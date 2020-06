Et kjapt søk på Finn.no kan få deg til å tro at det omtrent ikke er noen boliger til salgs i små utkantkommuner.

Men kjenner du den rette personen i bygda, viser situasjonen seg å være en helt annen.

Tall fra Kartverket NRK har fått tilgang til, viser at over halvparten av alle overdragelser av eiendom i 2019 i distriktskommunen Tolga, ikke var solgt på det fire markedet.

Kommunen er en av flere småkommuner som har et begrenset åpent marked for salg av hus.

13 av Innlandets 46 kommuner har under ti boliger til salgs på nettstedet finn.no, som er den største plattformen for salg av hus i Norge.

I Troms og Finnmark har flere kommuner under fem boliger til salgs.

TOLGA: Omtrent 1600 innbyggere bor i kommunen Tolga som grenser mot Røros. Her har befolkningen god oversikt over hvem som flytter og selger hus. Foto: Vibeke Cederkvist / Tolga

Ikke uten risiko

Eiendomsmegler Vegard Thoresen kjenner Fjellregionen godt. Flere av kommunene som grenser mot Røros har under 3000 innbyggere.

HØYERE RISIKO: Vegard Thoresen forteller det er en risiko for å få en lavere pris og miste interesserte kjøpere ved å selge privat. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Salgstallene hans bekrefter at omtrent halvparten av alle boligene i kommunen selges utenom markedet.

Selv om han gjerne skulle hatt flere boliger å selge, kan man ikke tvinge noen til å selge på markedet, forteller han.

Megleren mener hovedgrunnen til at folk unngår å selge åpent, er for å spare penger med å droppe megler.

Samtidig er det en risiko å selge utenom markedet.

– Man kan miste interessenter og få en dårligere pris.

TAR TID: Megleren fra Fjellregionen har også jobbet i Oslo. Den største forskjellen er hvor lang tid det tar å selge et hus. – I Oslo går det etter en visning og her kan det ta måneder. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Hjelper tilflyttere med å skaffe hus

Tidligere ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug, har de siste årene jobbet for kommunen med å rekruttere nye innbyggere til bygda.

Innlandet er så langt i år det mest fraflyttede fylket i hele Norge, og kampen om å gjøre seg attraktiv for unge i etableringsfasen er stor.

Les her: Ringte rundt til hundrevis for å få de til å flytte hjem igjen

Aashaug hjelper ofte de som vil flytte til kommunen, med å ringe rundt for å få tak i noen som selger et hus. I tillegg spanderer kommunen flyttebil.

SETTER FOLK I KONTAKT: Gjennom prosjektet «Tolga 2020» setter Ragnhild Aashaug fra kommunen tilflyttere i kontakt med lokale som selger eller leier. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Hun forteller at her og i mange andre kommuner, er det jungeltelegrafen som rår:

– På et lite sted blir det fort kjent at du skal flytte, og da tar folk kontakt med deg og spør om det kunne være aktuelt å få kjøpe huset. Så bare blir det sånn.

– Ønsker du at flere legger ut huset på markedet?

– På en side kan du si det. Samtidig opplever jeg at vi har et unikt tilbud som setter folk i kontakt med andre.

Den tidligere ordføreren mener markedet i Tolga ikke er lukket for folk utenifra, men at man må få hjelp til å bli satt i kontakt med noen som selger.

TIL SALGS: En villa fra 1920 midt i Tolga sentrum har vært til salgs i over et år. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Sikrer seg den nye naboen

Leif Jordet kjøpte huset sitt av en bekjent i februar.

Han forteller at bekjentskaper er den beste måten å skaffe seg gode kjøpere i distrikts-Norge.

Slik får man sikret seg hvem som blir den nye naboen.

– Ser vi at et hus står tomt kommer det forespørsler med en gang. Vi har god oversikt i området, smiler han.

RYKTET SPRER SEG: Leif Jordet kjenner godt til at ryktet raskt sprer seg når folk flytter fra huset sitt. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

I tillegg er mange av husene i bygda gamle, og ved å være rask kan man skaffe et hus med bedre standard, mener han.

Én stor ulempe

Jordet jobber også som takstmann i bygda. Han er klar over at det ikke er uten risiko å handle eiendom via bekjente:

– Hvis man finner skjulte feil og mangler kan det være vanskelig å gå til kompisen du har kjøpt av.

Derfor er det viktig med takst og nødvendig dokumentasjon og å gjøre seg kjent med huset presiserer han.

Tolgingen forstår godt at det kan være vanskelig for nye innbyggere å få tak i hus. Derfor har han bestemt seg for å legge ut småbruket sitt på det frie markedet, når han skal selge det.

– Jeg tenker på mulige tilflyttere som kanskje har lyst på en slik eiendom. I tillegg vil jeg jo ha en god pris.