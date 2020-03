Mora forsvant med de to yngste sønnene på 9 og 14 år rett etter at politiet i Innlandet tok ut siktelse mot foreldrene i midten av mars. De er sikta for grov frihetsberøvelse.

Mannens forsvarer, Jostein Løken, sier faren nekter for at guttene er sendt ut av landet imot deres egen vilje.

Forsvant etter avhør

Foreldreparet har fire sønner som er norske statsborgere. Den ene sønnen, som nå er 17 år, forsvant fra hjemkommunen i Sør-Østerdal allerede i 2016. Den eldste, en 19-åring forsvant i fjor høst.

Politiadvokat Henning Klauseie forteller at det var venner av de to i Norge som varslet politiet om at de trodde de var sendt til koranskole i Somalia mot sin vilje. Politiet har undersøkt saken og vært i kontakt med den norske ambassaden i Kenya. Politiet har prøvd å gjennomføre avhør av guttene.

– Vi har foreløpig ikke fått gjennomført noen fullverdige avhør av dem som vi vet er gitt av fri vilje, sier Klauseie.

Han sier de ikke vet hvem som er med dem når avhørene gjøres.

Politiet vet ikke sikkert om mora tok med de to yngste sønnene til Kenya eller i Somalia. Somaliere i Norge er den innvandrergruppa som oftest sender barna til skoler i utlandet.

Ny rapport: Fire av ti norsksomaliske ungdommer sendt på skole i utlandet

Politiet mistenker at de fire guttene er sendt på koranskole i Somalia eller Kenya. Grunnen er både vitneforklaringer og informasjon de har fått fra den norske ambassaden i Kenya som har sett flere liknende tilfeller. NRK har tidligere avslørt at ungdom risikerer å bli utsatt for overgrep på koranskoler i Somalia og Kenya.

Ny koranskole avslørt: Norske elever beskriver tortur i Mogadishu

Til det beste for ungene

Advokat Jostein Løken sier at faren forteller at det ikke stemmer at guttene er på koranskole. Han hevder at guttene går på vanlig skole.

HAR IKKE TVUNGET DEM: Forsvarer for faren, Jostein Løken, sier faren nekter for at han skal ha tvunget guttene til å reise til Afrika. Foto: Arvid Torsgard, NRK

– Han forklarer at han mente det var best for barna å ha opphold i Afrika i en periode nå. Han forklarer at han har ikke tvunget noen. Det han har gjort er for å ivareta barna på en best mulig måte, sier Løken.

Politiadvokat Henning Klauseie mener det er mer sannsynlig at guttene er på koranskole enn det motsatte og at de holdes mot sin vilje.

– Vi mener vi både har vitneforklaringer og tekniske bevis som viser det, sier han.

Varetektsfengslingen av faren går ut i påska, men politiet kommer til å be om forlenga varetekt hvis det ikke skjer noe spesielt i saken i løpet av denne uka.

Politiet ønsker å få guttene til Norge slik at de får avhørt dem i det de mener er tryggere rammer.

Men da er de avhengig av at moren går med på det. Norge har ikke noen utleveringsavtale med Somalia. I tillegg gjør korona-epidemien det vanskelig å reise over alt i verden.