansand.

Bilen ble blant annet brukt av Kong Olav under signingsbesøket i Arendal 30. juni 1958. I 1971 ble bilen solgt ut av Norge.

Eksklusiv hjemkomst

Flagstads Lincoln skulle avdukes under gjenåpningen av Den Norske Opera & Ballett etter pandemien. Men kulturstreiken fikk Norsk vegmuseum til å endre planene, derfor er avdukingen flyttet til bilshowet på Lillestrøm.

Den skal få sitt hjem på Norsk vegmuseum på Lillehammer. Museet kjøpte bilen fra en hollandsk privateier i 2020.

AVDUKET: Direktør for Norsk vegmuseum Geir Atle Stormbringer og prosjektleder Terje Jacobsen viser stolt frem Kirsten Flagstads bil. Foto: Terje Gording Hong / NRK

En konservator skal vurdere hva man kan gjøre med bilen. Da kan den få sin originale farge tilbake.

– Som med et Munch-maleri går man ikke bare løs på denne med skiftenøkkel. Konservatorene må vurdere hva vi skal gjøre, hvor mye og hvor lite, sier Stormbringer.