Oppsummering Ekspander/minimer faktaboks - Gustav Fjeldheim (14), som har celebral parese, deltok i Ridderrennet med Kronprins Haakon som sin ledsager.

- Ridderuka er verdens største vintersportsuke for syns- og bevegelseshemmede, og arrangeres årlig på Beitostølen i Valdres.

- Gustav ble kjent i 2019 da han ble mobbet av voksne i skiløypa. Han sier det har gått fint med ham etterpå.

- Kongehuset har sterke bånd til Ridderrennet og Beitostølen Helsesportsenter. Kong Olav V åpnet det første Ridderrennet for 60 år siden.

Gustav Fjeldheim gikk distansen sammen med kronprinsen, som hadde oppgaven som ledsager.

– Jeg syns han var en fin ledsager, sa Gustav etter rennet.

– Vi pratet om mye selve Ridderrennet, og hva jeg har gjort denne uka.

Ridderuka er verdens største vintersportsuke for syns- og bevegelseshemmede, og arrangeres årlig på Beitostølen i Valdres.

– Koste oss i løypa

Kronprinsen er full av lovord om Gustav, og sier at det manglet ikke på samtaleemner.

– Han er en veldig positiv og hyggelig gutt. Vi hadde mye å prate om.

– Og det er faktisk ikke langrenn som er hans hovedaktivitet. Han driver en del med snowboard, og har også prøvd seg på skiskyting her.

– Hvem var i best form av dere to?

– Jeg tror kanskje han er i best form. Men vi gikk et ganske rolig tempo, og koste oss her i løypa, sier kronprinsen.

For kronprinsen ble det også en spesiell opplevelse å åpne Ridderuka, 60 år etter at hans farfar gjorde det samme under det første arrangementet.

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon under den høytidelige åpningen av Ridderrennets 60-årsjubileum på Beitostølen. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Ble mobbet av voksne

Livet har ikke bare vært enkelt for Gustav.

I 2019 ble han landskjent fordi det var voksne som mobbet ham i skiløypa som 10-åring.

Med cerebral parese har han problemer med koordinasjon, og fikk kommentarer fordi han ikke kom seg opp raskt nok etter et fall.

Han sier i dag at det har gått veldig fint med ham etterpå.

– Folk har ønsket meg lykke til videre. Den hendelsen har gjort at jeg har vært veldig mye på Beitostølen, sier han.

GOD KONTAKT: Kronprinsen og Gustav Fjeldheim i samtale på Beitostølen. Foto: Stine Bækkelien / NRK

– Beitostølen har vært en del av livet mitt

Han forteller at han gikk dette løpet i fjor også, men at det er første gang han har vært med på hele uka og alle arrangementene.

– Beitostølen har vært en stor del av livet mitt siden jeg var sju år. Jeg har vært med på alt fra hundekjøring til snowboard.

Styreleder i Ridderrennet, Tom Bratli, sier at utviklingen disse 60 årene har vært fantastisk.

– For 60 år siden begynte dette som et skirenn for blinde og svaksynte.

– Nå er dette blitt en hel vintersportsuke, i år med deltakere fra ti nasjoner. I tillegg kommer en rekke enkeltarrangementer ellers i året, sier han.

Sterke bånd til kongehuset

Kongehuset har alltid hatt sterke bånd til Ridderrennet og Beitostølen Helsesportsenter.

I tillegg til at Kong Olav V åpnet det første Ridderrennet for 60 år siden, åpnet daværende Kronprins Harald Beitostølen Helsesportsenter i 1970.

I tillegg har representanter fra Kongehuset vært gjester på Beitostølen Helsesportsenter og Ridderrennet ved flere anledninger.

Prinsesse Märtha Louise har hatt fast beskytterskap for Ridderrennet, inntil dette ble overført til broren hennes våren 2023.

Styreleder Tom Bratlie sier Ridderrennet har hatt fantastisk støtte fra kongehuset helt siden Erling Stordahl tok initiativ til det første rennet i 1964.

– Dette betyr mye for alle deltagere og oss som arbeider med Ridderrennet, sier han.