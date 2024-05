Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Gilles d’Ettore, ordfører i Agde i Frankrike, er varetektsfengslet, mistenkt for korrupsjon og misbruk av sin stilling.

Han er anklaget for å ha brukt offentlige midler på en kvinne som beskriver seg selv som klarsynt, medium og healer.

D’Ettore skal ha blitt manipulert av kvinnen, som han møtte i 2020, og skal ha gitt henne store gaver og fordeler.

Kvinnen, og hennes ektemann som jobber ved rådhuset, er under etterforskning.

Etterforskningen av saken er ventet å pågå i flere måneder framover. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

D’Ettore (56) er ordfører i Agde, en kystby sør i Frankrike i Hérault-departementet.

Han satt som folkevalgt i den franske nasjonalforsamlingen fra 2007 til 2012, men nå sitter han i fengsel.

Byen Agde sør i Frankrike, i departementet Hérault i regionen Occitanie.

Ifølge BBC er Agde, foruten sol og strand, kjent for sine swingers-fester.

Men de siste månedene er det en ny sak som har satt Agde på kartet igjen. Denne involverer påstått korrupsjon og klarsynthet.

– En vill historie

– Det er en vill historie, sier D’Ettores advokat, Jean Marc Darrigade, til BBC.

Et bilde av ordførerens advokat, Jean Marc Darrigade, hentet fra advokatkontoret Le cabinet Darrigade, Malgras & Dolez sin hjemmeside. Foto: GWENAEL DOUILLARD / Le cabinet Darrigade, Malgras & Dolez

– Den er utrolig fordi du har en politiker, ordfører og tidligere folkevalgt som er veldig intelligent. Og så oppdager du at en mann som det kan bli manipulert av en kvinne, fortsetter han.

Klienten hans, som har bakgrunn fra politi og etterretning, har vært varetektsfengslet siden 21. mars. Han er mistenkt for korrupsjon og for å ha misbrukt sin stilling.

Ifølge franske 20 Minutes, skal det dreie seg om «hundretusener av euro med offentlige penger», altså flere millioner kroner.

«Medium og healer»

Også en 44-årig kvinne i d’Ettores krets ble arrestert i mars. Hun er mistenkt for underslag i samme sak.

Ifølge påtalemyndigheten, beskriver kvinnen seg selv som «klarsynt, medium og healer».

Skal ha hørt stemmer og engler

BBC skriver at ordføreren og det selverklærte mediet ble kjent i 2020, da han ba henne formidle kontakt med sin avdøde far. Da skal stemmen hennes ha forandret seg og hørtes ut som d’Ettores far.

Et bilde ordfører Gilles d'Ettore har delt på sin X-konto i september 2020. Foto: hentet fra X

Det påstås at hun siden da har manipulert ordføreren både direkte og over telefon. D’Ettore hevder å ha mottatt tusenvis av telefonoppringninger fra stemmer fra ulike avdøde og engler. Disse skal ha bedt ham hjelpe kvinnen på ulike måter.

Ifølge Le Monde og Le Parisien mener han én av stemmene han hørte er erkeengelen Mikael.

Overnaturlig gave

Oest-France skriver at d’Ettore var overbevist om at kvinnen hadde en overnaturlig gave. Derfor skal han ha gitt kvinnen, som han så på som sin datter, ulike typer fordeler.

Ifølge Le Monde har d’Ettore i varetekt innrømmet at han ble påvirket av 44-åringen. Han skal ha gitt henne store gaver via lokale gründere.

Gilles d’Ettore er mannen i lyseblå dressjakke i midten på bildet. Bildet er hentet fra den offisielle X-kontoen til departementet Hérault. Det ble delt 12. juli 2022, i forbindelse med en satsing for å sikre turistområdene langs kysten. Foto: Préfet de l'Hérault / fra X

Blant annet hevdes det at ordføreren brukte fellesskapets penger til å betale for kvinnens storslagne bursdagsselskap i februar og til en bryllupsreise til Paris for henne og mannen.

Ifølge avisen fant etterforskerne utskrift av billetter til det nygifte parets TGV-billetter på første klasse i ordførerens bil.

Kvinnens ektemann jobber ved rådhuset, og er også under etterforskning.

Innrømmer å ha endret stemmen

Det skal ha vært hans ekskone, som er rådmann i regionen, som slo alarm i oktober, ifølge Oest-France.

Ordfører Gilles d'Ettore bruker dette bildet på sin X-konto. Foto: Gilles d'Ettores profilbilde / hentet fra X

De skriver også at politiet i en pressemelding oppgir at kvinnen har innrømmet å bruke en metode for å endre stemmen, samt å ha hatt flere medhjelpere blant familie og nære venner.

Fem av slektningene hennes skal ha fått jobb på rådhuset.

Ifølge etterforskerne har hun sagt at hun angrer på handlingene, men at hun kom inn i en negativ spiral hun ikke kom seg ut av.

En tredje som var fengslet i saken, en regiondirektør for infrastrukturselskapet Eiffage, ble i april løslatt mot 50.000 euro i kausjon.

Han var anklaget for korrupsjon, etter angivelig å ha blitt presset av d’Ettore til å betale for kvinnens nye veranda, melder France Info.

Avviser manipulering

Mens d’Ettores advokat sier det tok lang tid for klienten å innse at han hadde blitt lurt, sier kvinnens advokat, Luc Abratkiewicz, at hun ikke innrømmer å ha brukt manipulasjon.

– Hun har innrømmet å misbruke ordførerens tillit, men det er ikke et tilfelle av manipulasjon. Hun har innrømmet det hun gjorde. Og andre klienter, deriblant leger og arkitekter, sa at hun hadde mystiske krefter, sier Abratkiewicz til BBC.

Påtalemyndigheten oppga i mars at etterforskningen kom til å pågå i flere måneder framover.

Ifølge Midi Libre ble en niende person tiltalt i saken 16. mai.