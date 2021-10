– Dette er kanskje den verste uretten noen har blitt utsatt for i Norge noensinne, sier Jostein Løken.

Han er fra Elverum, advokat og partner i Advokatfirmaet Elden AS, og har latt seg fascinere av heksebrenningen som skjedde i Elverum i år 1625.

Ingeborg Knutsdatter Økset, sønnen og søsteren hennes ble dømt til døden og brent levende for å drive med trolldom.

– Ingeborg ble angitt av sin søster, som ble torturert helt til hun begynte å angi folk. Det samme med Ingeborgs sønn. Alle disse tre ble utsatt for grusomheter. Det har plaget meg og jeg tenker at dette kan vi ikke akseptere.

Nå, 396 år etter, vil Jostein Løken ha dem frikjent.

RETTFERDIGHET: Advokat Jostein Løken vil ha hekse-sakene gjenopptatt i retten og dommene kjent døde og maktesløse. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Begjærer gjenopptakelse

Han har samlet informasjon om historien og skjebnen til Ingeborg Økset og familien i lengre tid.

– Disse bestialske grusomhetene, som for det meste kvinner ble utsatt for, at man ble brent på bålet for helt absurde anklager, det synes jeg var så grusomt å lese om, sier Løken.

Nå mener han det er på tide å få disse sakene gjenopptatt i det norske rettsapparatet.

– Etter hvert har jeg fått såpass god innsikt at jeg tenker vi kan sende en begjæring om gjenopptakelse til gjenopptakelseskommisjonen, sier han.

Målet er å få en dom på at heksebrenning var fryktelig feil og at kvinnene som ble utsatt for det ikke hadde gjort noe som helst galt.

– En slektning kan få en slags oppreisning, og krenkelsene kan til en viss grad bli kompensert hvis man får disse dommene kjent døde og maktesløse, sier Jostein Løken.

Hekseprosessen mot Ingeborg Knutsdatter Økseth Ekspandér faktaboks Ingeborg Knutsdatter Økset fra Elverum ble dømt for å drive med trolldom og hekseri den 19. mai 1625. Hun skulle brennes på bål. Mange mennesker samlet seg for å se på. De mente det var en riktig og rettferdig dom. Det ble jublet og klappet da flammene nådde henne. Ingeborg Knutsdatter Økset bodde på storgården Økset i Strandbygda i Elverum sammen med sin mann, Lasse Gudmundsen. Faren til Lasse, Gudmund Jensen Økset, hadde tidligere vært lensmann i Elverum. De tilhørte en av de mektigste familiene i bygda, og var velrenommerte, innflytelsesrike og respekterte. Likevel førte årevis med rykter og beskyldninger tilslutt til at Ingeborg Knutsdatter Økseth ble beskyldt for å kaste trolldom over både folk og dyr. Noen år tidligere hadde søsteren hennes, Gulluf Krogsti fra Løten, blitt brent på bålet. På den tiden ble de som ble beskyldt for å drive med trolldom torturert og presset til å navngi flere som de skulle ha samarbeidet med. Under torturen skal Gulluf ha angitt søsteren sin. Det samme gjorde sønnen til Ingeborg, Peder Lassesen, etter at han også ble torturert og dømt for trolldom. Han ble brent 12. januar 1625. Beskyldningene mot Ingeborg Knutsdatter Økset var mange og strakk seg over flere år. De involverte var stort sett familiemedlemmer og bekjente av familien. Det kan virke som hele trolldomsprosessen startet med misnøye, krangel og uenighet i storfamilien og omgangskretsen. Når man leser saken og beskyldningene i dag fremstår de som bagatellmessige og latterlige. Det er vanskelig for oss som lever nå å forstå hvordan menneskene på den tiden kunne la seg rive med av disse mørke tankene, og la sånne umenneskelige ting skje. Til tross for hekseprosessen beholdt storgården Økset sin makt og posisjon gjennom 1600-tallet. Blant annet var Bjørn Grundset, som var bror til Lasse Gudmundsen og svoger til Ingeborg Knutsdatter Økset, lensmann i Elverum fra 1638 - 1648. Kilde: Bygdebok for Elverum bind 3.

