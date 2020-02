Abid Raja er rystet over overgrepssaken i Engerdal. I over 40 år skjulte treneren overgrep mot gutter i idrettslaget RenEng.

– Det er alle foreldres mareritt. Å sende barna sine til trygge idrettsaktiviteter, og så blir de utsatt for overgrep. Det er sjokkerende og grufullt, sier Raja (V).

NRK har de siste dagene satt søkelys på overgrep i idretten. Flere av dem som ble utsatt for overgrep av den populære treneren har fortalt sin historie om hva som skjedde.

Vil ha mer åpenhet

Hver måned får Norges idrettsforbund mellom fire og ti varsler om overgrep.

Idrettspresident Berit Kjøll kaller det et stort problem, og mener den beste måten å forebygge på er åpenhet.

– Alle klubber og idrettslag må våge å snakke om seksuelle overgrep, slik at terskelen for å varsle blir så lav som mulig, sier Kjøll.

Hun trekker frem overgrepssaken i Engerdal som et godt eksempel på åpenhet.

– Jeg vil rette en stor takk til Tor Solbakken for at han orker å dele sin historie å gå foran. Det er med på å ha fokus på en samfunnsutfordring, sier Kjøll.

ÅPEN OM OVERGREP: Tor Solbakken ble misbrukt av treneren da han var 16 år. Det tok 35 år før han fortalte det til noen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hør podkasten med Tor lenger nede i saken.

– Ta den vanskelige samtalen med barna

Tor Solbakken ble som 16-åring utsatt for overgrep av treneren på samlinger med idrettslaget. Skammen og frykten for at ingen ville tro han, gjorde at han holdt på den mørke hemmeligheten i 35 år.

Berit Kjøll sier det fortsatt er mye skam knyttet til overgrep.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll mener det er viktig å snakke åpnet om at overgrep skjer, slik at flere tør å si ifra om det som er ugreit. Foto: Tale Hauso / NRK

– Vi må alle ta ansvar for å skape en langt større åpenhet rundt dette temaet. Vi ønsker ikke å ha det slik i idretten. Det skal være trygt å sende barn og unge på trening, sier Kjøll.

Abid Raja oppfordrer idrettsforeldre til å snakke med barna sine om overgrep.

– Jeg tror den samtalen er vanskelig for mange foreldre å ta, men det er viktig at vi tar den.

At en trener kan forgripe seg på barn i flere tiår uten at noen oppdager det, viser at barn ikke tør si fra, mener Raja.

– Barn aksepterer mye. De kan også være redde og de har en lojalitet til trener og foreldre som gjør at de vegrere seg for å si fra. Derfor må vi snakke om det, sier Raja.

Vil vite hvorfor overgrep skjer

Norges idrettsforbund har satt i verk flere tiltak for å forhindre og avdekke overgrep. Nylig inngikk de et samarbeid med Redd Barna om å lage verktøykassa «Trygg på trening».

Det er en veileder med råd og hjelp til voksne, slik at de kan forebygge og vite hva de skal gjøre dersom noen blir utsatt for overgrep.

Idrettspresidenten mener det også er behov for å finne ut mer om hvorfor overgrep skjer, og etterlyser mer forskning på området.

Abid Raja sier regjeringen vil støtte Norges Idrettsforbund i deres arbeid.

– Absolutt alle barn skal oppleve full trygghet i idretten, sier Raja.

Hør de to episodene av podkasten "Trener og overgriper" her:

