Flere bruelementer er nå løftet inn på land. Der blir de kappet opp og undersøkt nærmere.

Det er fortsatt uvisst når og hvordan den over 50 tonn tunge lastebilen som står fast på brua skal fjernes.

Samferdselssjef i Innlandet Aud M. Riseng sier de må gå forsiktig fram.

– Nå er det viktig å gjøre ting klokt slik at en får sikret de bevisene en trenger for å finne årsaken. For hvis brua detter ned slik den ligger nå, da er bevisene ødelagt, sier hun.

I 16-tiden onsdag ble en stor del av kollapsede Tretten bru i Øyer heist vekk. Arbeidet ble utført med kran. Foto: Alexander Nordby / NRK

Kappingen av bruelementene gjøres i samråd med politiets etterforskere, Havarikommisjonen og ekspertgruppen som er satt ned.

Et fagverk fra brua som ble løftet vekk onsdag ettermiddag veide 15 tonn.

Vanskelig arbeid

Jobben med å fjerne lastebilen og brua har vist seg å være både vanskelig og risikofylt.

– Vi må gjøre kontinuerlige risikovurderinger underveis. Sikkerheten til de som gjør jobben er det viktigste, sier Riseng.

Lastebilen må vekk før de kan fjerne mer av brua som ligger over E6.

– Den opprinnelige planen med å fjerne lastebilen var for risikofylt sånn som brua står nå, på skrå. Nå er sikkerhetsvurderingen at brua må ned og det skal skje kontrollert, sier Aud Riseng.

PÅ BRUA: Lastebilsjåføren hadde kommet midt på Tretten bru da den kollapset. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Håpet er at lastebilen vil bli stående i vater på brua når de får senket den.

Det vil sannsynligvis skje i løpet av dagen.

Midt på brua

Det var mandag morgen 15. august at Tretten bru i Gudbrandsdalen knakk sammen mens en personbil og en lastebil var ute på brua.

Det var en person i hvert kjøretøy. Begge kom uskadet fra hendelsen.

Lastebilføreren, Terje Brenden, hadde den verste arbeidsdagen i livet sitt da brua han kjørte på kollapsa.

– Jeg trodde jeg skulle dø, sa han til lastebil.no.

Brenden, som kom seg til midten av brua før den raste, så at asfalten begynte å bølge opp og ned foran seg som et jordskjelv.

REDDET: Sjåføren i lastebilen som var på brua da den kollapset ble mandag reddet av en bergingsmann som ble heist ned fra helikopter. En lastebil og en personbil var ute på brua da den falt sammen. Du trenger javascript for å se video. REDDET: Sjåføren i lastebilen som var på brua da den kollapset ble mandag reddet av en bergingsmann som ble heist ned fra helikopter. En lastebil og en personbil var ute på brua da den falt sammen.

Setter opp midlertidige bruer

Brua i limtre var nær 150 meter lang og 10 meter bred. Statens vegvesen fant en feil på den nå kollapsede brua under en inspeksjon i 2016.

Tirsdag kveld ble besluttet å stenge 14 fagverksbruer i tre, i påvente av at årsaken til brukollapsen på Tretten blir klar.

Bruene ligger i Viken fylke (8), Innlandet fylke (5) og Nordland fylke (1).

Statens vegvesen arbeider nå med å sette inn midlertidige bruer som erstatning for noen av de 14 stengte fagverksbruene. Dette er de stedene der stengningen har størst konsekvenser for trafikantene, melder de i en pressemelding.

STENGT: Norsenga bru i Kongsvinger er en av de 14 bruene som nå har stengt. Foto: Ann-Kristin Mo

De midlertidige bruene vil ha samme bæreevne som permanente bruer, men være smalere og dermed få noe redusert framkommelighet.

– Arbeidet med å finne årsaken til at Tretten bru kollapset kan ta tid, og det er usikkert hvor lenge vi må holde de 14 bruene stengt, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

Krevende arbeid

Påtaleansvarlig Hans Petter Ommedal i Innlandet politidistrikt forteller at det er et krevende arbeid å finne ut hvordan brua kunne rase etter bare ti år.

Norske bruer prosjekteres med en levetid på 100 år.

– Det er 1000 kroner-spørsmålet som vi prøver å finne ut, sier han.

Tretten bru Ekspandér faktaboks Tretten bru kollapset på morgenen 15. august 2022. På brua befant da en bil og en lastebil seg.

Brua ble åpnet 15.juni 2012. Brua erstattet den gamle fagverkbrua i stål fra 1895 på samme sted.

Den nye brua var ei fagverksbro i tre med to kjørefelt og fortau.

Tretten bru førte fylkesvei 254 over Gudbrandsdalslågen og E6.

Brua hadde en bredde på 10 meter. Hovedspennet var på 70 meter, totalt var brua 148 meter lang. Brua var av samme type konstruksjon som Perkolo bru ved Sjoa som kollapset i februar 2016.

Tretten bru er i veglistene klassifisert som en BK (bruksklasse) 10–60 veg. Det betyr 10 tonns akseltrykk og 60 tonns totalvekt.

KOLLAPS: Tretten-broen er helt ødelagt. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I forbindelse med arbeid er det ilagt flyforbud i arbeidsområdet frem til fredag 19. august klokka 10:00. Forbudet gjelder opp til 2500 fot.