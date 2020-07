Mandag morgen fikk gardbruker i Åbjør i Nord-Aurdal, Knut Roar Aaberg, en telefon fra energiverket.

«Vi må meddele at det har skjedd en ulykke der det har gått en del dyr», sa de.

I full fart satte Aaberg seg i bilen.

Synet som møtte han var noe han aldri trodde han skulle oppleve.

– Dette er slike skader man ikke tror at skjer, sier bonden.

I SJOKK: Gardbruker i Åbjør i Nord-Aurdal, Knut Roar Aaberg er sjokkert etter mandagens hendelse. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Tragisk

To kyr, fem kviger og en kalv lå samlet på bakken.

En brann i en høyspentmast førte til at en kabel datt ned akkurat der Aabergs kyr sto.

– Jeg fikk vite at det er såpass høy spenning der at det er nok at det ene dyret kommer i kontakt med det andre. Kabelen var vel innom fire av åtte, men de lå mer eller mindre oppå hverandre.

Da han ankom stedet var flere fra kraftlaget der. Ifølge Aaberg var de like sjokkert som han.

DREKTIG: De fem kvigene var alle drektige og skulle kalve neste vår. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Hva er oddsen? Det er tragisk. Det er ikke derfor man har dyr. Man ønsker å slippe dyra på utmarksbeite for at de skal ha glade dager i det fri.

Gardsbrukeren klarte ikke ta innover seg hva som egentlig hadde skjedd før etterpå.

Aaberg sier han tror at dyra døde raskt uten å ha lidd.

Det var Avisa Valdres som først omtalte saken.

– Kunne ha skjedd med arbeidsfolk

Valdres Energi tror en feil på en isolator forårsaket en jordfeil i strømnettet. Jordfeilen ser dessverre ut til å være årsaken til dyretragedien.

– Det er nesten helt utrolig at dette kunne skje. Jeg har aldri vært med på en slik hendelse, og jeg har vært leder her i 15 år.

Administrerende direktør i Valdres Energi, Bjørg Brestad, forteller at de overfører store energimengder hele tiden og at det er en kalkulert risiko for at det kan skje feil i nettet.

FOR FØRSTE GANG: Bjørg Brestad sier energiselskapet tar ansvar for hendelsen. Hun er overrasket over at noe slikt kan skje, og har ikke opplevd lignende. Foto: Silje Eskeland Bjørkli / NRK

– Men i verste fall kunne dette skjedd med mennesker.

– Ja, det kunne det. Det kunne ha skjedd med arbeidsfolk. Det er det største skrekkscenarioet. Det er en risiko å jobbe med strøm.

Energiselskapet fikk en feilmelding via driftssentralen klokka 12.00 på mandag.

12:50 fant de feilstedet og kunne begynne arbeidet med å sikre stedet og varsle.

Tar ansvar

Brestad forteller at Mattilsynet og politiet er rutinemessig varslet, men at saken blir et forhold mellom gardbrukeren og energiselskapet.

– Valdres Energi tar ansvar for hendelsen, og det økonomiske oppgjøret er det ingen tvil om at forsikringsselskapet må jobbe med, sier Brestad.

Dette er Aaberg glad for.

– Den mentale belastningen har du uansett. Det er jo et tap som er vanskelig å erstatte på kort sikt, men det at de vil gjøre opp for seg er veldig positivt, sier han.

– Nå får vi først og fremst samle tråene og få dyra ut av terrenget og inn til vegen, legger han til.