Forsøkene med hurtigtesting i noen utvalgte kommuner er så langt vellykket, og testene regnes for å være svært treffsikre.

– Hovedinntrykket er at det er godt samsvar mellom hurtigtestene og tester som er analysert ved et sjukehus.

Det sier kommuneoverlege i Farsund, Ann-Margret Håland. Farsund i Agder er en av flere kommuner som prøver ut hurtigtesting i stor skala på oppdrag fra Helsedirektoratet.

I Solør i Innlandet, der det var et stort smitteutbrudd i forrige uke, bidro hurtigtesting til å raskt komme i gang med smittesporing. Av 300 hurtigtester var det kun en som ga feil svar. Den ga ikke utslag på at personen hadde covid-19. Alle de andre stemte når det ble sjekka av laboratoriet.

POSITIV TEST: To streker viser at personen er smittet av covid-19. Svaret kommer etter et kvarter. Foto: Frode Meskau / NRK

Aker sykehus i Oslo er også med i forsøket. Målet er å finne ut om hurtigtester er like pålitelige når det gjelder å påvise koronavirus som laboratorietester.

Hurtigtesting i alle kommuner

Helsedirektoratet vil ta i bruk hurtigtesting over hele landet. Og det kan skje fort.

Om to til tre uker vil alle kommuner få tilgang på hurtigtester.

Forutsetningen er at hurtigtestene som forsøkes, er gode nok. Er de det, vil det bety mye i bekjempelsen av pandemien, sier direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad.

– Med storstilt bruk av hurtigtester vil vi fange opp flere syke personer, sier Nakstad.

Fordelen med hurtigtester er at testresultatet vises innen et kvarter. Ved ordinær testing sendes prøven til et laboratorium ved et sjukehus, og da går det mellom en til fire dager før svar foreligger. Det forsinker det viktige arbeidet med smittesporing.

Kun en hurtigtest viste feil svar

HELSEDIREKTØR: Espen Rostrup Nakstad. Foto: Vidar Ruud

Også i Innlandet har de god erfaring med hurtigtesting. Etter et større smitteutbrudd i Solør ble det i forrige uke satt i gang massetesting.

På to dager ble 300 personer testa for covid-19 på teststasjonen på Haslemoen i Våler med bruk av hurtigtester. Bare en hurtigtest ga falskt svar.

– Det er grunn til å tro at disse testene er svært pålitelig, sier kommuneoverlege i Våler Bo Brendstrup.

Litt flere feil med hurtigtesting

KORONATEST: Dersom hurtigtestene er gode nok, kan alle kommuner få tilgang på slike innen to til tre uker, ifølge helsedirektoratet. Foto: Ole Berg-Rusten

Hurtigtester regnes for å være pålitelige, selv om de viser oftere feil enn prøver som blir analysert ved et laboratorium.

I testperioden blir det derfor tatt to prøver for å kvalitetssikre svaret; en hurtigtest og en laboratorietest. Resultatet av testingen er klart først i slutten av november.

Innføring av hurtigtester vil likevel være en styrke i bekjempelsen av covid-19, mener Helsedirektoratet.

Selv om det er en reel fare for at ikke alle smittede blir fanget opp av hurtigtestene, vil det bli mulig å teste flere og raskere enn i dag. Det i seg selv vil føre til at flere smittede blir oppdaget og fanget opp.

Vil teste mer

I Farsund og i Solør venter de spent på resultatet av utprøvinga.

– Hvis testene blir godkjent og vi kan stole på resultatet, vil det spare oss for mye tid, sier kommuneoverlege i Våler Bo Brendstrup.

RASKERE KONTROLL: Smittevernlegen i Solør, Bo Brendstrup, er glad de fikk prøve hurtigtestene for raskere starte smittesporing. Foto: Frode Meskau / NRK

Etter det store smitteutbruddet i Solør-regionen i forrige uke føler de at de begynner å få kontroll. Det var kun tre nye smittetilfeller av alle som ble testet i helga.

Staten har kjøpt inn 3 millioner hurtigtester. I tillegg har staten opsjon på 2 millioner hurtigtester. Helsedirektør Espen Nakstad sier at hurtigtestene ikke skal erstatte laboratorietester, som regnes for å være det sikreste.

Men han sier det blir et viktig tilskudd i tida fremover for å øke testkapasiteten.