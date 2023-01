Tirsdag startet rettssaken i Østre Innlandet tingrett. Den dramatiske voldshendelsen natt til 2. januar i 2022 på Tolga i Innlandet har satt dype spor hos både de involverte og lokalsamfunnet i Østerdalen.

Fire menn er tiltalt for frihetsberøvelse eller medvirkning til dette. De erkjenner i varierende grad straffskyld på de seks tiltalepunktene som handler om både frihetsberøvelse, vold, våpen og narkotika.

Mannen som ble utsatt for volden og truslene er blitt påført vedvarende psykiske plager, ifølge sin bistandsadvokat Helge Hartz.

Gjeld skal ha vært bakgrunnen for bortføringen

Under sitt innledningsforedrag la aktor Vibeke Stolp Ekeland vekt på at både frihetsberøvelsen og narkotikaovertredelsene i saken er grov.

Hun forklarte at fornærmede skal ha hatt befatning med et narkotikamiljø på Østlandet og skyldte penger til flere personer. Den fornærmede mannen skal også ha stjålet verdier, noe aktor mener kan være bakgrunnen for hendelsen.

Også de fire tiltalte skal ha hatt kontakt med et narkotikamiljø.

Politiet har blant annet overvåket de tiltalte i etterforskningen av saken.

AKTOR: Vibeke Stolp Ekeland sa i sitt innledningsforedrag at hverken hendelsesforløpet eller reiseruta er omtvistet. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Brøt seg inn i bolighus

Ifølge tiltalebeslutningen skal to maskerte menn ved 02-tiden om natten ha knust en rute og truet seg inn i et bolighus i bygda Vingelen i Tolga.

Utstyrt med revolver og kniv utsatte de først ekteparet som bodde der for vold. Ifølge påtalemyndigheten var målet å få tak i sønnen deres i 20-årene.

Han lå og gjemte seg under en seng i et av husets soverom, men ble funnet.

DØR: De to mennene som ifølge tiltalen var på Tolga skal ha knust en rute i boligen til fornærmedes foreldre, og tok seg inn i boligen der de fant 20-åringen før de tok han med seg. Foto: Politiet

Løsnet skudd mot 20-åring

Ifølge tiltalen ble han dratt fram og slått og sparket. Med en revolver skjøt en av mennene ham i baken. Deretter skal han blitt truet med våpenet mot hodet ut i en bil og kjørt mot Oslo.

Under kjøreturen skal han gjentatte ganger ha blitt slått og truet med revolveren mot hodet. Gjerningsmennene skal ha truet med å klippe av ham fingrene dersom foreldrene hans tok kontakt med politiet.

KJØRTE AV VEIEN: Dette er bilen som gjerningsmennene brukte under bortføringen. I Stor-Elvdal kjørte de av veien og havnet på et jordet. Bildet er tatt av politiet før bilen ble tauet vekk. Foto: Politiet

Gikk ut med etterlysning

Bortføringssaken på Tolga i Innlandet fikk stor oppmerksomhet i media etter at politiet raskt gikk ut med en etterlysning.

En av de fire tiltalte meldte seg for politiet etter noen dager. Kort tid senere ble de tre andre tiltalte pågrepet av politiet. To andre menn har tidligere vært siktet.

Tre av de tiltalte mennene er tiltalt for å ha utsatt den fornærmede for grov kroppsskade, vold og trusler. En av mennene er i tillegg tiltalt for å ha omsatt betydelige mengder narkotika av typen hasj, kokain, marihuana og MDMA.