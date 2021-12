Vikingskipet i Hamar ble bygget til de Olympiske lekene i 1994, og er et kjent landemerke og en OL-stolthet for Mjøsbyen.

Men den er også dyr å drifte. Særlig nå.

Vikingskipet inneholder nemlig blant verdens største skøytehaller. Isen må holdes ved like, noe som krever mye strøm.

Da passer det dårlig at strømprisene har blitt rekordhøye.

For uten økonomisk bistand, blir normal drift vanskelig å få til.

CC Amfi er én av de tre ishallene som Hamar olympiske anlegg (HOA) drifter. Foto: Mari Ranheim / NRK

Avhengig av hjelp

Regningene har blitt tre til fire ganger så store som normalen, bekrefter administrerende direktør for Hamar Olympiske Anlegg (HOA), Tom Erik Hovde.

– Vi snakker om mange millioner kroner, uten at jeg vil si et konkret tall, sier han.

FOR DYRT: Tom Erik Hovde, administrerende direktør i Hamar olympiske anlegg. Det er HOA som er driftsansvarlig for Vikingskipet, CC Amfi og Storhamar ishall i Hamar. Foto: Privat

HOA har nå bedt Hamar kommune om hjelp for å hindre ishallene i å stenge.

Uten økonomisk hjelp vil ikke HOA kunne fortsette å betale strømregninger på dagens prisnivå, mener Hovde.

– Vi kan ikke bære et sånt økonomisk ansvar alene. Vi trenger den hjelpa vi kan få, om det er Hamar kommune eller andre, sier han.

Nær dobling i strømutgifter

De rekordhøye strømprisene skaper også utfordringer for flere andre OL-anlegg.

Ifølge daglig leder ved Gjøvik Olympiske Fjellhall, Arne Evensen, har strømutgiftene doblet seg den siste tiden. Forrige måned var strømregninga på rundt 200.000 kroner, en måned som pleier å ligge på halvparten.

DYR I DRIFT: Fjellhallen brukes ukentlig av rundt to tusen mennesker, med aktiviteter innenfor både hockey og kunstløp. Foto: Visit Innlandet

Gjøvik kommune bidrar allerede med støtte til hallen, men ifølge Evensen strekker ikke dette lenger til med dagens strømpriser.

– Den støtten må øke, sier Arne Evensen.

TRENGER STØTTE: Arne Evensen, daglig leder i Gjøvik olympiske fjellhall. Foto: Privat

Neste fredag skal de i møte med kommunen. Der håper de å finne en løsning.

I motsetning til hallene i Gjøvik og Hamar, er ikke Lillehammer Olympiapark i en knipe på grunn av høye strømpriser.

De har nemlig hatt fastpris på sin strømavtale i flere år, noe administrerende direktør Per Olav Andersen er glad for i dag.

– Jeg er letta for det, sier han.

Kan få store konsekvenser for barneidretten

Om isen i hallene i Hamar og Gjøvik ikke lenger kan holdes ved like, vil dette ha store konsekvenser.

Pål Morken, daglig leder i Storhamar Ishockey Yngres, sier det vil medføre at de må stoppe all aktivitet i hallene i Hamar.

Hockeytilbudet til nesten 500 barn og unge ville dermed forsvunnet.

– For oss er det selvfølgelig krise, sier Morken.

HAR TROA: Pål Morken, daglig leder i Storhamar Yngres, har tro på at kommunen og HOA vil komme til en løsning. Foto: Mari Ranheim / NRK

Også Funkis IL Innlandet er avhengig av is i hallene for å opprettholde sine tilbud. De er et idrettslag for funksjonshemmede som blant annet tilbyr hockeytrening to ganger i uka i Storhamar ishall.

Daglig leder Vidar Alberti sier at det ville gått hardt utover tilbudet om isen forsvant.

– Det vil ha den konsekvensen at vi faktisk må ut. Det er mye varmere her inne enn det er ute.

TRENGER INNETRENING: Vidar Alberti, daglig leder i Funkis IL Innlandet, sier at det er vanskelig å få til et like godt tilbud ute. Foto: Mari Ranheim / NRK

På grunn av varierende temperaturer og mye utstyr som måtte fraktes, mener han det ikke ville vært lett å gjennomføre.

– Det er vanskelig å ta med funksjonshemmede ut i kulda og drive med isaktivitet. Her er det mulig, for her er det ikke så kaldt. Ute er det mye verre, sier han.

SAMLINGSPUNKT: På det meste er det rundt 30-35 brukere som benytter seg av tilbudet til Funkis IL Innlandet. Foto: Mari Ranheim / NRK

Vil gjøre det de kan

Både Arne Evensen, leder for Gjøvik Olympiske Fjellhall, og Tom Erik Hovde, administrerende direktør for Hamar Olympiske Anlegg, føler seg trygge på at de vil finne en løsning med sine respektive kommuner.

HOA og Hamar kommune er enige om at de vil gjøre det de kan for at aktivitet i hallene ikke skal bli påvirket.

Det bekrefter også Christl Kvam, kommunedirektør i Hamar kommune.

– Vi jobber nå for å finne en løsning, men vi har ikke kommet frem til noe konkret ennå, sier Kvam i etterkant av møtet.

Torvild Sveen, ordfører i Gjøvik kommune, bekrefter at de skal i et møte med fjellhallen. Hva som blir utfallet av møtet, kan han imidlertid ikke si noe sikkert om.