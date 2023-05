– Det har gått over all forventning. Jeg gledet meg til et nytt kapittel. Det passet meg veldig bra at jeg fikk lov å være her, sier Thea Hangård til NRK.

Gjennom et NAV-kurs ble 26-åringen penset inn på hotellyrket. Nå er hun fast ansatt ved Quality Hotel i Tønsberg og gleder seg over hverdagen. Hun sier hun er blitt veldig godt tatt imot.

– Det er klart jeg hører hjemme her, sier hun.

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse for 2023 er det stort behov for folk som Thea. Mange norske virksomheter har nemlig trøbbel med å finne ansatte.

26 prosent av virksomhetene oppgir at de har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene.

16 prosent av virksomhetene oppgir at de ikke fikk ansatt noen.

10 prosent svarer at de ansatte noen med lavere eller annen formell kompetanse.

– Et reelt problem for Norge

– Det er fortsatt sånn at mange bedrifter i Norge mangler den arbeidskraften de er på jakt etter. Så selv om det er noe mindre stramt arbeidsmarked enn det var i fjor på denne tiden, så er det fortsatt ganske mange som mangler arbeidskraft.

Det sier NAV-direktør Hans Christian Holte.

Nesten 11.000 bedrifter og virksomheter har svart på spørsmål fra NAV om rekruttering og hvilket sysselsettingsbehov de har det nærmeste året.

Ifølge Holte er mangelen på folk er reelt problem for Norge.

RAMMER BEDRIFTENE: NAV-direktør Hans Christian Holte mener mangelen på arbeidskraft kan gå ut over norske bedrifter og virksomheter. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Det kan gå ut over bedrifter i næringslivet og det kan også gå ut over offentlig tjenesteproduksjon som for eksempel innenfor helse. Samtidig så er det klart at dette er et arbeidsmarked hvor det er mulig å få seg jobb hvis man ønsker det, sier han.

Ifølge undersøkelsen er den estimerte mangelen på arbeidskraft i Norge nå på 52.850 personer. Størst er mangelen innen helse- og sosialsektoren med hele 14.600 personer.

Også innen bestemte yrkesfag er mangelen på kvalifisert arbeidskraft betydelig. Det gjelder blant annet innen kokkefaget, tømrere og elektrikere.

– Enkelte bransjer har jo slitt over lengre tid, for eksempel innenfor helse og også noe innen bygg og anlegg. Og så er det nok også sånn at etter pandemien så er det færre utenlandske arbeidstakere som fyller de hullene i arbeidsmarkedet som vi har hatt i Norge, sier Hans Christian Holte.

Bedriftene må selv gi opplæring

NAV-direktøren mener det finnes ett grep som norske bedrifter kan gjøre for å rekruttere folk. Nemlig å tilby opplæring og jobb til mennesker som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidslivet.

– Vi ser at det er mange gode eksempler nå på at arbeidsgivere får inn mennesker, gir dem kvalifisering på arbeidsplassen og kanskje jobber litt med tilpassing for de som har behov for det. Det er en god løsning i dagens marked som også NAV kan hjelpe til med, sier Holte.

Ved Quality Hotel Tønsberg ser hotelldirektør Øyvind Hagen det samme. Derfor har de også samarbeidet med NAV for å finne nye ansatte.

– Skal man finne en faglært kokk for eksempel, så er det nesten umulig. De eksisterer nesten ikke. Men jeg vil si at vi har god tilgang på mennesker. Utfordringen nå er at vi i større grad må gjøre kompetansetiltak for at de skal kunne være velfungerende i arbeid, sier Hagen.