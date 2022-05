– En utenlandsferie ville kostet oss rundt 50-60 tusen. Det er mye penger for en småbarnsfamilie.

Det sier 38 år gamle May Liss Tollefsen Akselsen.

I år skal hun, sammen med mann og tre barn, tilbringe noen dager på Hardangervidda, noen dager i Molde med venner og ta resten som det kommer.

– Vi har med utstyr som vi har kjøpt tidligere, og som vi har brukt i flere år. Så tar vi tog, som ikke er så dyrt, sier hun.

Akselsen håper foreldre senker forventningene til hva som er en bra ferie. Å dra til utlandet trenger ikke være bedre enn å være hjemme, mener hun.

FOR STORE OG SMÅ: «Vi sitter alle igjen med følelsen av at dette har vært en fantastisk tur», skrev trebarnsmoren i et innlegg på Facebook i fjor sommer. De tilbrakte dagene i Norge med kun ryggsekker på ryggen med det mest nødvendige. Foto: @friluftsfamilie_5

Sandmæl: – Man sammenligner seg

En fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av DNB, viser at nærmere halvparten av de med barn føler et press på å reise bort i ferien.

– Foreldre har aldri følt på mer press enn i år, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom og økonomisk rådgiver i DNB.

Sandmæl forteller at det spesielt er de som har fått dårligere råd som føler på feriepresset.

– Om man har vært vant til å dra til utlandet, så føler mange at de er nødt til å gjøre det samme nå. Det er veldig trist. Man sammenligner seg, men det er jo ikke slik at man får noe dårligere ferie fordi man ikke drar til utlandet.

BRUKER PENGER MAN IKKE HAR: Sandmæl forteller at mange foreldre gjerne drar på dyre ferier, selv om økonomien egentlig ikke strekker til. – Det er ekstremt mange, og spesielt de som ikke har råd til det, fordi man ønsker at barna skal oppleve mye av det samme som de som har råd til det. Foto: DnB

Ga mersmak

May Liss Tollefsen Akselsen har i flere sommere tatt med familien på «billigturer».

I 2020 lot de bilen stå hjemme, tok sekken på ryggen og brukte bena, buss, tog og ferje som fremkomstmiddel til de ulike stedene.

PARADIS: «Vi lot bilen stå hjemme, tok sekken på ryggen og toget fra Lillestrøm til Bodø. Tok ferje fra Bodø til Moskenes og derifra gikk turen med lokal buss og båt. En gåtur på noen km gjorde at vi fant et lite stykke paradis», skrev tredbarnsmoren på Facebook i 2020. Foto: @friluftsfamilie_5

«En gåtur på noen kilometer gjorde at vi fant et lite stykke paradis. Kritthvite strender, høye fjell og krystallklart vann. Vi har sett havørn seile langs de bratte fjellene og fisket vår egen kveldsmat. Turen har gitt mersmak, ungene vil på flere turer og Norge leverer igjen. Nå går vi høsten i møte med mange fine sommerminner», skrev trebarnsmoren i et innlegg på Facebook.

– Kanskje kan man dra på en tur, ta et kveldsbad eller spise is på brygga. Vi som foreldre må fremsnakke slike ting, sier hun.

– Vi må lære ungene å sette pris på de små tingene, sier trebarnsmoren.

Fem tips til en billigere sommerferie

Sandmæl mener måten foreldre legger frem ferien på er viktig. Hun oppfordrer foreldre til å ikke snakke ned ferien for barna.

– Jeg har hørt om foreldre som har tatt med barna sine på utallige fornøyelsesparker, men så har det morsomste vært bilturen. Har man ikke penger til å dra på ferie, så kan også det bli et eventyr. Men det kommer an på hvordan man legger det frem. I Norge bor vi jo i et eventyrland.

Å feriere i Norge kan også være dyrt. Sandmæl har fem tips til hvordan man kan legge opp til en billig hjemme-ferie for familien:

Benytt deg av gratistilbud. For eksempel kan man låne utstyr til sport og friluftsliv på BUA

Dra på stolpejakt, sykkeltur, telttur, fisketur, kanotur og oppdagelsestur.

Last ned konkurranse-apper. For eksempel kan man finne de riktige dyresporene eller fuglelydene.

Den Norske Turistforening har mange tilbud for store og små, mange tilbud er gratis.

Legg ut en låneforespørsel på en Facebook-gruppe, eller spør en venn om du kan låne hytten deres i sommer.

– Ikke gjør noe som lommeboka ikke tåler, bare fordi barna skal ha noe å snakke om. De kan også ha masse å snakke om, om man fyller ferien med gratis aktiviteter. Det er innholdet i ferien som betyr noe, sier Sandmæl.