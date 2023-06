Bønder bekymret for knusktørre beiter

Bonden ser utover beitet ved gården Hotvedt på Svinevoll i Tønsberg.

På denne tiden av året storkoser vanligvis kuene seg i frodige og grønne enger.

Nå er jorda knusktørr. Det støver over alt. Gresset gror ikke.

På Østlandet har det vært ekstremt tørt i hele mai.

I Vestfold og Telemark har det kommet 70–80 prosent mindre nedbør enn normalt denne måneden, opplyser Meteorologisk institutt.

– Det blir litt som du ser på plenen din sent på sommeren når den er brun og tørr. Det begynner vi å oppleve allerede nå, beskriver Inger Synnøve Johnsen.

FLYTTES: Kuene spiser opp foret før planlagt. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Må flytte kuene

Bonden blir nødt til å flytte kuene til et nytt beite tidligere enn planlagt.

Det betyr at maten dyra skulle hatt senere i sommer blir spist opp mye før, og hun risikerer å måtte bruke av fôr de trenger til vinteren.

– Det er fryktelig tørt over alt. Vi er bekymret over at det ikke er meldt noe regn på langtidsvarselet. Håper det slår feil og at vi får regn snart, sier Johnsen.

Mange bønder i området deler hennes bekymring, forteller hun. Særlig er kornbøndene utsatt. Kornet spirer ikke som det skal.

Johnsen er også nestleder i Vestfold bondelag og har snakket med flere som minnes tørkesommeren 2018 med gru.

– Mange fikk veldig, veldig dårlige avlinger. Det er det ingen som vil oppleve på nytt, sier hun og understreker at det var hennes verste år som bonde noensinne.

BEKYMRET: Bonde Inger Synnøve Johnsen er bekymret for tørre jorder. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Hvor viktig hadde det vært for deg å få regn snart?

– Det er veldig viktig. Både for grassavlinger, beite til kuene og ikke minst at kornet skal gro, så vi kan få en bra kornavling til høsten.

Ingen nedbør i vente

Mens Sørlandet og Østlandet har sydentemperaturer, er det lite som minner om vår i Nord-Norge.

Der er det sludd, regn- og snøbyger som dominerer værvarselet.

TØRT OG VARMT: Værkartet onsdag 31. mai. Foto: Meteorologisk institutt

På Sør- og Østlandet er det pent vær så langt øyet kan se.

Ifølge statsmeteorolog Bente Wahl er det ingen nedbør i vente.

– Det er ekstremt tørt, og det blir ikke mindre tørt ved at dette været ser ut til å vedvare langt utover i juni, sier hun.

Anbefaler is i magen

Ifølge Norsk landbruksrådgivning er det spesielt Østlandet som har utfordringer med tørke akkurat nå.

Vestfold, Østfold, deler av Buskerud, sør i Akershus og deler av Agder merker det spesielt.

Det er også utfordringer i områdene Gudbrandsdalen, Østerdalen og Hamar, opplyser rådgivningskontoret.

Enkelte steder har fått drypp fra oven, så det er lokale variasjoner.

BEITEDYR: Kyrne til Inger Synnøve Johnsen må flyttes til nytt beite før tida, på grunn av tørken. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det er et problem og folk begynner å bli stresset, sier Ragnhild Borchsenius, som er fagkoordinator hos Norsk landbruksrådgivning.

Ragnhild Borchsenius, fagkoordinator i Norsk landbruksrådgivning. Foto: Jan Ferstad

Lavere temperaturer enn 2018

Hun slår likevel ikke alarm ennå. Sammenlignet med kriseåret 2018 er det kaldere i år.

– Den lave temperaturen om natten gjør at fordampingen ikke blir så stor. Det har vært redningen vår i år, som gjør at vi har hatt litt is i magen. Men at det er meldt høyere temperatur den neste uken bekymrer oss litt, sier Borchsenius.

Landbruksrådgiveren råder alle med vanningsanlegg til å starte det nå.

Bønder må begynne å bruke av neste års fôr-reserver, om det skulle knipe på beite, råder hun.

– Vi får bare krysse fingrene og håpe at det blir nedbør på sikt. Det er ikke som i 2018 ennå. Ha is i magen, det her kan gå bra.