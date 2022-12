De foreløpige undersøkelsene underbygger hypotesen om at Tretten bru kollapset på grunn av brudd i en av diagonalene i hovedspennet på brua.

– Det betyr at i et av diagonalstagene, innfestingen til et knutepunkt, så har det blitt et momentant brudd forårsaket av overbelastning i treverket.

Det sier Tor Østberg, fungerende avdelingsdirektør i Statens havarikommisjons vegavdeling.

Kapasiteten på diagonalene var halvparten av hva den burde vært da brua kollapset, skriver havarikommisjonen i den nye rapporten.

Tor Østberg bekrefter at det ser ut til at bruas bæreevne var for dårlig.

– Bruddformene har vist at det har vært en betydelig overbelastning i forhold til bruas lastepåvirkning og bæreevne.

Om kapasiteten har blitt redusert som følge av gjentatte belastninger eller utmatting vil havarikommisjonen jobbe videre med å få avklart.

Tekniske undersøkelser har ikke avdekket tegn på reduksjon i bruas bæreevne som følge av råte eller korrosjon.

Mange hypoteser

Havarikommisjonen skriver at det har vært krevende å avdekke de tekniske årsaksfaktorene til brukollapsen.

Faggruppen har jobbet seg gjennom flere hypoteser for å kunne utelukke bruddmekanismer som ikke er relevante.

Det ble betydelige følgeskader på brukonstruksjonen, både fra selve kollapsen, fra sammenstøtet med bakken og fra bergingsarbeidet, og det har vært utfordrende å skille disse fra hverandre, skriver kommisjonen.

Etter at Tretten bru raste sammen har Vegvesenet undersøkt 14 tilsvarende trebruer.

Bare fire av dem er nå åpne for vanlig trafikk, mens 10 er stengt eller har redusert bæreevne.