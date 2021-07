Frode og Erik sitter ved Mjøstårnet i Brumunddal. De ser lengtende opp mot himmelen.

– Dette er jo den store kjærligheten, sier Frode, der han sitter hardt skadd i en fluktstol.

Hedemarken Luftsportklubb har sikkerhetskurs denne helga.

Frode vet godt hvor viktig det er å kjenne igjen farlige situasjoner og å ha kunnskapen til å løse dem.

50-åringen har vært paraglider-pilot i 20 år. Etter tusenvis av timer oppe i lufta har han blitt trygg og erfaren.

Likevel gikk det skikkelig galt.

I fritt fall

Lørdag 5. juni bestemte Frode seg for å legge ut på langtur med paraglideren sin. Han tok av fra Bangsberget i Ringsaker på formiddagen, og satte kursen opp Gudbrandsdalen.

Akkurat her har han flydd hundrevis av ganger. Men denne gangen ble Frode overrasket av en kjapp endring i luftstrømmene.

Tiden ble knapp og han gjorde én feilvurdering.

Det var nok.

Vingen kollapset og mistet flyveevnen. Frode prøvde å få luft i skjermen igjen, men det var for sent. Han styrtet mot bakken i høy fart.

«Er det mulig», tenkte Frode der han lå forslått i en åker i Vågå. Han hadde sterke smerter oppover ryggen og i brystet.

Men han var ikke redd. Mest oppgitt, fordi han hadde en lang sesong foran seg.

– Jeg ble hentet med luftambulanse og rushet til Ullevål sykehus. Det viste seg at jeg hadde brukket ryggen på to plasser, og hadde alvorlige skader på milten. Men jeg var tross alt heldig.

SKADD: Frode måtte bli på bakken på grunn av skadene sine. Foto: Ida Lillebo / NRK

– Dette gror jo

Frode forteller at sporten har en ubeskrivelig viktig plass i livet hans.

Det å møte så mye forskjellige folk, som alle har denne felles gleden. En glede som er sammensatt, og likevel så enkel og fantastisk.

Frode sitter og ser på paraglider-piloter som gjør klar skjermene sine for flyvning.

Ved siden av Frode sitter Erik Bergseter og knipser bilder av paragliderne som svever hundrevis av meter over hodene deres.

FELLES MÅL: Både Frode Hauge fra Raufoss og Erik Bergseter fra Brumunddal har styrta med paraglidere. Foto: HLSK

På liv og død

For 18 år siden la Erik ut på en tur som kunne blitt hans siste.

Alt var klart for en dag flere hundre meter over islagte Mjøsa.

Slik ble det ikke.

Farten var høy. Et vindkast vrengte skjermen og Erik var på veg rett ned i isen.

– De siste sekundene var det bare å strekke ut armene og forberede seg på det uunngåelige. Jeg visste jo at de kom til å bli knust, men jeg forsøkte å berge ryggen.

Erik styrta på isen i voldsom fart. Pusten ble slått ut av ham, og han kjente en intens smerte.

Erik Bergseter skulle ut og fly med hangglider en vinterdag for 18 år siden. Det kunne ha blitt det siste han gjorde. Han falt og krasjlandet på Mjøsisen. Du trenger javascript for å se video. Erik Bergseter skulle ut og fly med hangglider en vinterdag for 18 år siden. Det kunne ha blitt det siste han gjorde. Han falt og krasjlandet på Mjøsisen.

All følelse i underkroppen var borte. Erik var sikker på at han kom til å dø.

– Men så ble det aldri mørkt.

30 brudd

Flere kamerater så ulykken og hastet bort for å hjelpe. Erik ropte at de ikke måtte røre han før ambulansen kom.

Han kunne kjenne at ryggen var brukket. Én feil bevegelse kunne sette han på bakken for resten av livet.

– Det første jeg tenkte var at hvis jeg aldri klarte å gå igjen så kunne det kanskje være mulig å feste en rullestol under et seilfly.

Og Erik var på sitt vis heldig. 30 brudd fordelt på rygg, bekken og armer kunne lappes sammen igjen.

Etter noen uker med undersøkelser og operasjoner på Ullevål kunne han dra hjem igjen.

Erik startet opptreningen av ødelagte kroppsdeler, og var tilbake i lufta igjen før han kunne gå.

En dødsulykke i året i snitt

Det er få som dør som følge av hang- og paragliderulykker, viser statistikken til Norges Luftsportforbund (NLF). Til tross for flere titalls ulykker hvert år, har NLF registrert omtrent en dødsulykke i året.

Foto: Norges Luftsportforbund

Fagsjef i NLF, Trond Nilsen, forteller at ulykkene som oftest skyldes feilvurdering av situasjoner eller vær og vind.

Derfor ønsker han at var et krav om årlig sikkerhetskurs for hang- og paraglidepiloter. Per i dag kreves det kun ett slikt kurs i løpet av et langt liv i sporten.

– Vi hadde antagelig spart oss mange hendelser dersom folk ble kurset i sikkerhet oftere.

FLYHJELP: Paragliderne får hjelp opp i lufta av en båt. Foto: HLSK

Fremprovoserer farlige situasjoner

Sertifikatene for paraglider og hangglider er delt inn i 5 nivåer som gir piloten lov til å fly på forskjellige måter. Før de kan legge av sted på lange turer må en gjennomgå et sikkerhetskurs

Hensikten med sikkerhetskurset er å fremprovosere farlige situasjoner – For det skjer.

Her skal piloter lære å styre vingene på skjermen slik at de kan håndtere slike situasjoner under kontrollerte omgivelser.

Selv under sikkerhetskurset i Brumunddal i forrige måned gikk det galt. En kursdeltager måtte sjekkes opp av helsepersonell etter å ha styrtet i Mjøsa, men ble ikke alvorlig skadd.

En paraglider-utøver falt under en øvelse i Ringsaker tidligere i sommer. Denne bildeserien viser hvordan det gikk. Mannen ble ikke alvorlig skadet.

Skolesjef og instruktør ved Hedmarken Luftsportsklubb, Trond Arnesen, har forståelse for at det kan virke dramatisk for utenforstående, men synes det er helt nødvendig å trene med risikomomenter for å skape trygge piloter.

– Å slutte er ikke noe tema

Arnesen sammenligner sikkerhetskurset med glattkjøringskurset sjåfører må gjennom før en får førekort på bil. Der blir det også provosert fram situasjoner som sjåføren må takle.

– Dette er en helt fantastisk sport, det handler bare om å gjøre det så trygt som mulig, sier han.

KURSLEDER: Trond Arnesen sier det oftest er feilvurderinger fra den som flyrs om er årsak til ulykker. Foto: HLSK

Frode Hauge og Erik Bergseter vet alt om risikoen ved sporten, men lidenskapen overskygger smertene og frykten de opplevde.

Frode blir nesten fornærmet når vi spør om han vurderte å legge opp etter den alvorlige skaden.

– Nei, det tenkte jeg ikke på ett sekund. Det er ikke noe tema. Den gleden av å fly er så sterk at å falle ned og skade seg endrer ingenting. Dette gror jo.