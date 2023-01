Tirsdag startet rettssaken mot fire menn som er tiltalt for frihetsberøvelse og narkotikalovbrudd. De fire erkjente i varierende grad straffskyld.

Forsvarerne til de tiltalte anførte i sine merknader i går at deres klienter mener de var med på hendelsen for å redde den fornærmede mannen i 20-årene, ikke for å skade han.

De fortsetter sin utspørring av fornærmede onsdag. Forsvareren til mannen som ifølge tiltalen var hovedmannen bak bortføringen, stiller spørsmål ved hvorfor fornærmede ikke flyktet fra situasjonen og lurer på om han følte seg trygg.

Forsvarer Marius Ihlebæk stiller også spørsmål ved om det var de tiltalte den fornærmede var redd for, eller om det var noen andre som utgjorde en trussel.

Senere skal også foreldrene til den fornærmede mannen samt det første av de fire tiltalte forklare seg. De tre andre skal forklare seg for retten de neste dagene.

Politiet friga i forkant av rettssaken flere bilder av våpen de mener er tilknyttet bortføringen. Foto: Politiet Politiet mener dette er revolveren som ble brukt under bortføringen. Fornærmede ble truffet at et skudd i baken. To av de fire tiltalte kjørte en leiebil til Tolga for å hente den fornærmede mannen. På vei nedover kjørte de sideveier for å ikke bli stoppet. Noen mil nord for Koppang kjørte de av veien og tok taxi videre sørover. De to tiltalte som reiste til Tolga skal ha brutt seg inn i bolighuset der fornærmede befant seg. De skal deretter ha utført vold mot hans foreldre.

Fornærmede forstod hva som kom til å skje

Da mannen i begynnelsen av 20-årene startet sin frie forklaring tirsdag, fortalte han at han raskt forstod hva som var i gjære da to menn tok seg inn i foreldrenes hus natt til 2. januar 2022 og bortførte han.

– Jeg visste de var der på grunn av meg, forklarte han for retten.

Påtalemyndigheten mener gjeld, trolig knyttet til narkotikahandel, er motivet bak hendelsen. Den fornærmede påberopte seg tirsdag gjentatte ganger retten til å ikke forklare seg om ting som kan inkriminere han. Dommeren måtte flere ganger minne partene i retten på denne retten.

Innbruddet To maskerte menn tar seg inn i et bolighus på Tolga. De utfører ifølge tiltalen vold mot paret som bor i huset og tar seg opp på rommet til den fornærmede mannen.

Skuddet Fornærmede gjemmer seg under en seng, men blir fort funnet. Han får slag og spark mot overkroppen, og føres ned i underetasjen. Etter hvert forsøker fornærmede ifølge sin forklarte å ta seg opp en trapp og blir da skutt i rumpa.

Bortføringen Fornærmede blir tatt med ut av huset og ned til en ventende bil ca. 500 meter unna. Han utsettes ifølge sin forklaring for vold og trusler i bilen. Han forklarer at han geleider sjåføren på sideveier nedover utforkjøringen for å ikke bli stoppet av politiet.

Utforkjøringen Noen mil nord for Koppang kjører leiebilen de tre sitter i, av veien. De får ikke start på bilen og bestiller derfor en taxi sørover.

Taxituren To taxisjåfører frakter den fornærmede og to av de tiltalte til en adresse utenfor Hamar sentrum. Der henter ifølge påtalemyndigheten minst en av de tiltalte sin mobiltelefon.

Kjøreturen til Oslo Fra Hamar kjører ifølge tiltalen den tredje tiltalte mannen de tre andre til en adresse i Oslo. Ifølge fornærmede var stemningen i bilen rolig. Han skal også ha fått flere klær å ha på seg.

Leiligheten i Oslo Fornærmede blir ført til en leilighet i hovedstaden. Der får han mat, mulighet til å dusje og et pledd han kunne ha over seg mens han sov på sofaen. Ifølge sin forklaring fikk han her beskjed om at han var trygg. Fornærmede måtte spille inn en video og fikk så beskjed om at han var fri.

Togturen Etter å ha fått 500 kroner i reisepenger, reiste den fornærmede mannen kollektivt mot Hamar. På et tog mot Gardermoen fikk han låne en mobiltelefon og varslet sin mor om at han var frigjort. Vis mer

I tiltalen kommer det frem at den fornærmede ble sluppet løs etter under et døgn. Han skal da ha fått 500 kroner av en av de tiltalte for å komme seg hjem.

På spørsmål fra aktor Vibeke Stolp Ekeland om han hadde mulighet til å rømme, svarte mannen at han ikke turte å flykte i frykt for å bli drept.