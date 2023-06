Langtidsvarsel viser fire nye uker uten nedbør: – Nå trenger vi regn

CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

– Det er veldig tørt. Nå trenger vi regn, sier bonde Nora Sandberg.

Hun ønsker seg mye regnvær fremover. Uten regn blir det ikke mer gress.

– Akkurat nå klarer jeg meg litt til. Jeg har grønt gress på beite i to uker til. Etter det er det ikke mye igjen å spise, sånn at vi må begynne å fôre inne i stedet, sier hun.

TØRT: Jorda hos bonden på Furnes i Ringsaker er tørr. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I mai har det regnet bare 8.2 millimeter i Furnes i Ringsaker. Det er nesten 47 millimeter under normalen, ifølge Meteorologisk institutt.

Ikke tegn til nedbør

Fireukersvarselet som Norsk Landbruksrådgiving har tilgang til, viser at det er ikke er noen tegn til nedbør de neste fire ukene.

Mange gårdbrukere sliter allerede med for lite gress til dyra. Jon Smits i Meteorologisk institutt bekrefter fireukersprognosen.

Han forteller at prognosen ser ut til å by på høytrykk over Sør-Norge og Skandinavia, med mindre nedbørsmengder enn normalt.

I Nord-Norge vil det derimot bli dårligere vær.

BEKYMRINGSFULLT: Åsmund Langeland i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) sier det er utfordrende i en del åkrer nå. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– For en del åkre ser det fortsatt bra ut. Men for en del så er det ganske utfordrende nå, sier Åsmund Langeland i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Han tror det er mye som kan tyde på at det blir en ny tørkesommer, slik som det var i 2018.

– Jeg tror det er mest bekymringsfullt for de som produserer gress. De skal sikre grunnlaget for videre melk- eller kjøttproduksjon. Les også: Slik blir vêret gjennom sommaren

Bønder fryktar tørkesommar Du trenger javascript for å se video.

Sikrer seg halm av naboer

Bonde Nora Sandberg forteller at hun har snakket med naboer som driver med kornproduksjon for å sikre seg halm til vinterfôring, og for å få dyrene gjennom vinteren.

Hun forteller at de tok førsteslåtten i forrige uke. De har også hatt et større gressareal i år, for sikkerhets skyld.

– Men likevel har vi bare cirka halv mengde i forhold til i fjor. Så det er lite fôr og det ser dårlig ut framover.

REGN: Nora Sandberg ønsker seg regn for at det skal bli nok gress til fôr for dyrene. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kuene liker seg heller ikke solen, forteller Sandberg.

– Kua liker jo heller ikke at det er varmt, så nå er de på tur inn i fjøset, for nå kommer sola og da vil de heller være inne enn å stå her ute og steke sammen med gresset.

– Ønsket ditt er veldig tydelig akkurat nå?

– Ja, det der et ønske: og det er regnvær. Mye regnvær, avslutter Sandberg.