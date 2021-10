Bilmiljøet redda livet til Aleksander (26): – Eg var på ein veldig mørk plass

– Eg var i kjellaren heile dagen, kvar einaste dag. Og det einaste eg gjorde var å grine.

Grov mobbing prega store deler av ungdomstida til Aleksander Boge frå Fjaler kommune på vestlandet.

Etter kvart vart tankane om sjølvmord stadig meir påtrengande.

Men før det var for seint fann han gneisten som skulle snu alt.

De tek feil. Eg skal visa dykk! Aleksander Boge

Boge hadde nemleg ei glødande interesse for bil og motor. Ei interesse han delte med mange.

Fellesskapet han fann vart redninga for den unge motorentusiasten.

– Det tok lang tid å bygga meg opp att, men no er eg sterkare enn nokon gong.

PÅ KARTET: Unge gutar si mentale helse er eit svært dagsaktuelt tema, noko blant anna NRK-serien «Rådebank» har bidratt til å setja på kartet, seier Peder Kjøs. Foto: Kristoffer Myhre

Fellesskap er avgjerande

Unge gutar si mentale helse vart sett på dagsorden i NRK-serien «Rådebank».

– Serien belyser fleire viktige tema som mange unge skammar seg over. Dette fokuset kan gjera det enklare å snakka om tunge ting, har psykolog Peder Kjøs tidlegare uttalt.

Sentralt i serien er sjølvmord. I 2020 var talet på sjølvmord blant norske menn omtrent tre gongar høgare enn for kvinner. Det viser tal frå Folkehelseinstituttet.

Trenden har vore stabil i fleire år.

– Det å ha ei god mental helse er verdas viktigaste ressurs. Har du ikkje det, så fungerer ingenting lenger, seier Vebjørn Leite Olsen, sentralstyremedlem i Mental Helse Ungdom.

Han seier at det å tilhøyre eit fellesskap er blant dei mest avgjerande faktorane for ei god mental helse, både for unge og vaksne.

– Alle treng eit miljø der dei kan dela tankar om alt. Då er det irrelevant om miljøet er interessert i musikk, fotball, bil eller andre ting.

NRK har tidlegare skrive om konseptet «garasjeprat», som skal styrke menns mentale helse.

Bakgrunnen for serien er at kvar tiande mann har forstyrra kroppsbilete. At unge menn droppar i større grad ut av vidaregåande skole enn kvinner, og stadig fleire menn lever aleine.

TRE GONGAR: Eit sentralt tema i Rådebank er sjølvmord. I 2020 var talet på sjølvmord blant norske menn omtrent tre gongar høgare enn for kvinner. Foto: Max Emanuelson

– Eg følte meg fri

Motorinteressa har følgt Boge heile livet, men då ungdomsskulen kom ville han ikkje å ta mopedlappen slik alle rundt han skulle.

Han ville vekk derifrå. Langt vekk. Då var ikkje mopedar med toppfart på 45 km/t godt nok.

Løysinga vart lappen for lett motorsykkel, som med kraftigare motor gav Boge moglegheita til å køyra på alle vegtypar i Noreg.

– På sykkelen følte eg meg fri på ein måte eg aldri hadde opplevd før. Eg kunne kopla heilt ut, og for ein gongs skuld hadde eg det kjekt.

Slik vart det også då Boge fekk seg bil. Då merka han at det var enkelt å bli kjent med andre bilinteresserte.

– Dei brydde seg ikkje om fortida mi, eller korleis eg såg ut. I staden for spurte dei kven eg var, og om køyretøyet eg hadde.

Dette vart som ei openberring for unge Boge, som i dag er lastebilsjåfør.

– Det var ikkje berre eg som var interessert i bil. Andre brann for det også. Alle var likestilte, og hadde ei felles interesse.

Dermed fann Boge den trygge plassen som han trong.

– Dei hjelpte meg å finna tilbake til meg sjølv, og det kjem eg alltid til å vera takksam for.

LYSARE TIDER: Etter ei mørk fortid er både smilet og livsgleda no tilbake. No gler Boge seg til å oppleva det resten av livet har å by på. Foto: Erlend Skorpetveit Aga / NRK

Treng du nokon å snakka med? Ekspandér faktaboks Om du treng nokon å snakka med, så kan du nytta nokon av desse lågterskeltilboda: Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40, eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no

Røde Kors si teneste Kors på halsen er for deg under 18 år. Telefon: 800 333 21. Skriv eller chat på nettsida korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no

Foreldresupport: Ring 116 123 (tast 2)

Studenttelefonen: Ring 116 123 (tast 3)

Mental Helse Ungdom. Retta mot unge vaksne i alderen 18-35 år. Chatteteneste på nett måndag, tysdag og torsdag klokka 17.00-20.00: www.mhu.no.

Alarmtelefonen for barn og unge. Ein gratis telefon for barn og unge som er utsett for vald, overgrep og omsorgssvikt. Telefon 116 111.

Akutt sjølvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf.: 116117 for strakshjelp. Du kan også snakka med fastlegen din.