Søker slektninger

Nå håper Løken å få kontakt med etterkommere av Ingeborg Knutsdatter Økset og familien hennes. Flere har allerede meldt seg.

– I denne saken er det flere som for eksempel har sagt at Ingeborg var deres ni ganger tippoldemor, sier han.

For å ta sakene til retten i dag, må Løken finne etterkommere som kan sannsynliggjøre at de er i slekt, og så må han presentere historien om det som skjedde for retten.

Historiker og spesialist på hekse- og trolldomsprosesser i Norge, Rune Blix Hagen, synes det er et spennende, men krevende, prosjekt.

HISTORIKER: Rune Blix Hagen er ekspert på hekseprosessene i både Norge og Europa. Foto: Privat

– Man er avhengig av å finne etterkommere som er villige til å reise en slik gjenopptakelsessak. Man må få folk til å stå frem, og prøve å nøste tilbake for å få slektsgrunnlaget i orden, sier Blix Hagen.

Det er et spørsmål om hvor godt bevarte kilder man har.

– Det kan være litt vanskelig. Min erfaring er at når vi kommer ned på 1600-tallet, så er det litt dårlig med denne slags kilder. Men det kan finnes. Det er slett ikke umulig.

Hekseprosessene i Europa Heks som ble utsatt for den såkalte vannprøven. Fløt hun, ble det tatt som bevis på at hun var ei heks. Foto: Commons Wikipedia Ekspandér faktaboks I Europa foregikk hekseprosessene mellom 1450 og 1750, med størst intensitet fra 1580 til 1630.

Ca. 100 000 personer, de fleste kvinner, kom i kontakt med rettsapparatet på grunn av hekseri. Ca. 45 000 ble henrettet, som regel brent på bål.

I Norge pågikk hekseprosesser på 1600-tallet. Det er dokumentert ca. 750 saker, og ca. 300 fikk dødsdommer.

I Øst-Finnmark er det dokumentert at ca. 100 ble brent på bål. At ekstra mange ble brent her kan skyldes den utbredte oppfatning at djevelen holdt til i nord.

Har navn på 800 hekser

Å renvaske trollfolk og hekser er ganske utbredt i andre deler av Europa. Men sakene blir ikke nødvendigvis tatt opp i retten, slik Jostein Løken ønsker.

– I mange tyske områder blir de på en måte frikjent og man beklager. Det er ikke jurister som gjør det, men gjerne kommunestyrer eller ordførere. Det følges ofte opp med at man lager bautaer og minnesteder, sier historiker Blix Hagen.

Han sier de begynner å få et ganske godt bilde av hva som skjedde i Norge. Og akkurat nå pågår en større undersøkelse av trolldomsprosesser i Trøndelags-området.

– Vi kjenner til rundt 800 navn på trollfolk. De aller fleste var kvinner. Litt over 300 av disse fikk dødsdom, som vanligvis betydde å bli brent levende på bål.

Det er ganske sikkert flere. Etter 4–500 år er det mange kilder og rettspapirer som har gått tapt.

FASINERT: Advokat Jostein Løken har blitt veldig fasinert av historien som utspilte seg i hans eget lokalmiljø for 400 år siden. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Krenkelser skal rettes opp

For 400 år siden var det møteplikt når noen skulle brennes. Straffen skulle sette en skrekk i befolkningen.

At denne forfølgelsen, torturen og rettergangen skjedde i advokat Jostein Løkens eget lokalmiljø har gjort ham ekstra interessert.

– Da var det ekstra nærliggende å bry seg om det, sier han.

Nå vil han altså ha en helt annen, human og rettferdig rettergang for å frikjenne menneskene som ble stemplet som hekser og brent til døde.

– Det betyr ikke så mye om de er levende eller døde. Krenkelser skal kompenseres og rettes opp. Det er vi opptatt av i dette fagmiljøet, sier advokat Løken.