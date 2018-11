Ellevill video: Henger i hangglider etter bare hendene i over to minutter

Det var nær ved å gå fryktelig galt da Chris Gursky fra North Port i Florida i USA satte utfor et fjell i Sveits med hangglider for halvannen måned siden.

Rett før avgang glemmer hanggliderpiloten å feste stroppene fra hangglideren til Gurskys rygg. Dermed blir han hengende i luften og måtte klamre seg fast med hendene.

– Jeg ble instruert til å løpe til føttene mine lettet fra bakken. Vel, det var akkurat det som skjedde. Føttene mine lettet fra bakken, og jeg hang i en hangglider usikret, sier Chris Gursky på telefon fra Florida til NRK.

– Jeg tenkte at jeg kom til å falle i døden. Jeg kikket ned og så hvor høyt vi var, og tenkte at det var det for meg. Men jeg hang på i to minutter og 14 sekunder. Det var do or die, jeg kunne ikke komme meg unna, fortsetter Gursky.

Foto: Skjermdump/video

Brakk håndleddet

Hendelsen ble dokumentert av et actionkamera. Nå har 54-åringen delt videoen av nestenulykken på Youtube. Videoen har i skrivende stund flere 100.000 avspillinger på nettstedet.

Gursky som er fra Chicago, men bor i Florida, forteller at da han fløy nedover så han bakken komme mot seg veldig raskt.

– Når vi kom nedover, så jeg bakken komme mot meg veldig raskt. Jeg så ned og kikket på beina mine til de traff bakken. Jeg falt og satte meg opp, og skjønte at ikke alt var helt slik det skulle være. Jeg brakk håndleddet, sier han.

Han forteller om en håndtrener som han klemmer på og bruker i bilen hver dag til jobb. Den kan ha bidratt til at han klarte å holde seg fast så lenge.

– Jeg klemmer på den hele turen. Jeg vet ikke om det betyr noe eller ikke, men kanskje den gjorde det, sier amerikaneren.

Foto: Skjermdump/video

– Ingen negative følelser

Gursky, som er gift og har en sønn på 24 år, reiser en del og har tidligere hoppet fallskjerm én gang og drevet zipline.

Like før han løp utfor med hanggliderpiloten, hadde kona og en annen pilot begynt på sin tur. Hun fikk dermed ikke med seg dramaet som utspilte seg bak henne.

Foto: Skjermdump

Gursky forteller at instruktøren hans var veldig lei seg etter det som skjedde. Han fulgte ham opp, og var med på sykehuset da han skulle operere håndleddet senere samme kveld. Gursky bærer ikke noe nag.

– Jeg har ingen negative følelser etter episoden. Jeg er gjennom den fasen, sier han.